Žuta stolica je najčešće prolazna i bezopasna, ali ako traje ili je prate drugi simptomi, može ukazivati na poremećaj varenja ili bolesti jetre i žučne kese

Stanje vaše stolice može vam mnogo reći o zdravlju vašeg sistema za varenje.

Tečna stolica, na primer, može signalizirati sindrom iritabilnog creva (IBS), dok crna stolica može biti rezultat određene hrane ili lekova. Ali... šta je sa žutom stolicom? Šta ona obično znači?

Žutu stolicu mogu izazvati razni faktori, od osnovnih zdravstvenih stanja do određenih promena načina života. Ali pre nego što počnete da paničite, znajte da su promene boje stolice prilično česte i generalno nisu razlog za zabrinutost.

Šta utiče na boju stolice?

Iako većina ljudi misli da stolica treba da bude smeđa, na njenu boju mogu uticati stvari poput ishrane, vremena tranzita (tj. koliko brzo se hrana i otpad kreću kroz vaš digestivni sistem), proizvodnje žuči (tj. tečnosti koju luči jetra i koja pomaže u varenju) i prisustva određenih vrsta infekcija ili medicinskih stanja, gastroenterolog i zdravstveni konsultant u Kanadi.

- Normalna’ smeđa boja potiče od žučnih pigmenata, koji menjaju boju dok se kreću kroz vaša creva.“

Šta znače druge boje stolice?

Boja stolice može se promeniti iz raznih razloga. Evo šta svaka od tih boja može da znači, prema rečima dr Robins:

Crvena stolica „može biti rezultat unosa cvekle, trešanja ili velike porcije crvenog voća ili crvene boje za hranu. Međutim, to takođe može ukazivati na krvarenje u donjem gastrointestinalnom (GI) traktu, što može biti rezultat stanja poput hemoroida, divertikuloze (formiranja abnormalnih kesica ili divertikula u zidu debelog creva) ili kolorektalnog karcinoma. Ako je vaša stolica stalno crvena bez obzira na to šta jedete, trebalo bi da posetite lekara.

- Crna stolica može biti uzrokovana suplementima gvožđa, lekovima ili tamnom hranom - kaže dr Robins. „Ali takođe može ukazivati na krvarenje iz gornjeg gastrointestinalnog trakta izazvano stanjima poput čira. Kako krv iz gornjeg gastrointestinalnog trakta dospeva do debelog creva, ona se razlaže i stvara crnu, lepljivu stolicu ili stolicu boje katrana koja se naziva ‘melena’. Ako vam se ovo stalno dešava, obratite se svom lekaru.“

Zelena stolica „često je rezultat unosa lisnatog povrća, prehrambenih boja ili brzog prolaska žuči kroz creva, dodaje dr Robins. Brz prolaz žuči može biti uzrokovan raznim stanjima, uključujući dijareju, infekcije ili sindrom iritabilnog creva (IBS).

Bleda ili stolica boje gline ukazuje na nedostatak protoka žuči, što se može javiti kod bolesti jetre, opstrukcije žučnih kanala ili pankreatitisa (upale pankreasa). Dr Robins dodaje da je posebno zabrinuta zbog melene i blede stolice, jer one obično ukazuju na ozbiljnije medicinsko stanje.

Najčešći uzroci žute stolice

Ali šta je sa žutom stolicom? Dr Robins kaže da je žuta stolica često uzrokovana malapsorpcijom masti, brzim prolaskom hrane kroz creva ili problemima sa žučnim solima (glavnim organskim jedinjenjem u žuči). Žutu boju žuči uzrokuje bilirubin, pigment koji se oslobađa razgradnjom hemoproteina u crvenim krvnim zrncima, dodaje ona.

Napomena: Hemoprotein je komponenta hemoglobina, proteina odgovornog za prenos kiseonika.

Kada žuč uđe u creva, ona postaje smeđa. Međutim, ako se promeni proizvodnja ili protok žuči, stolica može izgledati žuto zbog viška bilirubina ili loše apsorpcije masti. Imajući to u vidu, evo pet najčešćih razloga zašto stolica može biti žuta.

Malapsorpcija masti

Ako se masti ne svare u crevima, to takođe može ometati razgradnju bilirubina, kaže dr Robins, „što može prouzrokovati da stolica izgleda žuto“. Konkretnije, može dovesti do smrdljive, masne žute stolice, poznate i kao steatoreja. Nekoliko faktora može izazvati ovo, uključujući:

celijakiju (autoimuno stanje koje uzrokuje oštećenje creva glutenom)

hronični pankreatitis (perzistentno zapaljenje pankreasa)

egzokrinu pankreasnu insuficijenciju (stanje u kojem pankreas ne proizvodi dovoljno enzima za pravilno varenje hrane) Problemi sa jetrom ili žučnom kesom

Žuč pomaže u razgradnji masti i daje stolici karakterističnu smeđu boju. Međutim, kada je proizvodnja ili protok žuči smanjen zbog stanja poput hepatitisa, opstrukcije žučnih kanala ili bolesti žučne kese, stolica može izgledati žuto ili bledo, kaže dr Robins. Verovatno ćete imati i druge simptome sa ovim stanjima, kao što su umor, groznica i mučnina ili povraćanje, pa obavestite svog lekara ako imate dodatnih problema pored žute stolice.

