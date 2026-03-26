Redovno testiranje krvi uz 9 ključnih testova omogućava rano otkrivanje bolesti i praćenje opšteg zdravlja za bolje životne odluke

Analize krvi pružaju ključnu sliku vašeg opšteg zdravlja i blagostanja.

Ova ispitivanja pomažu u ranom otkrivanju bolesti, što zauzvrat može sprečiti njen prelazak u teže faze. Takođe vam mogu pomoći da pratite koliko dobro vaše telo reaguje na različite tretmane za vaše bolesti.

Koliko često treba da se testirate?

Vaš lekar obično može preporučiti rutinsko testiranje krvi najmanje jednom godišnje. Drugi razlozi koji vas mogu podstaći da uradite testove krvi su:

Ako želite promenu načina života, abnormalnosti u različitim parametrima kao što su lipoproteini visoke gustine (HDL) i lipoproteini niske gustine (LDL) mogu vam pomoći da promenite svoju ishranu ili plan vežbanja.

Ako imate neobične, uporne simptome kao što su umor, abnormalno povećanje ili gubitak težine ili novi bol.

Ako imate povećan rizik od određenih stanja zbog porodične istorije ili životnih navika.

Ako želite da procenite ili smanjite rizik od bolesti ili komplikacija, redovne analize krvi mogu identifikovati upozoravajuće znake većine bolesti.

Evo liste devet najvažnijih rutinskih testova krvi koji imaju ključnu ulogu u održavanju dobrog zdravlja i izbegavanju skrivenih zdravstvenih problema.

Panel štitne žlezde, ili testovi funkcije štitne žlezde, procenjuju koliko dobro vaša štitna žlezda proizvodi i reaguje na određene hormone Foto: Shutterstock

9 važnih analiza krvi Kompletna krvna slika (hemogram)

Rutinški kompletan test krvne slike meri nivoe različitih komponenti svake glavne ćelije u vašoj krvi, uključujući:

Crvena krvna zrnca (RBC)

Bela krvna zrnca (WBC)

Trombociti

Hemoglobin (protein u crvenim krvnim zrncima)

Hematokrit

Srednja korpuskularna zapremina

Abnormalni nivoi ovih laboratorijskih testova mogu ukazivati na:

nedostatak dovoljnog broja krvnih zrnaca

nutritivni nedostaci, kao što su vitamin B6 ili B12

upala tkiva

nedostatak gvožđa

znaci infekcije

bolesti srca Panel elektrolita

Osnovni test elektrolita obuhvata merenje određenih mineralnih jedinjenja u krvi, kao što su:

natrijum

kalijum

magnezijum

hlorid

Abnormalnost ovih parametara ukazuje na dehidraciju, neuhranjenost ili hormonski disbalans itd.

Elektroliti su minerali u krvi, poput natrijuma, kalijuma, magnezijuma i hlora, koji pomažu u održavanju ravnoteže tečnosti, pravilnog rada mišića, nervnog sistema i srca Foto: Shutterstock

Panel jetre

Test jetre ili test funkcije jetre proverava različite parametre kao što su enzimi, proteini i druge supstance koje proizvodi jetra. Neke od važnih vrednosti koje test funkcije jetre pruža uključuju:

Albumin (protein u krvi koji pomaže održavanju ravnoteže tečnosti i transportuje hormone, vitamine i lekove)

Alkalna fosfataza (enzim koji ukazuje na zdravlje jetre i kostiju; povišeni nivoi mogu signalizirati probleme, ALP)

Alanin aminotransferaza (enzim u jetri; povišen ALT obično ukazuje na oštećenje ili upalu jetre)

Aspartat aminotransferaza (enzim koji se nalazi u jetri, srcu i mišićima; visok nivo može ukazivati na oštećenje jetre ili drugih organa, AST)

Bilirubin

Povišeni nivoi ovih komponenti mogu ukazivati na bolesti jetre kao što su masna jetra, hepatitis, ciroza itd., dok smanjeni nivoi ALP mogu biti dijagnostički marker poremećaja metabolizma kostiju.

