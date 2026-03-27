HbA1C test za dijabetes: Jednostavna analiza otkriva da li je bolest pokucala na vrata
A1C test, poznat i kao test hemoglobina A1C ili HbA1C, je jednostavan test krvi koji pokazuje prosečan nivo šećera u krvi tokom poslednja tri meseca.
* Ljudi bez dijabetesa mogu ga raditi radi otkrivanja predijabetesa ili dijabetesa.
* Osobe sa dijabetesom koriste ga da prate koliko uspešno se njihova bolest kontroliše.
Kome je obično potreban ovaj test?
Ljudi sa dijabetesom
Ako već imate dijabetes, HbA1C test je često deo dijagnoze. Redovni testovi HbA1C pomažu lekarima da prate napredak i uspešnost lečenja. Većini pacijenata preporučuje se kontrola svakih 3–6 meseci.
Ljudi bez dijabetesa
HbA1C je pouzdan način za dijagnostikovanje predijabetesa i dijabetesa.
Šta znače rezultati HbA1C?
Rang rezultata:
* Normalan šećer u krvi: 4,8 – 6% (29–42 mmol/mol)
* Predijabetes (povišen rizik za dijabetes): 6 – 6,4% (42–46 mmol/mol)
* Dijabetes: ≥ 6,5% (≥48 mmol/mol)
Napomena: Kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina ciljne vrednosti HbA1c se individualizuju, jer ne postoji univerzalno definisana optimalna vrednost.
Ako je rezultat u predijabetičkom ili dijabetičkom opsegu, lekar može preporučiti dodatni test (glukoza u krvi na prazan stomak ili oralni test tolerancije glukoze).
Prema Nacionalnom vodiču za lečenje dijabetesa ciljne vrednosti dobre glikoregulacije su:
* vrednost šećera u krvi našte (ujutru i pre obroka) &7 mmol/L,
* vrednost šećera u krvi 2h nakon jela &9 mmol/L
vrednost HbA1c (odražava * prosečnu vrednost glikemije u plazmi tokom prethodna 3 meseca) &7%
* odsustvo simptomatskih hipoglikemija ili izmerenih vrednosti &3,5 mmol/L
Simptomi visokog šećera u krvi
Simptomi visokog šećera: česta žeđ, učestalo mokrenje, zamagljen vid – mogu biti razlog za HbA1C test čak i bez rutinske provere.
Američka radna grupa za preventivne usluge preporučuje skrining za dijabetes kod odraslih preko 35 godina sa prekomernom težinom, kao i ranije kod osoba sa dodatnim rizicima: porodica sa dijabetesom, istorija gestacijskog dijabetesa, sindrom policističnih jajnika.
Kako se izvodi test?
Test se radi uzimanjem male količine krvi iz vene ili prsta i ne zahteva post. Rezultati nisu značajno pogođeni hranom pre testa.
* Mogući su blagi modrici ili bol na mestu uboda.
* Preporučuje se izbegavanje teškog dizanja 24 h nakon testa.
* Kućni HbA1C testovi postoje, ali laboratorijski testovi su pouzdaniji.
Šta je sledeće?
Rezultati pomažu lekaru da proceni istoriju šećera u krvi i rizik od dijabetesa ili predijabetesa.
* Ako imate dijabetes, rezultati pokazuju koliko dobro lečenje funkcioniše.
* Visoki HbA1C ukazuju na rizik od komplikacija: oštećenje vida, nerava, bubrega i kardiovaskularnih bolesti.
* Cilj za većinu odraslih je HbA1C & 7%.
Ako je rezultat iznad cilja, lekar može predložiti promene u ishrani, vežbanju ili lekovima.
* Ako imate dijabetes tipa 2, ne koristite insulin i nivo šećera u krvi je stabilan i u ciljnom opsegu, test se obično radi dva puta godišnje.
* Ako imate dijabetes tipa 1, preporučuje se da se test radi tri do četiri puta godišnje.
* Test će možda biti potrebno raditi i češće ako se menja terapija ili uvodi novi lek, kao i u slučaju da nivo šećera u krvi nije dobro regulisan.
Ključne informacije
* HbA1C test meri prosečan nivo šećera u krvi poslednja tri meseca.
* Ne zahteva posebnu pripremu.
* Ciljni HbA1C za većinu odraslih sa dijabetesom je & 7%.
* Rezultati pomažu u prilagođavanju tretmana, lekova, ishrane i životnih navika.
