Da li ste ikada primetili neobično zviždanje prilikom disanja? Ovaj karakterističan zvuk se često javlja prilikom izdisaja i nastaje kada se vaši disajni putevi suze ili delimično blokiraju, što može otežati normalno disanje.

Iako može biti neprijatno i zabrinjavajuće, postoji niz metoda i kućnih pristupa koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma, opuštanju disajnih puteva i održavanju zdravlja pluća. Pravilna ishrana, hidroterapija i vežbe disanja su samo neki od načina za poboljšanje disanja i smanjenje nelagodnosti u grudima.

Zašto se javlja zviždanje u grudima?

Zviždanje se najčešće javlja kada se male bronhije u plućima suze ili kada se veći disajni putevi delimično blokiraju. Ljudi sa hroničnim stanjima poput astme ili hronične opstruktivne plućne bolesti (HOBP) imaju veću verovatnoću da dožive ovaj simptom, jer su njihovi disajni putevi skloniji grčevima i sužavanju.

Drugi uzroci hripanja uključuju:

alergije

bronhitis

emfizem

epiglotitis

gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB)

srčanu insuficijenciju

rak pluća

neželjene efekte lekova kao što je aspirin

opstruktivnu apneju u snu

pneumoniju

infekcije respiratornog trakta

respiratorni sincicijalni virus kod dece

pušenje

Ponekad je uzrok jednostavan - nakupljanje sluzi u disajnim putevima. Snažno kašljanje dva do tri puta može razblažiti sluz i ublažiti zviždanje.

Zviždanje se najčešće javlja kada se male bronhije u plućima suze ili kada se veći disajni putevi delimično blokiraju

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Pored karakterističnog zvuka. zviždanje može biti praćeno nizom drugih simptoma, u zavisnosti od uzroka. To uključuje bol u grudima, kašalj, otežano disanje, umor, promuklost, hrapavost u grlu, kratak dah i začepljen ili cureći nos. Posebno je važno napomenuti da hripanje može biti znak anafilaktičke reakcije, koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Ako osetite zviždanje nakon alergijske reakcije, odmah pozovite hitnu pomoć.

Hidroterapija - Kako voda može pomoći?

Hidroterapija, ili terapija vodom, jedna je od najjednostavnijih i najstarijih metoda za ublažavanje simptoma, uključujući zdižvanje tokom disanja. Vlažan vazduh i dovoljan unos tečnosti mogu opustiti disajne puteve, smanjiti zagušenje i olakšati disanje. Neki od najefikasnijih pristupa uključuju:

Unošenje dovoljne količine vode tokom dana kako bi vaši disajni putevi bili hidrirani

Ovlaživač vazduha u sobi, jer suv vazduh može pogoršati hripanje

Topao tuš, čiji vlažan vazduh opušta disajne puteve i smanjuje stezanje u grudima

Topli napici, poput čaja, koji mogu ublažiti zagušenje i olakšati disanje

Inhalatorski isparivač, koji vam omogućava da udišete topao, vlažan vazduh i otvorite sužene prolaze

Ovlaživač vazduha u sobi takođe može pomoći, jer suv vazduh može pogoršati hripanje

Ishrana i hranljive materije za zdravlje pluća

Zdrava i uravnotežena ishrana značajno doprinosi zdravlju respiratornih puteva i može smanjiti simptome hroničnih bolesti koje izazivaju hripanje. Sledeći hranljivi sastojci su posebno korisni:

Vitamin C – pomaže u smanjenju upale disajnih puteva i podržava zdravlje pluća. Dokazano je da voće i povrće poput agruma, paprike, paradajza, bobičastog voća, brokolija i spanaća smanjuju simptome.

pomaže u smanjenju upale disajnih puteva i podržava zdravlje pluća. Dokazano je da voće i povrće poput agruma, paprike, paradajza, bobičastog voća, brokolija i spanaća smanjuju simptome. Vitamin D – Nedostatak vitamina D povezan je sa astmom i povećanim rizikom od sužavanja disajnih puteva. Dobija se iz masne ribe, crvenog mesa, mlečnih proizvoda ili izlaganja sunčevoj svetlosti.

Nedostatak vitamina D povezan je sa astmom i povećanim rizikom od sužavanja disajnih puteva. Dobija se iz masne ribe, crvenog mesa, mlečnih proizvoda ili izlaganja sunčevoj svetlosti. Vitamin E – ima antiinflamatorno i antioksidativno dejstvo i smanjuje višak sluzi u disajnim putevima. Nalazi se u bademima, crvenim paprikama, puteru od kikirikija, bundevi, spanaću i semenkama suncokreta.

ima antiinflamatorno i antioksidativno dejstvo i smanjuje višak sluzi u disajnim putevima. Nalazi se u bademima, crvenim paprikama, puteru od kikirikija, bundevi, spanaću i semenkama suncokreta. Đumbir – opušta glatke mišiće disajnih puteva i smanjuje grčeve, a čaj od svežeg đumbira pomaže u hidrataciji disajnih puteva i olakšava disanje. Probajte vežbe disanja

Vežbe disanja mogu poboljšati kapacitet pluća i smanjiti hripanje, slično kao što aerobne vežbe jačaju srce. Najpopularnije tehnike uključuju:

Disanje kroz stisnute usne – usporava disanje i duže drži disajne puteve otvorenim. Udišite kroz nos dve do četiri sekunde, zatim stisnite usne i izdišite kroz usta četiri do osam sekundi. Ponovite nekoliko puta dok disanje ne postane lakše.

usporava disanje i duže drži disajne puteve otvorenim. Udišite kroz nos dve do četiri sekunde, zatim stisnite usne i izdišite kroz usta četiri do osam sekundi. Ponovite nekoliko puta dok disanje ne postane lakše. Joga disanje (pranajama) – pomaže ljudima sa astmom da potpuno isprazne pluća kada izdišu, smanjujući pritisak u disajnim putevima. Lezite na leđa, udišite kroz nos do kraja, zadržite dah jednu do dve sekunde, a zatim polako izdišite kroz nos. Ponovite do 20 puta.

Udišite kroz nos dve do četiri sekunde, zatim stisnite usne i izdišite kroz usta četiri do osam sekundi. Ponovite nekoliko puta dok disanje ne postane lakše.

Lekovi koji se izdaju bez recepta

Ponekad su potrebni lekovi koji se izdaju bez recepta za ublažavanje simptoma. Antihistaminici se često koriste za lečenje alergija, koje mogu izazvati ili pogoršati hripanje. Dostupni su u obliku tableta, kapsula, kapi za oči i sprejeva za nos.

Pastile protiv kašlja takođe mogu privremeno ublažiti iritaciju disajnih puteva i smanjiti kašalj, ali je važno zapamtiti da nisu dugoročno rešenje. Ako se simptomi pogoršaju ili traju duže vreme, trebalo bi da se konsultujete sa lekarom, jer inhalatori i drugi lekovi za astmu obično zahtevaju recept.

Kako sprečiti pogoršanje simptoma?

Prevencija je ključna. Pokušajte da izbegnete faktore koji mogu pogoršati zviždanje:

Hladan, suv vazduh, koji može iritirati i suziti disajne puteve.

Pušenje i vejping, koji negativno utiču na zdravlje pluća i disanje.

Alergeni, kao što su polen, prašina i perut kućnih ljubimaca, posebno kod ljudi sa astmom ili HOBP-om.

Prečistač vazduha, koji može smanjiti prisustvo iritansa u vazduhu i olakšati disanje.