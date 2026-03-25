Predoziranje vitaminom D poslalo čoveka u bolnicu: Povraćanje, proliv i zujanje u ušima kao upozorenje
Preterivanje sa popularnim suplementima poput vitamina D može imati ozbiljne posledice po zdravlje – što je jedan muškarac naučio na veoma težak način.
Prema studiji objavljenoj u časopisu BMJ Case Reports, neimenovani muškarac srednjih godina primljen je u bolnicu sa nizom tegoba: povraćanjem, mučninom, bolovima u stomaku, grčevima u nogama, zujanjem u ušima (tinitusom), suvim ustima, pojačanom žeđu, prolivom i neobjašnjivim gubitkom od oko 13 kilograma.
Nakon što su početne analize isključile infekciju, utvrđeno je da je u njegovom organizmu došlo do toksičnog nakupljanja vitamina D – stanja poznatog kao hipervitaminoza D.
Vitamin D: koristan, ali opasan u prevelikim količinama
Vitamin D, koji prirodno dobijamo iz hrane i sunčeve svetlosti, ima ključnu ulogu u apsorpciji kalcijuma, jačanju kostiju i zuba, kao i u podršci imunološkom sistemu, mozgu i mišićima.
Međutim, njegov višak može dovesti do hiperkalcemija – stanja sa previše kalcijuma u krvi, što može izazvati slabljenje kostiju, stvaranje kamena u bubrezima, kao i poremećaje rada srca i mozga.
Simptomi mogu uključivati:
* pospanost i konfuziju
* depresiju i psihotične epizode
* zatvor i čireve
* pankreatitis
* visok krvni pritisak
* poremećaje srčanog ritma
* oštećenje bubrega
U težim slučajevima mogu se javiti koma i otkazivanje organa.
Ekstreman unos: više od 200 puta iznad preporuke
U ovom slučaju, pacijent je uzimao više od 20 suplemenata dnevno nakon konsultacije sa privatnim nutricionistom. Njegova dnevna doza vitamina D iznosila je čak 150.000 internacionalnih jedinica (IU) – više od 200 puta iznad preporučene.
Prema smernicama National Institutes of Health:
* odrasli do 69 godina: 600 IU dnevno
* stariji od 70 godina: 800 IU dnevno
Dok Centers for Disease Control and Prevention navodi nešto niže preporuke, uz napomenu da postoje neslaganja u vezi sa doziranjem.
Simptomi koji ne nestaju brzo
Muškarac je simptome osećao gotovo tri meseca, a počeli su oko mesec dana nakon početka uzimanja suplemenata. Iako je odmah prestao sa terapijom kada su tegobe počele, simptomi su potrajali.
Razlog je što se vitamin D zadržava u organizmu – skladišti se u jetri i masnim ćelijama i sporo se eliminiše. Njegov „poluživot“ iznosi oko dva meseca, što znači da posledice trovanja mogu trajati nedeljama.
Lečenje i oporavak
Tokom osmodnevnog boravka u bolnici, pacijent je primao infuzije kako bi se organizam „isprao“, kao i terapiju lekovima za snižavanje nivoa kalcijuma.
Dva meseca nakon otpusta, nivo kalcijuma se normalizovao, ali su vrednosti vitamina D i dalje bile povišene.
Važna poruka
Iako je hipervitaminoza D relativno retka, stručnjaci upozoravaju da je svest o rizicima ključna za prevenciju.
- Ovaj slučaj jasno ukazuje na potencijalnu toksičnost suplemenata koji se često smatraju bezbednim – sve dok se ne uzimaju u prevelikim količinama ili neodgovarajućim kombinacijama - zaključuju autori studije.
Zaključak
Suplementi mogu biti korisni, ali nisu bez rizika. Nekontrolisano uzimanje, posebno u visokim dozama, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.
Pre nego što započnete bilo kakvu suplementaciju, konsultujte lekara ili kvalifikovanog stručnjaka– jer više ne znači uvek i bolje.
Izvor: nypost.com/zdravlje.kurir.rs