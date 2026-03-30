Bol u vilici može sakrivati ozbiljne zdravstvene probleme, od srca i pluća do žlezda i sinusa – ne ignorišite ga

Ako osetite bol u vilici ili zubima, prirodno je da odmah pomislite na zubobolju, ali ponekad uzrok leži mnogo dublje i nema nikakve veze sa vašim zubima. Postoji mnogo razloga zašto se može javiti zubobolja – karijes, osetljivost zuba ili pulpit, ali izgleda da nisu svi bolovi u predelu vilice izazvani stomatološkim problemima.

Problemi sa vilicom

Iako izgleda kao zubobolja, problem možda zapravo nije u zubima već u vilici. Bol u tom području može se javiti kao rezultat disfunkcije temporomandibularnog zgloba, što izaziva takozvano zaključavanje vilice. U ovom slučaju, mišići vilice se grče i javlja se problem pri otvaranju usta.

Temporomandibularni poremećaji su tipično multifaktorski, ali su uglavnom povezani sa poremećenim pokretom mandibularnog kondila u glenoidnoj jami ili u odnosu na diskoidnu hrskavicu zgloba. Uzroci ovog poremećenog pokreta su stiskanje i škrgutanje zubima, trauma, artritis i malokluzija, kao i nedostatak zuba. Čak i trauma izazvana kontinuiranim žvakanjem žvakaće gume može biti dovoljna da ošteti zglob, navodi se u MSD priručniku za dijagnostiku i terapiju.

Sinusitis

Sinusitis je upala paranazalnih sinusa izazvana virusnim, bakterijskim ili gljivičnim infekcijama ili alergijskim reakcijama. Simptomi uključuju zapušenost nosa, gnojnu rinoreju, kašalj, bol u licu, malaksalost, a ponekad i groznicu.

Sinusitis je česta upala sinusa, najčešće virusnog porekla, pa antibiotici nisu uvek potrebni

Kod maksilarnog sinusitisa, bol i pritisak mogu se javiti u zadnjim zubima, pošto su koreni ovih zuba blizu dna sinusa. Zbog toga se sinusitis često meša sa zuboboljom.

Problemi sa srcem

Problemi sa srcem ponekad mogu uticati na različite delove tela.

Obično je to bol u levom ramenu i ruci, ali se često dešava da se bol javi u donjim zubima i vilici. Takođe može biti znak angine, koju obično izazivaju začepljene arterije koje snabdevaju srce krvlju, a to može dovesti do srčanog udara. Stoga, ako imate zdrave zube, ali osećate bol u njima, možda ćete morati da posetite kardiologa.

Sijalolitiјaza – kamen u pljuvačnim žlezdama

Sijalolitiјaza je bolest koja se javlja u pljuvačnim žlezdama, a nastaje kada se u njima pronađe kamen, dovoljno veliki, koji ih začepi. Pomenuta blokada izaziva zubobolju, a pogođena žlezda može i da oteče, što će izazvati otok lica, bol i moguću infekciju. Da bi se proverilo šta je u pitanju, neophodan je rendgenski snimak.

Bolest pluća

Bolest pluća može uticati na vaše zube, ali loši zubi takođe mogu uticati na zdravlje vaših pluća, a bol povezan sa zubima i vilicom jedan je od znakova raka pluća, raka usne duplje, raka pljuvačnih žlezda ili tumora vilice.

Foto: Shutterstock

Razni benigni i maligni tumori nastaju u vilici, a njihovi simptomi uključuju otok, bol i neobjašnjivo klackanje zuba. Neki tumori se mogu otkriti na rutinskim stomatološkim rendgenskim snimcima, a njihovo lečenje zavisi od lokacije i vrste tumora.