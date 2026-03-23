Alergijske bolesti, uključujući alergijski rinitis, astmu i alergije na hranu, sve su češće u našem regionu. Iako su simptomi često prepoznatljivi, put do tačne dijagnoze nije uvek jednostavan. Laboratorijska dijagnostika danas nudi brojne mogućnosti - od određivanja ukupnog i specifičnog IgE do eozonofila - ali nijedan rezultat ne sme se tumačiti izolovano, bez jasne kliničke slike.

O tome koje su analize ključne, kako razlikovati senzibilizaciju od klinički značajne alergije i kada je opravdano raditi proširene panele inhalatornih alergena, govori magistar farmacije Boško Misita, specijalista medicinske biohemije i subspecijalista kliničke imunohemije.

Ključne laboratorijske analize

Dijagnostika alergija obuhvata in vivo i in vitro testove.

In vivo testovi, poput kožnih, se rade u kliničkim uslovima

* In vivo testovi (npr. kožni testovi) rade se u kliničkim uslovima.

* In vitro testovi rade se u laboratoriji i obuhvataju:

ukupni IgE

specifični IgE

krvnu sliku (KKS)

dodatna specifična testiranja (triptaza, ECP, BAT)

- Da bi se moglo pričati o alergij ili o senzibilizaciji ne mogu se posmatrati samo laboratorijski nalazi već je potrebno da se posmatra i klinička slika. Pozitivni nalazi specifičnog IgE antitela uz simptome tipične za alergiji govore u prilog alergiji, dok pozitivni nalazi specifičnog IgE antitela uz odsustvo simptoma govore u prilog senzibilizacije. Ipak, situacija nije uvek jednoznačna. Moguće je da test bude negativan, jer je koncetracija IgE niska, a da je pacijent alergičan. Sa druge strane pacijent je možda davno bio izložen alergenu, pa je koncentracija IgE niska, a senzibilizacija i dalje postoji. Zato je klinička procena lekara od presudne važnosti - objašnjava farmaceut.

Pozitivni nalazi specifičnog IgE antitela uz simptome govore u prilog alergiji

* Pozitivan specifični IgE + tipični simptomi→ govori u prilog alergiji.

* Pozitivan specifični IgE + odsustvo simptoma→ govori u prilog senzibilizaciji.

- Prošireni panel je opravdano kada anamnestički nije moguće suziti na koji alergen se sumnja. Otkrivanje uzročnika alergija je nekada detektivski posao za lekara, ali je on na sreću olakšan sa savremenim dostignućima u laboratorijskoj dijagnostici - navodi Misita.

Najčešći inhalatorni alergeni

U zavisnosti od godišnjeg doba u našem podneblju se menjaju izvori alergena. U proleće najčešći izvor alergena je polen drveća, a kod nas su najzastupljeniji breza, hrast, topola, leska, lipa, orah i čempres.

Simptomi alergijskog rinitisa • Kijanje

• Zapušen nos

• Curenje iz nosa

• Svrab i crvenilo nosne sluznice

• Suzenje očiju

• Osećaj svraba i peckanja u očima

• Postnazalno curenje

• Gubitak osećaja mirisa i ukusa

• Umor i poteškoće sa spavanjem

• Iritacija gornjih disajnih puteva

- Tokom leta dominiraju trave kao glavni izvor alergena, pri čemu neke trave cvetaju u rano leto (rano cvetanje: ježivica, livadski vijuk, ljulj, mačiji repak i livadarka), dok neke cvetaju kasnije (kasno cvetanje: mirisavka, ljulj, trska, kultivisana raž i vunasta paulja) - sugeriše farmaceut.

Korov je glavni izvor alergena tokom kasnog leta i rane jeseni, pri čemu se ističe ambrozija i štir kao najučestaliji, ali ne bi trebalo zanemariti pelin i bokvicu kao izvore polena.

Polen ambrozije, čija je koncentracija najveća od avgusta do kraja septembra, jedan od najjačih alergena kod nas

- Tokom cele godine su prisutni takozvani unutrašnji alergeni od kojih se najviše ističu grinje i kućna prašina (čiji su sastavni deo grinje i njihove izlučevine), kućni ljubimci i buđ/plesni. Kombinovanjem laboratorijskih rezultata sa anamnezom (vremenom pojavljivanja simptoma i dužinom njihovog trajanja), lekari mogu precizno da definišu da li je alergija vezana za godišnje doba ili je prisutna stalno - dodaje Misita.

Pravilno tumačenje rezultata

Anamneza je prvi korak u postavljanju dijagnoze i prvilno uzeta anamneza je od izuzetne važnosti za pravovremeno postavljanje tačne dijagnoze.