Lekari upozoravaju: predoziranje suplementima vitamina D je moguće i štetno

Slušaj vest

Preterivanje sa popularnim suplementima poput vitamina D može imati ozbiljne posledice po zdravlje – što je jedan muškarac naučio na veoma težak način.

Prema studiji objavljenoj u časopisu BMJ Case Reports, neimenovani muškarac srednjih godina primljen je u bolnicu sa nizom tegoba: povraćanjem, mučninom, bolovima u stomaku, grčevima u nogama, zujanjem u ušima (tinitusom), suvim ustima, pojačanom žeđu, prolivom i neobjašnjivim gubitkom od oko 13 kilograma.

Nakon što su početne analize isključile infekciju, utvrđeno je da je u njegovom organizmu došlo do toksičnog nakupljanja vitamina D – stanja poznatog kao hipervitaminoza D.

Vitamin D: koristan, ali opasan u prevelikim količinama

Vitamin D, koji prirodno dobijamo iz hrane i sunčeve svetlosti, ima ključnu ulogu u apsorpciji kalcijuma, jačanju kostiju i zuba, kao i u podršci imunološkom sistemu, mozgu i mišićima.

Međutim, njegov višak može dovesti do hiperkalcemija – stanja sa previše kalcijuma u krvi, što može izazvati slabljenje kostiju, stvaranje kamena u bubrezima, kao i poremećaje rada srca i mozga.

Simptomi mogu uključivati:

* pospanost i konfuziju

* depresiju i psihotične epizode

* zatvor i čireve

* pankreatitis

* visok krvni pritisak

* poremećaje srčanog ritma

* oštećenje bubrega

U težim slučajevima mogu se javiti koma i otkazivanje organa.

Foto: Shutterstock

Ekstreman unos: više od 200 puta iznad preporuke

U ovom slučaju, pacijent je uzimao više od 20 suplemenata dnevno nakon konsultacije sa privatnim nutricionistom. Njegova dnevna doza vitamina D iznosila je čak 150.000 internacionalnih jedinica (IU) – više od 200 puta iznad preporučene.

Prema smernicama National Institutes of Health:

* odrasli do 69 godina: 600 IU dnevno

* stariji od 70 godina: 800 IU dnevno

Dok Centers for Disease Control and Prevention navodi nešto niže preporuke, uz napomenu da postoje neslaganja u vezi sa doziranjem.

Simptomi koji ne nestaju brzo

Muškarac je simptome osećao gotovo tri meseca, a počeli su oko mesec dana nakon početka uzimanja suplemenata. Iako je odmah prestao sa terapijom kada su tegobe počele, simptomi su potrajali.

Razlog je što se vitamin D zadržava u organizmu – skladišti se u jetri i masnim ćelijama i sporo se eliminiše. Njegov „poluživot“ iznosi oko dva meseca, što znači da posledice trovanja mogu trajati nedeljama.

Pre nego što započnete bilo kakvu suplementaciju, konsultujte lekara ili kvalifikovanog stručnjaka – jer više ne znači uvek i bolje

Lečenje i oporavak

Tokom osmodnevnog boravka u bolnici, pacijent je primao infuzije kako bi se organizam „isprao“, kao i terapiju lekovima za snižavanje nivoa kalcijuma.

Dva meseca nakon otpusta, nivo kalcijuma se normalizovao, ali su vrednosti vitamina D i dalje bile povišene.

Važna poruka

Iako je hipervitaminoza D relativno retka, stručnjaci upozoravaju da je svest o rizicima ključna za prevenciju.

- Ovaj slučaj jasno ukazuje na potencijalnu toksičnost suplemenata koji se često smatraju bezbednim – sve dok se ne uzimaju u prevelikim količinama ili neodgovarajućim kombinacijama - zaključuju autori studije.

Zaključak

Suplementi mogu biti korisni, ali nisu bez rizika. Nekontrolisano uzimanje, posebno u visokim dozama, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.