Izbegavanje prerađene hrane, odlaganje kafe dok ne unesete tečnost i redovan doručak predstavljaju jednostavne, ali efikasne korake ka boljoj kontroli krvnog pritiska i holesterola

Jutro postavlja ton za ceo dan, a navike koje usvojimo u prvim satima nakon buđenja mogu imati veliki uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova. Stručnjaci već dugo upozoravaju da su srčani udari češći u jutarnjim satima, delom zbog prirodnog porasta krvnog pritiska i hormona stresa, poput kortizola.

Ipak, određene svakodnevne navike – često nesvesne – mogu dodatno povećati rizik, naročito kod osoba koje već imaju hipertenziju ili povišen nivo holesterola.

U nastavku su tri jutarnje greške koje bi trebalo izbegavati:

Prerađena hrana opterećuje kardiovaskularni sistem

Doručak zasnovan na prerađenim namirnicama – poput suhomesnatih proizvoda, peciva iz pekare, pašteta ili gotovih sendviča – predstavlja ozbiljno opterećenje za kardiovaskularni sistem.

Visok unos soliujutru podstiče zadržavanje tečnosti u organizmu, povećava volumen krvi i stvara dodatni pritisak na zidove arterija, koje su u jutarnjim satima prirodno kruće. Istraživanja pokazuju da ovakav doručak može izazvati nagle jutarnje skokove krvnog pritiska – upravo u periodu kada je rizik od srčanih incidenata najveći.

Osim toga, prerađena hrana često sadrži zasićene i trans masti koje povećavaju nivo LDL („lošeg“) holesterola i podstiču stvaranje naslaga u krvnim sudovima, što vodi ka aterosklerozi.

Bolji izbor:

Uravnotežen doručak koji uključuje:

* složene ugljene hidrate (voće, integralne žitarice)

* proteine (jaja, grčki jogurt)

* zdrave masti (orašasti plodovi, semenke, avokado)

Ovakav obrok stabilizuje nivo šećera u krvi i smanjuje potrebu za nezdravim grickalicama kasnije tokom dana.

Preterivanje sa kafom na prazan stomak

Kofein je snažan stimulans koji može izazvati nagli, iako kratkotrajan, porast krvnog pritiska – čak i kod osoba koje inače nemaju hipertenziju. Jedna šolja kafe može povećati pritisak za 5 do 10 mmHg.

Kada se kafa pije na prazan stomak, njen efekat je izraženiji. Kofein tada brže ulazi u krvotok i može izazvati nagli skok pritiska već u prvih 30 minuta. Takođe može dovesti do nervoze, ubrzanog rada srca i dodatnog lučenja hormona stresa.

Poseban problem je jutarnja dehidratacija. Tokom noći telo gubi tečnost, pa je krv gušća, a srce mora više da radi. Ako se u tom trenutku unese kofein, koji dodatno podstiče izlučivanje tečnosti, opterećenje na srce postaje još veće.

Savet:

Dan započnite sa jednom do dve čaše vode, a tek potom popijte kafu.

Važno je i znati da nefiltrirana kafa (poput turske ili iz francuske prese) sadrži supstance koje mogu otežati razgradnju holesterola u jetri i doprineti povećanju LDL-a.

Preskakanje doručka je najgora opcija

Iako se nekima čini kao način da smanje unos kalorija, preskakanje doručka spada među najštetnije navike za zdravlje srca.

Kada telo dugo ostaje bez hrane, ulazi u stanje stresa i pojačano luči kortizol, što dovodi do povećanja krvnog pritiska i dodatnog opterećenja srca. Dugoročno, ovaj hormonalni disbalans može oštetiti krvne sudove.

Brojne studije povezuju preskakanje doručka sa većim rizikom od hipertenzije, povišenog holesterola i dijabetesa. Jedno veliko istraživanje pokazalo je da muškarci koji redovno preskaču doručak imaju čak 27% veći rizik od srčanog udara.

Osim toga, navika da preskaćete doručak remeti hormone gladi (grelin i leptin), što često dovodi do prejedanja kasnije tokom dana i izbora visokokalorične, masne hrane.

Zaključak