Da li se često osećate loše nakon jela, ali ne možete da otkrijete uzrok? Mnogi u takvim situacijama posumnjaju na intoleranciju na hranu. Ipak, ključno je razlikovati je od alergije i znati koji su testovi pouzdani, a koji vas mogu odvesti u pogrešnom pravcu.

Učestala nadutost, bolovi u stomaku, neobjašnjive glavobolje, hroničan umor ili promene na koži poput ekcema i akni simptomi su koji mogu ozbiljno narušiti kvalitet života. Kada se tegobe redovno javljaju nakon obroka, sumnja često pada na određene namirnice.

Problem je u tome što se reakcije ne pojavljuju uvek odmah — mogu kasniti satima ili čak danima nakon konzumacije, što prepoznavanje uzroka čini izuzetno teškim. U potrazi za odgovorima, sve više ljudi pribegava testovima intolerancije na hranu, ali je važno razumeti šta oni zapravo mere i kako se razlikuju od testova na alergije.

Ključna razlika: alergija i intolerancija nisu isto

Prvi i najvažniji korak jeste razlikovanje alergije na hranu od intolerancije.

Alergija na hranu predstavlja burnu reakciju imunološkog sistema, koji određeni protein iz hrane pogrešno prepoznaje kao pretnju. Telo tada proizvodi IgE (imunoglobulin E) antitela, što pokreće lančanu reakciju koja može zahvatiti:

* kožu (osip, otok)

* disajne puteve (otežano disanje, kašalj)

* probavni sistem (povraćanje, grčevi)

Simptomi se obično javljaju brzo — u roku od nekoliko minuta do dva sata — a u težim slučajevima mogu dovesti do anafilaksije, stanja opasnog po život koje zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Najčešći alergeni su kikiriki, orašasti plodovi, mleko, jaja, soja, pšenica, riba i školjke.

S druge strane, intolerancija na hranu nije reakcija imunog sistema, već problem u varenju. Nastaje kada organizam ne može pravilno da razgradi određene sastojke hrane, najčešće zbog nedostatka enzima (kao kod intolerancije na laktozu) ili osetljivosti na aditive.

Simptomi su neprijatni, ali nisu opasni po život i uglavnom su vezani za digestivni sistem:

nadimanje, gasovi, dijareja ili zatvor.

Najčešći alergeni su kikiriki, orašasti plodovi, mleko, jaja, soja, pšenica, riba i školjke Foto: Shutterstock

Koji testovi su pouzdani?

Dijagnostika alergija i intolerancija značajno se razlikuje.

Alergije na hranu utvrđuju se medicinski priznatim metodama.

Alergolozi koriste:

* kožne ubodne testove (prick test)

* krvne analize koje mere nivo specifičnih IgE antitela

Za određene intolerancije, poput onih na laktozu, fruktozu ili saharozu, koriste se vodonični izdisajni testovi. Ove metode su neinvazivne i precizno pokazuju kako organizam vari određene šećere, zbog čega se smatraju zlatnim standardom u dijagnostici.

Sve ove analize zasnivaju se na jasnim biohemijskim i imunološkim parametrima i daju pouzdane rezultate.

Kontroverzni testovi: da li bacate novac?

Na tržištu su dostupni testovi intolerancije koji mere IgG antitela i često se agresivno reklamiraju. Prema tvrdnjama njihovih proizvođača, povišen IgG ukazuje na “skrivenu” intoleranciju.

Međutim, vodeće svetske organizacije za alergologiju i kliničku imunologiju ne preporučuju ove testove.

Razlog je jednostavan: prisustvo IgG antitela na određenu hranu zapravo je normalna pojava. To znači da je organizam bio u kontaktu s tom hranom i razvio toleranciju — a ne problem.

Rezultati ovih testova često dovode do dugih lista namirnica koje treba izbaciti, uključujući i one koje ne izazivaju nikakve simptome.

Posledice mogu biti:

* nepotrebno restriktivna ishrana

* nedostatak važnih nutrijenata

* narušen odnos prema hrani

Još veći problem je što lažno negativni rezultati mogu stvoriti osećaj lažne sigurnosti.

Šta uraditi ako sumnjate na problem?

Najpouzdaniji način za utvrđivanje intolerancije je eliminaciona dijeta, ali isključivo uz nadzor lekara ili nutricioniste.

Proces podrazumeva nekoliko koraka:

* Vođenje dnevnika ishrane i simptoma tokom nekoliko nedelja

* Potpuno izbacivanje sumnjivih namirnica na period od 2 do 4 nedelje

* Postepeno vraćanje namirnica — jednu po jednu — kako bi se uočila reakcija

Alergija na hranu predstavlja burnu reakciju imunološkog sistema, koji određeni protein iz hrane pogrešno prepoznaje kao pretnju Foto: Shutterstock

Ako se simptomi povuku tokom eliminacije, a ponovo jave nakon vraćanja određene hrane, uzrok je verovatno pronađen.

Iako zahteva disciplinu i strpljenje, ova metoda daje najpouzdanije odgovore o tome kako vaše telo reaguje na hranu.