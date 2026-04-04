Kada je vagus u neravnoteži, može se desiti da budemo apatični, depresivni ili, s druge strane, previše razdražljivi

Vagusni nerv ima ključnu ulogu u regulaciji brojnih funkcija u organizmu, od rada srca i varenja do disanja i odgovora na stres. Kada je u balansu, telo lakše prelazi iz stanja napetosti u stanje smirenosti, zbog čega se često naziva i "nervom opuštanja". Upravo zato sve više pažnje privlače jednostavne tehnike koje mogu da pomognu njegovoj aktivaciji.

Jednu od takvih vežbi pokazala je na Instagramu dr Vera Šćepanović, infektolog i specijalista integrativne i preventivne medicine, koja ističe da se njen efekat može osetiti već tokom izvođenja, kroz spontanu reakciju tela.

- Osnovna vežba počinje tako što se prsti obe ruke ukrste i blago pritisnu, kako bi se aktivirale obe hemisfere mozga. Zatim se ruke postavljaju iza glave, na potiljačni deo. Iz tog položaja, bez pomeranja glave, pogled se usmeri udesno i zadrži oko 30 sekundi, uz mirno i prirodno disanje. Važno je da oči ostanu otvorene, uz normalno treptanje - objašnjava doktorka i nastavlja:

Kako da proverite stanje vagusnog nerva Jednostavan kućni test može da da prvi uvid u njegovo stanje, otkriva dr Šćepanović. Stanite ispred ogledala, lagano pritisnite jezik kašičicom i izgovorite „aa“, posmatrajući položaj resice. Ako stoji u sredini, funkcija vagusa je verovatno uravnotežena, dok pomeranje u stranu može da ukaže na disbalans. Ipak, ovaj test nije dijagnostički, već samo signal da obratite pažnju na svoje telo.

- Vežba se izvodi sve dok se ne jave spontane fiziološke reakcije. To može biti zevanje, suzenje očiju ili čak osećaj opuštanja i laganog smeha. Nakon toga pogled se vraća pravo, a zatim se ista procedura ponavlja i na levu stranu.

Ukrstite prste, postavite ruke na potiljak i bez pomeranja glave usmerite pogled u stranu Foto: Shutterstock

Ova tehnika deluje na ventralnu granu vagusnog nerva, koja je povezana sa osećajem sigurnosti, smirenosti i boljom regulacijom emocija.

I druge jednostavne tehnike mogu da pomognu