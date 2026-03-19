Ljudi se često bude noću oko 3 ujutru jer nesvesno prave greške koje pogoršavaju nesanicu, aktiviraju stresnu reakciju i otežavaju ponovno uspavljivanje

Specijalista za nesanicu i bivša praktičarka Nacionalne zdravstvene službe (NHS) Ketrin Pinkam objašnjava da ljudi koji se bude noću često nesvesno rade stvari koje pogoršavaju nesanicu i produžavaju problem, što može dovesti do izraženog umora tokom celog dana.

Stručnjak navodi da je „nesanica održavanja sna“ čest problem i da se često javlja u vidu buđenja oko 3 ujutru. Najčešći okidači su stres, anksioznost, hormonske promene i hronični bol, ali i loše navike.

Problem se dodatno pogoršava kada osoba nakon buđenja proverava vreme i počne da brine o snu i narednom danu, što aktivira stresnu reakciju organizma i otežava ponovni san. Telo zatim ulazi u obrazac koji ponavlja iste reakcije, pa se problem održava i postaje sve izraženiji.

Pored psiholoških faktora, uzroci mogu biti i fizički, poput apneje u snu ili hroničnog bola, dok loše navike kao što su kasna upotreba kofeina ili alkohola i neredovna rutina spavanja dodatno pogoršavaju stanje.

Šta je nesanica?

Prema veb-sajtu Nacionalne zdravstvene službe (NHS), nesanica je „redovan problem“ sa spavanjem, a ne samo jednokratna „loša noć“. Srećom, stanje se obično poboljšava bez lekova i svodi se na prilagođavanje navika spavanja. Možda imate nesanicu ako redovno:

teško vam je da zaspite

budite se nekoliko puta tokom noći

budite se rano i ne možete ponovo da zaspite

i dalje se osećate umorno nakon buđenja

teško vam je da dremate tokom dana iako ste umorni

osećate umor i razdražljivost tokom dana

teško vam je da se koncentrišete tokom dana jer ste umorni

Nesanica je „redovan problem“ sa spavanjem, a ne samo jednokratna „loša noć“ Foto: Shutterstock

Ketrin je objasnila da odgovor leži u ispravljanju tog nekorisnog obrasca, a ne u pokušaju uklanjanja samog okidača, jer često nije jednostavno rešiti nešto fizičko ili mentalno. Naglasila je da je prepoznavanje obrasca koji je vaše telo uspostavilo ključno za preusmeravanje biološkog sata na prikladniji ritam koji sprečava neželjena buđenja u 3 ujutru.

Stručnjak za san kaže da ljudi koji se bude noću mogu nesvesno raditi nekoliko stvari koje „produžavaju problem“ i „pogoršavaju osećaj“. Kako se problem nastavlja, osobe koje pate mogu se osećati „apsolutno iscrpljeno“ tokom celog dana.

Greške koje ljudi prave tokom noćnog buđenja

Nesanica se često pogoršava zbog načina na koji reagujemo kada se probudimo tokom noći. Umesto da ostanete opušteni, mnogi ljudi nesvesno pokreću stresni odgovor organizma, što otežava ponovno uspavljivanje.

- Kada se probudite u tri sata ujutru, većina ljudi proverava vreme, što pokreće um da počne da brine da li ste spavali dovoljno i kako ćete funkcionisati sutradan - navodi Pinkam . Dodaje i da „kada postanete svesni da ste budni, telo to može protumačiti kao problem i aktivirati reakciju borbe ili bega“.

Saveti stručnjaka za bolji san

Prema stručnjacima, ključ nije u samom buđenju, već u promeni navika koje održavaju nesanicu. Važno je smanjiti stresnu reakciju i uspostaviti stabilan ritam spavanja.

Ključ za bolji san je promena navika koje održavaju nesanicu, uz redovnu rutinu i smanjenje stresa tokom noći Foto: Shutterstock

- Ključno je ne fokusirati se na trenutni okidač, već na ponašanja koja održavaju problem. Takođe se preporučuje redovna rutina spavanja, izbegavanje kofeina i alkohola uveče, kao i rad na smanjenju brige i napetosti tokom noći. U težim slučajevima može pomoći kognitivno-bihejvioralna terapija (oblik psihoterapije koji pomaže ljudima da prepoznaju i promene negativne obrasce mišljenja i ponašanja koji utiču na njihove emocije i svakodnevno funkcionisanje, KBT).