Obilno znojenje bez fizičkog napora može biti važan signal da u organizmu postoji skriveni zdravstveni problem

Slušaj vest

Znojenje se smatra jednostavnom reakcijom tela na toplotu i vežbanje. Ali telo retko radi bilo šta bez razloga. Način na koji se osoba znoji, koliko, kada, pa čak i gde, može da otkrije tihe tragove o tome šta se dešava unutar tela. Lekari upozoravaju da je ove obrasce znojenja lako prevideti jer ih ljudi često doživljavaju kao nešto normalno. Međutim, obraćanje pažnje na njih pomaže da rano otkrijete zdravstvene probleme, ponekad čak i pre nego što se pojave drugi simptomi.

Nije svaki znoj isti

Znojenje kontroliše nervni sistem, a na njega utiču hormoni, temperatura i emocije. Zbog toga dve osobe u istoj prostoriji, na istoj temperaturi vazduha, mogu da se znoje veoma različito. Postoje dve glavne vrste znojenja: jedna je uzrokovana toplotom i fizičkom aktivnošću, a druga je izazvana stresom ili emocijama. Kada se vaš obrazac znojenja promeni bez očiglednog razloga, to često znači da vaše telo pokušava da signalizira nešto dublje.

Naglo povećanje, smanjenje ili promena mirisa znoja ili vremena znojenja nije slučajno, već odražava kako se vaše telo prilagođava ili nosi sa tim.

Noćno znojenje koje je više od puke nelagodnosti

Buđenje "zaliveno" znojem može da izgleda kao reakcija na predebelo ćebe ili temperaturu sobe u kojoj spavamo. Međutim, ukoliko potraje zaslužuje više pažnje.

Noćno znojenje je česta pojava koja ponekad može ukazivati na zdravstveni problem Foto: Shutterstock

- Noćno znojenje, prekomerno znojenje bez ikakvog oblika fizičke aktivnosti ili napora, kao i znojenje povezano sa temeperaturom, gubitkom težine i umorom su neki od uobičajenih obrazaca. Ovi obrasci mogu ukazivati na infekcije poput tuberkuloze (koja se nedavno ponovo pojavila, a noćno znojenje je jedan od ranih znakova), hormonski disbalans, a u nekim slučajevima i na hronične bolesti - objašnjava endokrinolog dr Saptarši Batačarja.

Iznenadno intenzivno znojenje bez napora

Prekomerno znojenje bez fizičkog napora često se pripisuje velikoj vlažnosti vazduha ili stresu. Međutim, kada deluje nesrazmerno okolnostima, možda nije tako bezazleno.

U većini slučajeva, pacijenti imaju tendenciju da previde ove simptome i pripišu ih svom načinu života ili vremenskim uslovima. Međutim, važno je razumeti i posmatrati obrazac znojenja. Ako je znojenje nesrazmerno i neobično za određenu osobu, uvek se preporučuje da posetite lekara. Ova vrsta znojenja može da bude povezana sa disbalansom štitne žlezde, infekcijama ili čak određenim lekovima. U ovim slučajevima, telo pokušava da reguliše nešto što je van ravnoteže.

Hladan, lepljiv znoj je znak upozorenja

Nije svaki znoj topao. Hladan i lepljiv znoj, posebno kada se pojavi iznenada, je drugačiji.

- Znojenje nije uvek bezazleno, posebno kada se iznenada pojavi u obliku hladnog, lepljivog znoja bez jasnog razloga, poput toplote ili fizičke aktivnosti. U takvim slučajevima je moguće da je to reakcija na stres i može biti znak ozbiljnih stanja poput srčanog udara - objašnjava dr Varun Bansal, kardiotorakalni i vaskularni hirurg.

Srčani udar je stanje kada dotok krvi u srce naglo prestane, najčešće zbog krvnog ugruška, što oštećuje srčani mišić Foto: Shutterstock

Vrsta znojenja signal tela za vanredne situacije. Često je povezana sa reakcijom „bori se ili beži“, gde se telo priprema za opasnost čak i ako ona nije vidljiva.

- Studija u časopisu „Journal of the American College of Cardiology“ navodi da je znojenje čest simptom koji se viđa kod srčanih bolesnika i da može da bude korisno u ranom prepoznavanju srčanog udara. Slično tome, i nizak nivo šećera u krvi može da izazove prekomerno znojenje - kaže dr Bansal.

Prema Klinici Klivlend objašnjenje leži u reakciji na stres, kada telo oslobađa adrenalin. Stručnjaci naglašavaju važnost prepoznavanja ovog ranog simptoma u lečenju hroničnih bolesti.

Lokacija je važnija nego što mislite

Mesto gde se znojite takođe može da otkrije sledeće:

Oznojeni dlanovi i tabani ukazuju na stres ili anksioznost.

Prekomerno znojenje lica može biti povezano sa hormonskim promenama ili metaboličkim stanjima.

Ako je znojenje ograničeno na jednu stranu tela, to može ukazivati na probleme povezane sa nervima.

Ako je široko rasprostranjeno i uporno, može signalizirati sistemske probleme.

Anksioznost može izazvati prekomerno znojenje, posebno dlanova, tabana i pazuha, kao deo reakcije „bori se ili beži“ Foto: Shutterstock

Ovde je posmatranje izuzetno važno jer telo često ponavlja obrasce pre nego što stanje postane ozbiljno.

Kada bi trebalo da brinete?

Znojenje postaje problem kada poremeti vaš normalan obrazac. Ključ je da se ne poredite sa drugima, već sa sopstvenim merilom.

Znakovi upozorenja Iznenadni početak znojenja bez ikakvog razloga

Noćno znojenje koje natapa odeću ili posteljinu

Znojenje sa gubitkom težine, groznicom ili umorom

Hladan, lepljiv znoj sa nelagodnošću u grudima ili vrtoglavicom