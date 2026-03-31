Šećer u krvi je obično prirodno viši ujutru, ali postoje načini da ga brzo snizite

Šećer u krvi je često viši ujutru zbog prirodnog porasta hormona (tzv. „fenomen zore“), koji podiže nivo glukoze. Kod osoba sa dijabetesom telo često ne može da odgovori dovoljnom količinom insulina.

Dobra vest je da određene jutarnje navike mogu pomoći da se nivo šećera brzo stabilizuje.

Popijte čašu vode odmah nakon buđenja

Jedna od prvih stvari koju treba da uradite nakon buđenja jeste da popijete punu čašu vode.

Većina ljudi ne pije vodu kontinuirano tokom cele noći, pa je lako probuditi se dehidrirani. Kod ljudi sa dijabetesom, ova dehidratacija može izazvati visok nivo šećera u krvi ujutru.

Kada ste dehidrirani, imate manje vode u krvi. Nedostatak vode dovodi do neuravnoteženog odnosa vode i glukoze, što čini vašu krv koncentrisanijom glukozom.



Ovaj efekat može biti toliko jak da je jedna starija studija otkrila da ljudi koji redovno nisu pili dovoljno vode imaju veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 nego ljudi koji redovno piju vodu.

Tokom noći dolazi do blage dehidratacije, što može povećati koncentraciju glukoze u krvi.

Hidratacija pomaže u vraćanju ravnoteže i kontroli glikemije.

Manje vode = veća koncentracija šećera u krvi

Dehidratacija podstiče hormone stresa (kortizol, adrenalin), koji dodatno podižu šećer

Uključite laganu jutarnju fizičku aktivnost

Fizička aktivnost:

* poboljšava osetljivost na insulin

* pomaže telu da troši višak glukoze

Jutarnje vežbanje može direktno sniziti povišen šećer.

Važno:

Intenzivni treninzi mogu privremeno povećati šećer zbog hormona stresa.

Zato je često bolji izbor:

* hodanje

* lagani trening snage

Doručkujte obrok bogat proteinima i vlaknima

Rani doručak poboljšava odgovor organizma na insulin.

Najbolji izbor:

proteini → stabilniji porast šećera

vlakna (složeni ugljeni hidrati) → bolja kontrola glukoze

Kombinacija proteina + vlakana daje najbolji efekat.

Dodavanje zdravih masti (orašasti plodovi, semenke, avokado) dodatno stabilizuje šećer.

Ograničite unos kofeina ujutru

Kofein može:

* povećati nivo šećera u krvi

* smanjiti osetljivost na insulin

* aktivirati hormone stresa

Ako vam je šećer već visok ujutru, kafa ga može dodatno podići.

Ne morate je izbaciti, ali:

* pratite reakciju organizma

* konsultujte se sa lekarom o bezbednoj količini

Razmotrite jabukovo sirće

Neka istraživanja pokazuju da jabukovo sirće može pomoći u snižavanju šećera, posebno natašte.

Preporuka:

1–2 kašike (15–30 ml)

obavezno razblažiti u vodi ili čaju

Ne uzimati nerazblaženo zbog iritacije želuca i grla.

Kako sprečiti jutarnji skok šećera?

* Jedite laganu večeru i izbegavajte kasne obroke

* Smanjite unos ugljenih hidrata uveče

* Vežbajte u večernjim satima

* Razgovarajte sa lekarom o terapiji i insulinu

Zaključak

Jutarnji porast šećera je čest kod osoba sa dijabetesom, ali se može kontrolisati.

Najvažnije navike:

* hidratacija

* umerena fizička aktivnost

* pravilan doručak

* kontrola kofeina

* eventualna upotreba jabukovog sirćeta (ali sao uz prethodnu konsultaciju sa stručnjakom)