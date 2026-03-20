Mesto gde se talože masnoće utiče na mozak: Dva tipa gojaznosti povećavaju rizik od demencije
Način života snažno utiče na starenje mozga. Ishrana bogata prerađenim mesom, nizak nivo vitamina D i umerena konzumacija alkohola mogu da povećaju rizik od Alchajmerove bolesti. Međutim, najnovija istraživanja pokazuju da važnu ulogu ima i sastav tela, odnosno odnos masnog i nemasnog tkiva.
Studija Američke akademije za neurologiju pokazala je da dva mesta na kojima se masno tkivo nakuplja može da utiče na verovatnoću razvoja Alchajmerove i Parkinsonove bolesti. S druge strane, osobe sa većom mišićnom snagom ređe se suočavaju sa ovim stanjima.
Koja vrsta masnoće nosi najveći rizik?
U istraživanju je praćeno 412.690 učesnika iz UK Biobank baze, prosečne starosti 56 godina. Na početku studije niko od njih nije imao kognitivne poremećaje, a praćeni su tokom devet godina.
Istraživači su merili obim struka i kukova, snagu stiska šake, gustinu kostiju, kao i količinu mišićne mase i masnoća, kako bi utvrdili koliko učesnika će razviti demenciju, pre svega Alchajmerovu, kao i Parkinsonovu bolest.
Na kraju studije utvrđeno je:
Istovremeno, pokazalo se da mišićna snaga ima zaštitnu ulogu.
Šta može da zaštiti mozak?
Osobe sa snažnijim mišićimaimaju 26 odsto manji rizik od razvoja kognitivnih bolesti u poređenju sa onima koji imaju slabiju muskulaturu. Snaga se procenjivala testom stiska šake, koji se smatra dobrim pokazateljem ukupne mišićne snage i čak potencijalne dugovečnosti.
Kako sastav tela utiče na zdravlje mozga?
Istraživači su utvrdili da sastav tela i mišićna snaga utiču na zdravlje mozga preko faktora koji su povezani sa kardiovaskularnim bolestima.
- Višak masnog tkiva u predelu stomaka može da poremeti delovanje insulina i dovede do povišenog nivoa šećera u krvi. To dalje podstiče upalne procese koji vremenom mogu da oštete krvne sudove - objašnjava specijalista interne medicine dr Sušila Kataria.
Dobra prokrvljenost mozga ključna je za dopremanje kiseonika i hranljivih materija, a krvni sudovi u mozgu su mali i osetljivi. Zato briga o srcu i krvnim sudovima direktno utiče i na zdravlje mozga.
Kako da poboljšate sastav tela?
Na to gde će se masno tkivo taložiti ne može uvek da se utiče, jer genetika ima značajnu ulogu, navodi internista.
- Kod nekih ljudi, posebno kod žena, masno tkivo se pre menopauze češće nakuplja u predelu kukova i donjeg dela tela. Nakon menopauze, i žene i muškarci skloniji su nakupljanju masnoće u predelu stomaka - kaže dr Kataria.
Ipak, sastav tela može da se unapredi u bilo kom životnom dobu. Trening snage pomaže izgradnju mišića i ubrzava metabolizam, što olakšava sagorevanje masnoća. Ishrana bogata proteinima dodatno doprinosi gubitku masnog tkiva i boljoj kontroli šećera i holesterola.
- Više mišićne mase znači i bolju kontrolu metabolizma, što ima koristi i za srce i za mozak. Možete da razmislite i o uvođenju kreatina, u dnevnoj dozi od oko pet grama, što može dodatno da pomogne izgradnji mišića i poboljša sastav tela -poručuje dr Sušila Kataria.
Izvor: Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs
