Kada su istraživači uzeli u obzir godine, zdravstveno stanje, telesnu težinu i druge faktore, zaključili su da je neuspeh na testu ravnoteže povezan sa čak 84% većim rizikom od smrti u poređenju sa onima koji su test položili

Studija objavljena u časopisu British Journal of Sports Medicine pokazala je da ljudi u srednjem i starijem životnom dobu koji ne mogu da stoje na jednoj nozi 10 sekundi imaju gotovo dvostruko veći rizik od prerane smrti u odnosu na one koji uspeju da izdrže tih 10 sekundi.

Šta kaže istraživanje?

U testiranju je učestvovalo 1.700 muškaraca i žena starosti od 51 do 75 godina, bez problema sa hodanjem. Tokom sedmogodišnjeg praćenja, 123 učesnika preminula su iz različitih razloga.

Kada su istraživači uzeli u obzir godine, zdravstveno stanje, telesnu težinu i druge faktore, zaključili su da je neuspeh na testu ravnoteže povezan sa čak 84% većim rizikom od smrti u poređenju sa onima koji su test položili.

Važno je naglasiti da je reč o posmatračkoj studiji, što znači da ne može dokazati direktnu uzročno-posledičnu vezu između loše ravnoteže i ranije smrti. Ipak, jasno je da bolja ravnoteža omogućava aktivniji, sigurniji i samostalniji život.

Kako da proverite svoju ravnotežu?

Test dugovečnosti koji je korišćen u studiji možete lako isprobati kod kuće:

* Oslonite levu ruku na sto ili zid radi sigurnosti

* Stanite na levu nogu, ruke spustite niz telo

* Polako postavite gornji deo desnog stopala na unutrašnju stranu leve potkolenice

* Ako izgubite ravnotežu, pridržite se za sto ili zid

* Pokušajte da zadržite položaj 10 sekundi bez oslonca

* Zatim ponovite isto sa drugom nogom

Bez obzira na to da li možete da izdržite punih 10 sekundi ili ne, vežbajte svakodnevno i trudite se da postepeno produžavate vreme održavanja ravnoteže.

Foto: Shutterstock

Zašto je ravnoteža ključna za zdrav život?

Ravnoteža je neophodna za svakodnevne aktivnosti poput penjanja uz stepenice ili dohvaćanja predmeta sa polica, ali se često zanemaruje u vežbanju.

Kako starimo, sistemi koji omogućavaju ravnotežu — mišići, vid, unutrašnje uho i mozak — postaju manje efikasni. Takođe, problemi sa nervima ili unutrašnjim uhom mogu dodatno povećati nestabilnost.

