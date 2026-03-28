Kako razlikovati prehladu od alergijskog rinitisa? Dilemu razrešava predsednica udruženja "Alergija i ja"
Ukoliko ovh dana kijate, svrbe vas oči i nos vam stalno curi, a nemate temperaturu, možda nije reč o prehladi, već je moguće da imate alergijski rinitis, opominje predsednica Nacionalnog udruženja "Alergija i ja"Snežana Šundić Vardić.
- Sa prolećem počinju inhalatorni alergeni, polen drveća, kasnije polen trava, pa korova. Mnogi ljudi godinama misle da su "osetljivi" ili da imaju česte prehlade, a u stvari žive sa nedijagnostikovanom alergijom. Alergijski rinitis nije bezazlen. Utiče na san, koncentraciju, radnu sposobnost, a često je povezan i sa astmom. Ako prepoznajete simptome, obratite se lekaru i uradite testiranje. Ne navikavajte se na simptome, možete da živite bolje - savetuje Šundić Vardić.
Šta je alergijski rinitis
Alergijski rinitis je upala sluznice nosa uzrokovana imunološkim odgovorom na alergene. Alergeni mogu biti različite supstance iz okoline, uključujući kućnu prašinu, grinje, kućne ljubimce, hranu, ali i polen koji je čest iritant u slučaju alergijskog rinitisa.
• Temperatura: Prehlada može da je prati, alergija ne
• Sekret iz nosa: Kod prehlade gušći i žućkast, kod alergije providan i vodenast
• Kijanje: Kod alergije učestalo i u „naletima“, kod prehlade ređe
• Svrab: Svrab nosa, očiju i grla tipičan je za alergiju, ne za prehladu
• Trajanje: Prehlada prolazi za nekoliko dana, alergija traje dok ste izloženi alergenu
Alergijski rinitis, ponekad nazvan polenska kijavica, predstavlja jedno od najčešćih hroničnih stanja gornjih disajnih puteva. Ovaj poremećaj često se pogrešno poistovećuje s prehladom, ali razlika je ključna. Dok prehlada obično traje samo nekoliko dana, alergijski rinitis može se protezati na mnogo nedelje, pa čak i meseci, i često se ponavlja tokom godine. Kada osoba alergična na određene alergene dođe u kontakt s njima, njihov imunološki sistem reaguje izazivajući upalu sluznice nosa i druge simptome - kijanje, svrab, umor, poteškoće sa spavanjem...
Lečenje alergijskog rinitisa
Lečenje alergijskog rinitisa ima za cilj ublažavanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života pacijenta. Postoje različite opcije lečenja, uključujući:
- Izbegavanje alergena: Jedan od ključnih koraka u lečenju alergijskog rinitisa je smanjenje izloženosti alergenima. To može uključivati izbegavanje boravka na otvorenom u periodima visoke koncentracije polena ili preduzimanje mera kako bi se smanjilo prisustvo alergena u domu.
- Antihistaminici: Antihistaminici su lekovi koji pomažu u kontroli svraba, kijanja i drugih simptoma. Oni blokiraju dejstvo histamina, supstance koja se oslobađa tokom alergijskih reakcija.
- Kortikosteroidi za nos: Kortikosteroidni sprejevi za nos mogu da smanje zapaljenje i otok sluznice nosa, time pomažući da se ublaže simptomi.
- Oralni ili intranazalni dekongestanti: Dekongestanti pomažu sužavanju krvnih sudova u nosnoj sluznici, smanjujući zapušenost nosa. Važno je koristiti ih prema uputstvima, jer dugotrajna upotreba može dovesti do "navikavanja" i pogoršati simptome.
- Imunoterapija: Imunoterapija se može se koristiti za pacijente sa teškim alergijskim rinitisom. Ovaj tretman podrazumeva postepeno izlaganje pacijenta malim količinama alergena kako bi se postepeno smanjila preosetljivost.
- Ostale terapije: Za neke pacijente, posebno one sa teškim i hroničnim simptomima, mogu se razmotriti i druge terapije, kao što su hirurške procedure za ispravljanje devijacije nosne pregrade ili uklanjanje polipa.
Važno je napomenuti da lečenje alergijskog rinitisa zahteva individualan pristup. Ono što funkcioniše za jednu osobu možda neće biti efikasno za drugu. Lekar ili alergolog će zajedno sa pacijentom odabrati najbolji pristup lečenju na osnovu simptoma, težine poremećaja, sezonskog ili celogodišnjeg karaktera simptoma, uzrasta pacijenta i drugih faktora.
