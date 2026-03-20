Možete li da stojite 10 sekundi na jednoj nozi? Nauka kaže da odgovor otkriva koliko ćete dugo živeti
Studija objavljena u časopisu British Journal of Sports Medicine pokazala je da ljudi u srednjem i starijem životnom dobu koji ne mogu da stoje na jednoj nozi 10 sekundi imaju gotovo dvostruko veći rizik od prerane smrti u odnosu na one koji uspeju da izdrže tih 10 sekundi.
Šta kaže istraživanje?
U testiranju je učestvovalo 1.700 muškaraca i žena starosti od 51 do 75 godina, bez problema sa hodanjem. Tokom sedmogodišnjeg praćenja, 123 učesnika preminula su iz različitih razloga.
Kada su istraživači uzeli u obzir godine, zdravstveno stanje, telesnu težinu i druge faktore, zaključili su da je neuspeh na testu ravnoteže povezan sa čak 84% većim rizikom od smrti u poređenju sa onima koji su test položili.
Važno je naglasiti da je reč o posmatračkoj studiji, što znači da ne može dokazati direktnu uzročno-posledičnu vezu između loše ravnoteže i ranije smrti. Ipak, jasno je da bolja ravnoteža omogućava aktivniji, sigurniji i samostalniji život.
Kako da proverite svoju ravnotežu?
Test dugovečnosti koji je korišćen u studiji možete lako isprobati kod kuće:
* Oslonite levu ruku na sto ili zid radi sigurnosti
* Stanite na levu nogu, ruke spustite niz telo
* Polako postavite gornji deo desnog stopala na unutrašnju stranu leve potkolenice
* Ako izgubite ravnotežu, pridržite se za sto ili zid
* Pokušajte da zadržite položaj 10 sekundi bez oslonca
* Zatim ponovite isto sa drugom nogom
Bez obzira na to da li možete da izdržite punih 10 sekundi ili ne, vežbajte svakodnevno i trudite se da postepeno produžavate vreme održavanja ravnoteže.
Zašto je ravnoteža ključna za zdrav život?
Ravnoteža je neophodna za svakodnevne aktivnosti poput penjanja uz stepenice ili dohvaćanja predmeta sa polica, ali se često zanemaruje u vežbanju.
Kako starimo, sistemi koji omogućavaju ravnotežu — mišići, vid, unutrašnje uho i mozak — postaju manje efikasni. Takođe, problemi sa nervima ili unutrašnjim uhom mogu dodatno povećati nestabilnost.
Zaključak
Uvođenje jednostavnih vežbi ravnoteže u svakodnevnu rutinu, poput ove opisane, može značajno smanjiti rizik od padova, preloma i drugih komplikacija. Time ne samo da čuvate svoju nezavisnost, već potencijalno doprinosite i dužem, kvalitetnijem životu.
Izvor: health.harvard.edu/zdravlje.kurir.rs