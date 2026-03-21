Slušaj vest

Sezonski alergijski rinitis je često potcenjen, ali izuzetno rasprostranjen problem sa kojim se suočavaju milioni ljudi širom sveta. Ova alergijska reakcija na polen može da pretvori prelepe prolećne dane ili mirne noći u pravu noćnu moru za one koji je imaju. Iako alergijski rinitis nije u potpunosti izlečiv za mnoge pacijente, postoji nekoliko koraka koje možete da preduzmete kako biste ublažili simptome, savetuju uz Nacinalnog udruženja "Alergija i ja"

Simptomi alergijskog rinitisa

• Kijanje
• Zapušen nos
• Curenje iz nosa
Svrab i crvenilo nosne sluznice
• Suzenje očiju
Osećaj svraba i peckanja u očima
• Postnazalno curenje
• Gubitak osećaja mirisa i ukusa
Umor i poteškoće sa spavanjem
• Iritacija gornjih disajnih puteva

Počnite da uzimate lekove za alergiju 1-2 nedelje pre početka simptoma, najbolje prema preporuci lekara. Ukoliko ste alergični na polen drveća čije je cvetanje upravo u toku, verujemo da ste preduzeli ovaj korak. 

Antihistaminici i dekongestivi mogu da pomognu u ublažavanju tegoba. Dekongestive koristite samo kratkotrajno, maksimum pet dana zaredom, jer mogu da izazovu zavisnost i kontaefekat.

devojka prska sprej u nos
Pogrešna ili preduga upotreba kapi za nos pogoršava simptome i oštećuje sluzokožu nosa Foto: Shutterstock

️Kapi za oči mogu da pomognu kod simptoma alergije na očima. Oči su često nadražene, svrbe i peckaju, a iritacija uzrokovana alergenima može da izazove i povećano suzenje.

Ako planirate boravak napolju, uzmite terapiju oko dva sata pre izlaska. Pratite dnevne prognoze polena i boravite napolju u jutarnjim ili kasnim večernjim časovima kada je koncentracija polena najniža.

Kortikosteroidni sprejevi za nos mogu da smanje zapaljenje i otok sluznice nosa i pomažu da se ublaže simptomi. Koriste se u preporučenoj dozi, najbolje uz savet lekara ili farmaceuta.

Shvatite ozbiljno

Dugotrajni efekti alergijskog rinitisa mogu obuhvatiti upalu srednjeg uha, poznatu kao otitis media, kao i migrenozne glavobolje koje su povezane sa zapušenim nosom. Gubitak čula mirisa takođe može biti posledica ovog poremećaja. Alergijski rinitis može doprineti razvoju hroničnog sinusitisa, ozbiljne upale sinusa, i astme, hroničnog zapaljenja disajnih puteva.

Izvor: Instgaram alergija.i.ja/Zdravlje.kurir.rs

