Uzimanje vitamina C u obliku suplemenata može da udvostruči rizik od kamena u bubregu

Slušaj vest

Istraživanja pokazuju da unos većih količina vitamina C, naročito iz suplemenata, može da poveća nivo oksalata u urinu. Upravo ove supstance učestvuju u stvaranju kamena u bubregu, posebno kod osoba koje već imaju sklonost ka ovom problemu.

Studije, uključujući i onu objavljenu u časopisu Kidney International, ukazuju da dnevne doze veće od 1.000 miligrama mogu značajno da povećaju rizik, i to pre svega kod muškaraca. Kod žena takva povezanost nije jasno potvrđena.

- Važno je naglasiti da umeren unos vitamina C, posebno kroz ishranu, u najvećem broju slučajeva ne dovodi do stvaranja kamena u bubregu - objašnjava dr Saurab Joši, direktor urologije i transplantacije bubrega u bolnici „Jatart super specijaliti” u Faridabadu (Indija).

Hrana nije problem, suplementi jesu

Vitamin C iz hrane organizam obrađuje drugačije nego iz suplemenata. Namirnice poput limuna, pomorandže, jagoda i kivija sadrže umerene količine ovog vitamina, ali i vlakna, kalijum i antioksidanse koji pomažu njegovu pravilnu razgradnju.

- S druge strane, suplementi unose velike doze odjednom. Višak koji telo ne iskoristi pretvara se u oksalate i izlučuje urinom, što može da poveća rizik od stvaranja kamena, naročito kod osetljivih osoba - navodi urolog.

Velika studija objavljena u JAMA Internal Medicine, koja je pratila skoro 50.000 muškaraca tokom 11 godina, pokazala je da uzimanje vitamina C u obliku suplemenata može da udvostruči rizik od kamena u bubregu.

- Zbog toga savetujemo da se vitamin C pre svega unosi kroz hranu, a ne kroz visoke doze suplemenata, posebno kod osoba koje su već imale kamen u bubregu - kaže dr Joši.

Mitovi koji često zbunjuju

Jedna od najčešćih zabluda jeste da svaka količina vitamina C povećava rizik. U stvarnosti, uobičajen unos kroz ishranu i standardne doze ne predstavljaju problem kod zdravih ljudi.

Citrusi sadrže citrat, supstancu koja zapravo može da smanji rizik od stvaranja kamena Foto: Shutterstock

Takođe, agrumi se često nepravedno izbegavaju, iako sadrže citrat, supstancu koja zapravo može da smanji rizik od stvaranja kamena jer sprečava formiranje kristala u urinu.

Nije samo vitamin C važan

Na nastanak kamena u bubregu utiču brojni faktori - unos tečnosti, ishrana, genetika, telesna težina i funkcija bubrega. Vitamin C je samo jedan deo šire slike.