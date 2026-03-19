Upala u organizmu povezuje masno tkivo u stomaku sa oštećenjem srca

Višak kilograma dugo se smatrao glavnim pokazateljem rizika za srčane bolesti, ali nova istraživanja ukazuju na to da broj na vagi ne govori celu istinu. Mnogo važnije može biti gde se masno tkivo nalazi, posebno ako se taloži u predelu stomaka.

Podaci predstavljeni na naučnom skupu Američkog udruženja za srce (American Heart Association) pokazuju da masno tkivo oko struka, takozvana visceralna mast, ima snažniju vezu sa razvojem srčane slabosti nego ukupna telesna težina. Drugim rečima, osoba može imati „normalan“ indeks telesne mase (BMI), a ipak biti u povećanom riziku.

Istraživači su utvrdili da je veći obim struka povezan sa većom verovatnoćom razvoja srčane slabosti, čak i kod onih čija se telesna težina smatra urednom. Razlog leži u tome što raspored masnog tkiva ima veći značaj nego sama količina kilograma.

- Ovo istraživanje pomaže da razumemo zašto neki ljudi razvijaju srčanu slabost iako im telesna težina deluje zdravo. Praćenjem obima struka i nivoa zapaljenja u organizmu, lekari mogu ranije da prepoznaju osobe u riziku i da deluju pre nego što se pojave simptomi - kaže Sju-Han Čen, vodeća autorka studije i studentkinja medicine na Nacionalnom univerzitetu Jang Ming Čiao Tung na Tajvanu.

Upala kao skriveni okidač

Ključnu ulogu u ovoj vezi ima hronična upala u organizmu. Naučnici su pokazali da upravo ona povezuje abdominalnu gojaznost sa oštećenjem srca. Procene ukazuju da je upala u organizmu odgovorna za oko 25 do 30 odsto tog povećanog rizika.

Upala povezuje abdominalnu gojaznost sa oštećenjem srca Foto: staras/Shutterstock

Upalni procesi mogu da oštete krvne sudove, poremete rad imunog sistema i podstaknu stvaranje ožiljnog tkiva u srcu, što vremenom vodi ka njegovom slabljenju. Zbog toga se sve više govori o tome da smanjenje upale može biti važna strategija u prevenciji srčane slabosti.

Zašto je obim struka važniji od BMI

Rezultati pokazuju da BMI, koji se godinama koristi kao osnovni pokazatelj, nije dovoljno precizan kada je reč o proceni kardiovaskularnog rizika. Nasuprot tome, obim struka i odnos struka i visine daju jasniju sliku.

Tokom praćenja koje je trajalo gotovo sedam godina, osobe sa većim obimom struka i višim vrednostima markera upale u krvi imale su značajno veći rizik od razvoja srčane slabosti, bez obzira na ukupnu telesnu težinu.

Više vrednosti markera upale u krvi nose značajno veći rizik od razvoja srčane slabosti Foto: Profimedia

- Ovo istraživanje naglašava koliko je važno da se u rutinskoj praksi meri obim struka, jer nam to pomaže da bolje prepoznamo osobe u riziku i reagujemo na vreme - kaže dr Sadija Kan, profesorka kardiovaskularne epidemiologije sa Univerziteta Nortvestern u Čikagu, koja nije učestvovala u studiji.

Šta to znači u praksi

Normalna telesna težina ne znači nužno i nizak rizik za srčane bolesti, zaključuju stručnjaci. Ako se masno tkivo nagomilava u predelu stomaka i prati ga hronična upala, rizik može biti značajan.