Lipidni panel

Ovaj test određuje nivoe različitih vrsta holesterola i srodnih masti u krvi. Obično uključuje:

HDL ili „dobar“ holesterol

LDL ili „loš“ holesterol

Trigliceridi

Ukupni holesterol

Ovaj panel se radi radi procene rizika od srčanih oboljenja, posebno kod starijih osoba. Rezultati ovog testa takođe mogu uticati na vaše životne navike i poboljšati ih.

Test za holesterol meri nivoe „dobrog“ (HDL) i „lošeg“ (LDL) holesterola, triglicerida i ukupnog holesterola u krvi, pomažući u proceni rizika od srčanih bolesti Foto: Shutterstock

Panel štitne žlezde

Panel štitne žlezde, ili testovi funkcije štitne žlezde, procenjuju koliko dobro vaša štitna žlezda proizvodi i reaguje na određene hormone. To uključuje:

Trijodotironin (T3): Ovaj hormon u kombinaciji sa T4 reguliše vaš srčani ritam i telesnu temperaturu.

Tiroksin (T4): Zajedno sa T3, ovaj hormon reguliše vaš metabolizam.

Hormon koji stimuliše štitnu žlezdu (TSH): Ovaj hormon moduliše nivoe hormona koje vaša štitna žlezda oslobađa.

Abnormalni nivoi ovih hormona mogu dovesti do brojnih stanja, kao što su nizak nivo proteina, poremećaji rasta štitne žlezde i abnormalni nivoi polnih hormona, uključujući testosteron ili estrogen.

Panel za dijabetes

Dijagnostički testovi za dijabetes uključuju merenje glukoze u plazmi na prazan stomak (FPG), merenje glukoze u krvi nakon obroka i merenje glikovanog hemoglobina (HbA1c).

Vaš lekar će proceniti rezultate vašeg testa i utvrditi koliko je dobro kontrolisan vaš šećer u krvi. HbA1c test procenjuje količinu glukoze u telu i uglavnom se radi radi praćenja kontrole šećera kod dijabetičara. Takođe može pomoći u analizi mogućeg dijabetesa ili predijabetesa kod osobe.

Test za esencijalne hranljive materije

Analize krvi koje procenjuju nivoe određenih hranljivih materija u telu, poput gvožđa, vitamina D, magnezijuma i vitamina B12, su važne, jer su one ključne za optimalne telesne funkcije.

Većina ljudi ima manjak ovih hranljivih materija iz različitih razloga, stoga je neophodno proceniti ove nivoe i nadopuniti ih kada nisu dovoljni. Suplementacija ovim hranljivim materijama može sprečiti nekoliko poremećaja kao što su anemija usled nedostatka gvožđa, rizik od padova, preloma, akutni ili hronični bol itd.

Analize krvi koje prate nivoe hranljivih materija, poput gvožđa, pomažu u ranom otkrivanju i pravovremenom lečenju anemije Foto: Shutterstock

Inflamatorni markeri

Testovi za inflamatorne markere uključujuC-reaktivni protein (CRP) i homocistein. Povišeni nivoi CRP-a ukazuju na upalu u telu i povezani su sa povećanim rizikom od srčanih događaja, upale arterija, inflamatorne bolesti creva (IBD), reumatoidnog artritisa ili depresije.

Povišeni nivoi homocisteina, uobičajene aminokiseline, ukazuju na niz stanja kao što su moždani udar i srčana oboljenja, nivo vitamina B6, B12 i folata, kao i bolesti bubrega.

Koagulacioni panel

Testovi koagulacije uključuju protrombinsko vreme (PT) i međunarodni normalizovani odnos (INR); ova dva pokazatelja mere sposobnost vašeg tela da zgusne krv i vreme potrebno za zgrušavanje krvi. Zgrušavanje je ključni proces za telo i ovi testovi krvi mogu sprečiti krvarenje u slučaju povrede, hirurškog zahvata itd.

Pored toga, ishod ovih testova može dijagnostikovati bilo koja osnovna stanja povezana sa nepravilnim zgrušavanjem krvi, kao što su:

akutna mijeloidna leukemija

hemofilija

tromboza

stanja jetre

nedostatak vitamina K

Dijagnostički testovi krvi pomažu u ranom otkrivanju bolesti i prevenciji njihovog napredovanja. Većina zahteva post 8–12 sati radi tačnih rezultata. Redovno testiranje, najmanje jednom godišnje, ključno je za praćenje zdravlja uz savet lekara.