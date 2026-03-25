Uzimanje suplemenata magnezijuma može izazvati određene neprijatne nuspojave, uključujući gasove i nadimanje, upozoravaju stručnjaci iz Univerzitetskog medicinskog centra u Pitsburgu

U nastavku saznajte zašto ovi suplementi mogu dovesti do probavnih tegoba i kada je njihova upotreba zaista potrebna.

Gastrointestinalni neželjeni efekti magnezijuma

Pored bolova izazvanih gasovima, kod nekih osoba se mogu javiti i dijareja ili mučnina prilikom uzimanja određenih vrsta suplemenata magnezijuma.

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), odnosno Kancelariji za dijetetske suplemente (ODS), pojedine magnezijumove soli imaju laksativno dejstvo, što može izazvati proliv.

Oblici magnezijuma koji se najčešće povezuju sa dijarejom su:

* magnezijum karbonat

* magnezijum hlorid

* magnezijum glukonat

* magnezijum oksid

Takođe, moguće su i alergijske reakcije, pa se savetuje da se obratite lekaru ako primetite bilo kakve nuspojave nakon uzimanja suplemenata.

Ukoliko uzimate magnezijum, obratite pažnju i konsultujte se sa lekarom ukoliko je potrebno da istovremeno uzimate i antibiotike, diuretike, lekove za lečenje osteoporoze, cink, gvožđ

Da li su suplementi uopšte potrebni?

Ako ste generalno zdravi, manjak magnezijuma koji izaziva simptome nije čest, navodi ODS.

Razlog je to što bubrezi regulišu količinu ovog minerala i izbacuju višak putem urina.

Zbog toga, ukoliko vam lekar nije dijagnostikovao nedostatak magnezijuma, verovatno nećete imati značajnu korist od uzimanja suplemenata.

Ipak, određena stanja mogu povećati rizik od nedostatka, uključujući:

* gastrointestinalne bolesti (poput celijakije ili Kronove bolesti)

* dijabetes tipa 2

* zavisnost od alkohola

Takođe, starije osobe imaju veći rizik od deficita ovog minerala.

Najbolji prirodni izvori magnezijuma

Osobe koje nemaju ozbiljne probleme sa apsorpcijom mogu zadovoljiti dnevne potrebe kroz ishranu.

Preporučeni dnevni unos iznosi:

* 400–420 mg za muškarce starije od 14 godina

* 320–360 mg za žene

* zeleno lisnato povrće (poput spanaća)

* mahunarke

* orašaste plodove

* semenke

* integralne žitarice

Hrana bogata vlaknima generalno je dobar izvor magnezijuma, a ovaj mineral se često dodaje i u obogaćene proizvode poput žitarica za doručak.

Važno je napomenuti da ishrana bogata mastima može smanjiti apsorpciju magnezijuma.

Mahunarke su bogate magnezijumom

Koliko magnezijuma je previše?

Višak magnezijuma se ne može uneti putem hrane, jer bubrezi eliminišu višak iz organizma. Međutim, prekomerno uzimanje suplemenata može biti opasno.

Dnevni unos veći od 5.000 mg može dovesti do stanja poznatog kao toksičnost magnezijuma.

Simptomi uključuju:

* mučninu i povraćanje

* crvenilo lica

* zadržavanje urina

* depresiju

* letargiju

U težim slučajevima može doći do:

* slabosti mišića

* problema sa disanjem

* nepravilnog rada srca

* srčanog zastoja

Rizik je posebno visok kod osoba sa bolestima bubrega, jer njihov organizam teže izbacuje višak magnezijuma.

Pre nego što počnete da uzimate suplemente magnezijuma, konsultujte se sa lekarom, jer mogu uticati na dejstvo određenih lekova

Interakcije sa lekovima

Pre nego što počnete da uzimate suplemente magnezijuma, konsultujte se sa lekarom, jer mogu uticati na dejstvo određenih lekova.

Magnezijum može stupiti u interakciju sa:

* bisfosfonatima (npr. alendronat)

* određenim antibioticima (poput doksiciklina)

* diureticima (npr. furosemid)

* inhibitorima protonske pumpe (npr. omeprazol, lansoprazol)

Zaključak