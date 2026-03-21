Da li vitamin C izaziva kamen u bubregu? Urolog upozorava na granicu koju mnogi prelaze
Istraživanja pokazuju da unos većih količina vitamina C, naročito iz suplemenata, može da poveća nivo oksalata u urinu. Upravo ove supstance učestvuju u stvaranju kamena u bubregu, posebno kod osoba koje već imaju sklonost ka ovom problemu.
Studije, uključujući i onu objavljenu u časopisu Kidney International, ukazuju da dnevne doze veće od 1.000 miligrama mogu značajno da povećaju rizik, i to pre svega kod muškaraca. Kod žena takva povezanost nije jasno potvrđena.
- Važno je naglasiti da umeren unos vitamina C, posebno kroz ishranu, u najvećem broju slučajeva ne dovodi do stvaranja kamena u bubregu - objašnjava dr Saurab Joši, direktor urologije i transplantacije bubrega u bolnici „Jatart super specijaliti” u Faridabadu (Indija).
Hrana nije problem, suplementi jesu
Vitamin C iz hrane organizam obrađuje drugačije nego iz suplemenata. Namirnice poput limuna, pomorandže, jagoda i kivija sadrže umerene količine ovog vitamina, ali i vlakna, kalijum i antioksidanse koji pomažu njegovu pravilnu razgradnju.
- S druge strane, suplementi unose velike doze odjednom. Višak koji telo ne iskoristi pretvara se u oksalate i izlučuje urinom, što može da poveća rizik od stvaranja kamena, naročito kod osetljivih osoba - navodi urolog.
Velika studija objavljena u JAMA Internal Medicine, koja je pratila skoro 50.000 muškaraca tokom 11 godina, pokazala je da uzimanje vitamina C u obliku suplemenata može da udvostruči rizik od kamena u bubregu.
- Zbog toga savetujemo da se vitamin C pre svega unosi kroz hranu, a ne kroz visoke doze suplemenata, posebno kod osoba koje su već imale kamen u bubregu - kaže dr Joši.
Mitovi koji često zbunjuju
Jedna od najčešćih zabluda jeste da svaka količina vitamina C povećava rizik. U stvarnosti, uobičajen unos kroz ishranu i standardne doze ne predstavljaju problem kod zdravih ljudi.
Takođe, agrumi se često nepravedno izbegavaju, iako sadrže citrat, supstancu koja zapravo može da smanji rizik od stvaranja kamena jer sprečava formiranje kristala u urinu.
Nije samo vitamin C važan
Na nastanak kamena u bubregu utiču brojni faktori - unos tečnosti, ishrana, genetika, telesna težina i funkcija bubrega. Vitamin C je samo jedan deo šire slike.
- Ključnu ulogu ima dobra hidratacija, uz uravnoteženu ishranu, umeren unos soli i izbegavanje visokih doza suplemenata bez saveta lekara. Poseban oprez potreban je kod osoba sa poremećajem metabolizma oksalata, jer kod njih čak i manje količine vitamina C mogu da izazovu probleme - poručuje dr Joši.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs