Kurkuma je popularan začin i dodatak ishrani poznat po svojim antioksidativnim svojstvima, za koja se veruje da koriste mozgu, srcu i metabolizmu. Ali najnovija epizoda HBO medicinske drame „The Pitt“ istakla je potencijalni rizik.

U seriji, 48-godišnja žena dolazi u hitnu pomoć sa žuticom (žutom kožom) i mučninom, a testiranje pokazuje da ima upalu jetre. Ispostavilo se da je pacijentkinja uzimala pet kapsula kurkume od 500 miligrama dnevno, a lekari objašnjavaju da je bilo slučajeva otkazivanja jetre kod tako velikih doza kurkume.

Da li je ovo samo zaplet u TV emisiji ili kurkuma zaista može oštetiti jetru?

Zamolili smo dr Sohaiba Imtijaza, glavnog medicinskog direktora zdravstvene grupe People Inc., da objasni.

Da li previše kurkume zaista može izazvati oštećenje jetre?

- Da, suplementi kurkume su definitivno povezani sa oštećenjem jetre, uključujući slučajeve akutne insuficijencije jetre.

Iako je kurkuma kao kulinarski začin generalno bezbedna, suplementi kurkume u visokim dozama mogu izazvati oštećenje jetre izazvano lekovima, oblik oštećenja jetre uzrokovan lekovima, biljem ili suplementima, koji se obično razvija u roku od jednog do četiri meseca od početka uzimanja suplementa.

Kada je jetra oštećena bilo kojim faktorom, njena funkcija slabi, što može dovesti do bola.

Iako redak, scenario opisan u emisiji je u skladu sa dokumentovanim slučajevima. Između 2004. i 2022. godine prijavljeno je 10 slučajeva oštećenja jetre povezanog sa kurkumom, a broj slučajeva se povećava od 2017. godine. Među ovim pacijentima, petoro je zahtevalo hospitalizaciju, a jedan je umro od akutne insuficijencije jetre.

Reakcija takođe izgleda nepredvidiva, a istraživanja sugerišu genetsku vezu – 70% ljudi koji su razvili oštećenje jetre izazvano kurkumom nosili su specifičan gen koji ih može učiniti podložnijim.

Većina pacijenata se oporavi nakon prestanka uzimanja suplementa, mada je nekima potreban tretman steroidima.

Razlika između jedenja začina i uzimanja suplemenata je ključna. Suplementi kurkume sadrže koncentrovani kurkumin – ključno antiinflamatorno jedinjenje u kurkumi – u dozama koje daleko prevazilaze kulinarsku upotrebu.

Osim toga, ovi suplementi često sadrže sastojke koji poboljšavaju apsorpciju. Mnogi proizvodi kombinuju kurkumu sa piperinom (ekstraktom crnog bibera), što povećava apsorpciju kurkumina 20 puta — što potencijalno doprinosi oštećenju jetre.

Klinička ispitivanja su pokazala da je kurkumin bezbedan u dozama do 8–12 grama dnevno tokom kratkih perioda, ali upotreba suplemenata u stvarnom svetu otkrila je rizik od oštećenja jetre koji nije bio očigledan u kontrolisanim ispitivanjima.

