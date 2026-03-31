Pet jutarnjih navika koje pomažu u kontroli šećera u krvi: Od pravilnog doručka i hidratacije do lagane fizičke aktivnosti
Šećer u krvi je često viši ujutru zbog prirodnog porasta hormona (tzv. „fenomen zore“), koji podiže nivo glukoze. Kod osoba sa dijabetesom telo često ne može da odgovori dovoljnom količinom insulina.
Dobra vest je da određene jutarnje navike mogu pomoći da se nivo šećera brzo stabilizuje.
Popijte čašu vode odmah nakon buđenja
Jedna od prvih stvari koju treba da uradite nakon buđenja jeste da popijete punu čašu vode.
Većina ljudi ne pije vodu kontinuirano tokom cele noći, pa je lako probuditi se dehidrirani. Kod ljudi sa dijabetesom, ova dehidratacija može izazvati visok nivo šećera u krvi ujutru.
Kada ste dehidrirani, imate manje vode u krvi. Nedostatak vode dovodi do neuravnoteženog odnosa vode i glukoze, što čini vašu krv koncentrisanijom glukozom.
Ovaj efekat može biti toliko jak da je jedna starija studija otkrila da ljudi koji redovno nisu pili dovoljno vode imaju veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 nego ljudi koji redovno piju vodu.
Tokom noći dolazi do blage dehidratacije, što može povećati koncentraciju glukoze u krvi.
Hidratacija pomaže u vraćanju ravnoteže i kontroli glikemije.
Manje vode = veća koncentracija šećera u krvi
Dehidratacija podstiče hormone stresa (kortizol, adrenalin), koji dodatno podižu šećer
Uključite laganu jutarnju fizičku aktivnost
Fizička aktivnost:
* poboljšava osetljivost na insulin
* pomaže telu da troši višak glukoze
Jutarnje vežbanje može direktno sniziti povišen šećer.
Važno:
Intenzivni treninzi mogu privremeno povećati šećer zbog hormona stresa.
Zato je često bolji izbor:
* hodanje
* lagani trening snage
Doručkujte obrok bogat proteinima i vlaknima
Rani doručak poboljšava odgovor organizma na insulin.
Najbolji izbor:
Kombinacija proteina + vlakana daje najbolji efekat.
Dodavanje zdravih masti (orašasti plodovi, semenke, avokado) dodatno stabilizuje šećer.
Ograničite unos kofeina ujutru
Kofein može:
* povećati nivo šećera u krvi
* smanjiti osetljivost na insulin
* aktivirati hormone stresa
Ako vam je šećer već visok ujutru, kafa ga može dodatno podići.
Ne morate je izbaciti, ali:
* pratite reakciju organizma
* konsultujte se sa lekarom o bezbednoj količini
Razmotrite jabukovo sirće
Neka istraživanja pokazuju da jabukovo sirće može pomoći u snižavanju šećera, posebno natašte.
Preporuka:
1–2 kašike (15–30 ml)
obavezno razblažiti u vodi ili čaju
Ne uzimati nerazblaženo zbog iritacije želuca i grla.
Kako sprečiti jutarnji skok šećera?
* Jedite laganu večeru i izbegavajte kasne obroke
* Smanjite unos ugljenih hidrata uveče
* Vežbajte u večernjim satima
* Razgovarajte sa lekarom o terapiji i insulinu
Zaključak
Jutarnji porast šećera je čest kod osoba sa dijabetesom, ali se može kontrolisati.
Najvažnije navike:
* hidratacija
* umerena fizička aktivnost
* pravilan doručak
* kontrola kofeina
* eventualna upotreba jabukovog sirćeta (ali sao uz prethodnu konsultaciju sa stručnjakom)
Uz male promene u rutini moguće je značajno poboljšati kontrolu šećera u krvi.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs