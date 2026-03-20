Kakao je prirodna superhrana bogata antioksidansima koja štiti srce i mozak, popravlja raspoloženje i daje energiju kada se koristi u svom čistom, gorkom obliku

Slušaj vest

Istraživači su otkrili da se jedan ključni inflamatorni marker, hsCRP, smanjio kod učesnika koji su uzimali ekstrakt kakaa,što ukazuje na moguću vezu između bioaktivnih jedinjenja kakaa, zdravlja srca i zdravog starenja.

Kakao flavanoli i upala

Kakao flavanoli smanjuju markere upale kod starijih osoba, što može doprineti zaštiti kardiovaskularnog zdravlja. Nedavno istraživanje COSMOS (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study) pratilo je pet markera upale kod učesnika koji su svakodnevno uzimali suplement ekstrakta kakaa tokom nekoliko godina.

Nivoi hsCRP-a — inflamatornog proteina povezanog sa većim kardiovaskularnim rizikom — opali su kod onih koji su primali suplement, što ukazuje na antiinflamatorni efekat i moguću zaštitu srca. Rezultati su objavljeni u časopisu Age and Ageing.

Dizajn studije i ključni nalazi

Ispitivanje je sprovedeno u Brigham and Women's Hospital od 2014. do 2020. godine, uključujući 21.442 učesnika starosti 60+ godina. COSMOS je bila velika, randomizovana, dvostruko slepa, placebo kontrolisana studija. Suplementacija ekstraktom kakaa povezana je sa smanjenjem smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti za 27%.

- Upala povezana sa starenjem može otežati arterije i dovesti do bolesti srca. Želeli smo da vidimo da li dugoročna suplementacija kakao ekstraktom može modulirati upale – i podaci sugerišu da može - objašnjava dr Howard Sesso, jedan od autora studije.

U analizi praćenja, istraživači su ispitali krv 598 učesnika za markere upale: hsCRP, IL-6, TNF-α (proinflamatorni), IL-10 (antiinflamatorni) i IFN-γ (imunski povezan). Nivoi hsCRP-a padali su za 8,4% godišnje kod učesnika sa kakao suplementom u poređenju sa placebo grupom, dok su ostali markeri pokazali manje promene.

- Primećeno je i povećanje interferona-γ, povezano sa imunitetom, što otvara pitanja za buduća istraživanja. Ekstrakt kakaa nije zamena za zdrav život, ali pokazuje potencijal u modulisanju upale tokom starenja, dodaje dr Janbin Dong.

Zaključak i budući pravci

Smanjenje hsCRP može pomoći u objašnjenju kardioprotektivnih efekata ekstrakta kakaa. Istraživači planiraju dalje da ispituju režime uzimanja kakaa i multivitamina kako bi kontrolisali upalu i poboljšali druge zdravstvene ishode povezane sa starenjem.