Kako da aktivirate vagus nerv? Jednostavna vežba smiruje telo za jedan minut
Vagusni nerv ima ključnu ulogu u regulaciji brojnih funkcija u organizmu, od rada srca i varenja do disanja i odgovora na stres. Kada je u balansu, telo lakše prelazi iz stanja napetosti u stanje smirenosti, zbog čega se često naziva i "nervom opuštanja". Upravo zato sve više pažnje privlače jednostavne tehnike koje mogu da pomognu njegovoj aktivaciji.
Jednu od takvih vežbi pokazala je na Instagramu dr Vera Šćepanović, infektolog i specijalista integrativne i preventivne medicine, koja ističe da se njen efekat može osetiti već tokom izvođenja, kroz spontanu reakciju tela.
- Osnovna vežba počinje tako što se prsti obe ruke ukrste i blago pritisnu, kako bi se aktivirale obe hemisfere mozga. Zatim se ruke postavljaju iza glave, na potiljačni deo. Iz tog položaja, bez pomeranja glave, pogled se usmeri udesno i zadrži oko 30 sekundi, uz mirno i prirodno disanje. Važno je da oči ostanu otvorene, uz normalno treptanje - objašnjava doktorka i nastavlja:
Jednostavan kućni test može da da prvi uvid u njegovo stanje, otkriva dr Šćepanović. Stanite ispred ogledala, lagano pritisnite jezik kašičicom i izgovorite „aa“, posmatrajući položaj resice. Ako stoji u sredini, funkcija vagusa je verovatno uravnotežena, dok pomeranje u stranu može da ukaže na disbalans. Ipak, ovaj test nije dijagnostički, već samo signal da obratite pažnju na svoje telo.
- Vežba se izvodi sve dok se ne jave spontane fiziološke reakcije. To može biti zevanje, suzenje očiju ili čak osećaj opuštanja i laganog smeha. Nakon toga pogled se vraća pravo, a zatim se ista procedura ponavlja i na levu stranu.
Ova tehnika deluje na ventralnu granu vagusnog nerva, koja je povezana sa osećajem sigurnosti, smirenosti i boljom regulacijom emocija.
I druge jednostavne tehnike mogu da pomognu
Osim ove vežbe, postoje i drugi načini da se podstakne aktivacija vagusnog nerva. Produžen izdah, na primer, šalje signal telu da je bezbedno da se opusti, dok hladna voda na licu ili kratko izlaganje hladnoći može da pokrene sličan odgovor. Čak i pevušenje ili lagano zujanje aktiviraju određene strukture povezane sa vagusom, što dodatno doprinosi smirenju organizma.