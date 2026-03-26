Oticanje nogu je često i obično bezopasno, ali može i ukazivati na zdravstvene probleme povezane sa srcem, venama, bubrezima ili limfnim sistemom

Otečene noge su česta pojava, čak i kod potpuno zdravih ljudi, ali ponekad mogu biti znak da se u telu dešava nešto ozbiljnije.

Iako je otok nogu najčešći nakon dužeg sedenja ili stajanja, može biti povezan i sa određenim lekovima ili medicinskim stanjima. Osnovni uzrok ovog stanja je često neravnoteža tečnosti ili loša cirkulacija. Zato je važno utvrditi šta uzrokuje otok, a ne samo lečiti simptome. Ovo su neki od najčešćih razloga zašto vam noge otiču:

Povreda

Ako se spotaknete ili pogrešno zakoračite, otečeno stopalo može biti znak preloma kosti ili uganuća. Kada je čvrsto, fleksibilno tkivo koje povezuje kosti oko skočnog zgloba oštećeno, javlja se otok. Vaše stopalo i skočni zglob će tada oteći kako krv juri u to područje da bi pomogla brže i efikasnije zarastanje. Obratite se lekaru ako vas stopalo jako boli, ne možete da ga opteretite ili izgleda neobično.

Edem

U slučaju edema, telo zadržava previše vode, što može izazvati oticanje stopala, a moguće i ruku i lica. Ovu vrstu otoka možete primetiti nakon dugog leta ili ako dugo stojite i sedite, a kod nekih žena se javlja i oko vremena menstruacije. Obično prolazi samo od sebe, a može se javiti i kod potpuno zdravih osoba nakon dužeg perioda neaktivnosti.

Edem može ukazivati na srčanu slabost jer kada srce ne pumpa efikasno Foto: Shutterstock

Problemi sa srcem

Oticanje nogu se takođe javlja kada srce ne pumpa krv kako bi trebalo. Ako krv ne teče kroz vene kako treba, može se vratiti u noge i stopala, uzrokujući otok. Kod uznapredovalih srčanih problema može biti neprijatno ležati na leđima, srce može kucati brže ili nepravilno, a možete imati i poteškoća sa disanjem. Odmah potražite medicinsku pomoć ako primetite ove znake.

Problemi sa bubrezima

Bubrezi filtriraju neželjene supstance iz krvi, ali ako je njihova funkcija oštećena zbog stanja poput dijabetesa ili visokog krvnog pritiska, previše soli, odnosno natrijuma, može ostati u krvi. Višak natrijuma uzrokuje da telo zadržava više vode nego što bi trebalo, a gravitacija povlači vodu ka stopalima i člancima, izazivajući otok.

Limfedem

Stanje koje se javlja kada su jedan ili više limfnih čvorova oštećeni ili uklonjeni, što se često dešava tokom lečenja raka. Kao rezultat, telo se oslobađa manje tečnosti, što može dovesti do otoka ruku, nogu i stopala. Takođe može biti uzrokovan oštećenjem limfnih sudova ili drugim abnormalnostima u limfnom sistemu.

Jedan od tretmana za sprečavanje otoka usled limfedema je pneumatska kompresija, koja podrazumeva nošenje rukava preko pogođenog područja koji se povremeno pumpa vazduhom kako bi se stvorio pritisak i pomoglo uklanjanje tečnosti. Vežbanje, masaža i kompresione čarape takođe mogu pomoći.

Oštećenje ili uklanjanje limfnih čvorova smanjuje odliv tečnosti i izaziva otoke ruku, nogu i stopala Foto: Shutterstock

Kako ublažiti otok nogu?

Postoji nekoliko načina da se rešite nakupljanja tečnosti u nogama koje izaziva otok. Efikasno i jednostavno rešenje je da podignete noge na jastuk ili smotano ćebe kako biste pomogli da se tečnost odvede iz nogu. Drugo rešenje je nošenje kompresionih čarapa koje vrše pritisak na noge i pomažu raspodelu tečnosti. Ako otok u nogama i stopalima izaziva bol, preporučuje se da ih hladite hladnim oblogama.

Oticanje nogu može biti uzrokovano i dužim sedenjem, posebno u avionu ili na poslu. Da biste to sprečili, šetajte svakog sata. Ne morate dugo hodati — dovoljno je da se malo pokrenete i aktivirate kolena i zglobove.

U većini slučajeva, ovi saveti će pomoći da ublažite otok nogu, osim ako nemate hronično oboljenje.

Kada treba da posetite lekara zbog otoka nogu?

Otok koji ne nestaje čak ni nakon odmora ili korišćenja kompresionih čarapa trebalo bi da proveri lekar, posebno ako možete prstom da napravite udubljenje na otečenom području. Takođe je važno da potražite medicinsku pomoć ako imate povredu noge ili primetite druge simptome, kao što su bol u drugim delovima tela i otežano disanje.

Ako sumnjate da je otok nogu uzrokovan lekovima koje uzimate, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.