Infekcije digestivnog sistema

Ponekad, određene crevne infekcije mogu izazvati dijareju koja se brzo kreće kroz creva, što rezultira žutom stolicom. Najčešće infekcije koje mogu izazvati ovaj neželjeni efekat uključuju giardiju (infekciju uzrokovanu parazitom) i norovirus (veoma zarazna virusna infekcija). Oba stanja takođe mogu izazvati mučninu i povraćanje, groznicu i umor, a možda će vam biti potrebni lekovi na recept koji će vam pomoći da se oporavite.

Određene namirnice

Velike količine masne ili prerađene hrane, hrana poput kurkume i šargarepe, kao i veštačke boje za hranu ponekad mogu izazvati žutu stolicu. Ova promena boje je verovatno malo suptilnija od drugih uzroka i obično neće izazvati druge crevne simptome.

Brz prolaz hrane kroz creva

- Ako žuč nema dovoljno vremena da se razgradi, višak bilirubina može izazvati žutu stolicu - objašnjava dr Robins. Mnogo stvari može prouzrokovati da hrana prebrzo prolazi kroz creva ili da se otpad prebrzo kreće kroz creva, uključujući stres, anksioznost, određene lekove (kao što su antibiotici ili laksativi), sindrom iritabilnog creva ili inflamatornu bolest creva.

Dakle, da li bi trebalo da budete zabrinuti ako vam je stolica žuta? U većini slučajeva, zapravo ne. - Kao gastroenterolog, retko me brine žuta stolica - kaže dr Robins, „jer je obično privremena, povezana sa ishranom ili bezopasnim promenama u funkciji creva, a ne ozbiljan zdravstveni problem.“

Kako lečiti i sprečiti žutu stolicu

Iako žuta stolica obično ne ukazuje na medicinsku hitnu situaciju, možda se i dalje pitate kako da je sprečite ili lečite ako vam se desi. Evo nekoliko strategija koje dr Robins preporučuje za održavanje zdrave stolice:

Promenite ishranu: Ako je masnoća u ishrani glavni uzrok vaše žute stolice, pokušajte da smanjite unos masne hrane (tj. hrane bogate zasićenim i trans mastima). Umesto toga, uključite više hrane bogate vlaknima u ishranu, što može pomoći varenju i regulisati žuč.

Razmotrite dodatne enzime i druge medicinske tretmane: Ako se sumnja na pravu malapsorpciju masti (na primer, kod pankreasne insuficijencije), vaš lekar može preporučiti terapiju zamene pankreasnih enzima (PERT) kao pomoć. Ova terapija podrazumeva svakodnevno uzimanje kapsula kako bi se nadoknadili enzimi u pankreasu i poboljšalo njegovo celokupno funkcionisanje.

Konsultujte se sa lekarom: Ako sumnjate na probleme sa žučnom kesom ili jetrom, trebalo bi da posetite lekara. Dijagnostičke procedure, kao što su magnetna rezonanca (MRI), analiza stolice i drugi testovi, mogu pomoći u određivanju da li stanje treba lečiti lekovima ili operacijom, kao što je uklanjanje žučne kese ili terapija jetre.

Lečenje crevnih infekcija: Ako se sumnja na infekciju poput giardije ili neke druge virusne infekcije, možda će biti potrebno uraditi test stolice i primeniti ciljanu terapiju, kao što su antibiotici ili antiparazitici – lekovi koji eliminišu parazite.

Uzimajte probiotike: Ako infekcija uzrokuje da vam stolica požuti, probiotici mogu pomoći u obnavljanju ravnoteže crevnih bakterija nakon što se infekcija izleči.

Kada posetiti lekara

Iako žuta stolica obično nije razlog za zabrinutost, dr Robins preporučuje dalju medicinsku procenu ako primetite bilo koji od sledećih simptoma:

Žuta stolica koja traje duže od 2 do 4 nedelje.

Masna stolica neprijatnog mirisa praćena nenamernim gubitkom težine (što ukazuje na malapsorpciju masti).

Žuta stolica praćena žuticom (tj. stanjem gde vaša koža poprimi žućkastu nijansu), tamnim urinom ili bledom/glinovitom stolicom (što ukazuje na bolest jetre ili žučne kese).

Žuta stolica povezana sa jakim bolom u stomaku, povraćanjem ili drugim sistemskim simptomima kao što su umor ili groznica.

Dr Robins naglašava da ako primetite tamnu mokraću ili žuticu zajedno sa žutom, bledom ili stolicom boje gline, odmah treba da potražite medicinsku pomoć, jer to može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema, kao što je bolest jetre ili žučne kese.

Žuta stolica je obično privremena i povezana sa ishranom ili bržim pražnjenjem creva, ali ponekad može biti znak poremećaja varenja masti ili bolesti jetre i žučne kese. Ako promena boje potraje ili je praćena drugim simptomima, najbolje je potražiti lekarski savet. U većini slučajeva, jednostavne promene u ishrani i navikama su dovoljne da se varenje vrati u ravnotežu.