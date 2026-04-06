Istraživači smatraju davitamin E igra važnu ulogu u zaštiti određenih delova oka, koji su posebno podložni oksidativnim oštećenjima.

Vitamin E je snažan antioksidans koji postoji u različitim oblicima. Alfa-tokoferol vitamin E je oblik koji najbolje zadovoljava naše potrebe. Glavna uloga vitamina E u telu izgleda da je neutralizacija oksidacije. Iz tog razloga, istraživači smatraju da igra važnu ulogu u zaštiti određenih delova oka, koji su posebno podložni oksidativnim oštećenjima. Veruje se da katarakta, na primer, nastaje oksidacijom u očnom sočivu, uglavnom izazvanom UV zracima na sunčevoj svetlosti.

Studija o bolestima oka povezanim sa starenjem (AREDS) otkrila je da vitamin E, zajedno sa drugim hranljivim materijama, pomaže nekim ljudima koji imaju umerenu makularnu degeneraciju povezanu sa starenjem. Hranljive materije smanjuju rizik od razvoja uznapredovale makularne degeneracije povezane sa starenjem za 25 odsto kod onih koji su već imali evidentne rane promene makularne degeneracije.

Dokazi iz drugih studija ukazuju na to da alfa-tokoferolni oblik vitamina E, zajedno sa luteinom i zeaksantinom, može smanjiti rizik od katarakte. Međutim, druge studije nisu otkrile da je vitamin E važan za vid, pa je potrebno više istraživanja. Važno je da razgovarate sa svojim lekarom pre uzimanja suplemenata vitamina E kako biste razgovarali o pravoj dozi, mogućim neželjenim efektima, kao i o drugim tretmanima.

Preporučena dnevna doza: 22,5 međunarodnih jedinica/dan.

Bezbedna gornja granica: 1.500 IJ

Vitamin E je moćan antioksidans koji štiti ćelije, podržava zdravlje očiju i jača odbranu organizma

Potencijalni rizici

Vitamin E može razrediti krv i može povećati rizik od hemoragičnog moždanog udara. Ako uzimate lekove za razređivanje krvi, razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete suplement vitamina E. Jedna nedavna studija pokazala je povećanu smrtnost kod ljudi koji uzimaju više od 2.000 međunarodnih jedinica vitamina E. Ostali mogući neželjeni efekti navedeni u studijama uključuju umor, slabost mišića i smanjenu funkciju štitne žlezde.