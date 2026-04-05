Autoimune bolesti se često javljaju zajedno, te ne iznenađuje veza celijakije i Hašimoto tireoditisa

Celijakija je čak četiti puta češća kod osoba sa Hašimoto tireoiditisom i to nije slučajnost, kaže na svom Instagram nalogu Aleksandra Lišanin, specijalista javnog zdravlja, dijetetičar - nutricionista i praktičar funkcionalne medicine. Zajednička genetska predispozicija, reakcija imunog sistema na gluten, povećana propustljivost creva i nutritivni deficiti, sve to može da doprinese aktivaciji autoimunog procesa.

- Kod osoba sa Hašimoto tireoiditisom, celijakija se javlja značajno češće nego u opštoj populaciji, a autoimune bolesti se generalno često javljaju zajedno. Jedan od ključnih faktora je reakcija imunog sistema na gluten. Kod predisponiranih osoba, gluten može da aktivira autoimune procese, poveća inflamaciju i poremeti imunološku toleranciju - navodi specijalista javnog zdravlja i dijetetičar.

Kod celijakije dolazi do oštećenja sluznice tankog creva, povećane propustljivosti creva i ulaska antigena u krvotok. To može da doprinese aktivaciji autoimunog procesa i prema štitastoj žlezdi, objašnjava.

Glutenska senzitivnost

Celijakija je samo najteži oblik reakcije na gluten, dodaje specijalista javnog zdravlja. Postoje i blaže manifestacije koje često ostaju neprepoznate.

Nadutost, bol u stomaku, zatvor ili dijareja se generalno češće javljaju kod žena, baš kao i autoimune bolesti

- U ove manifestacije spadaju glutenska senzitivnost, digestivne tegobe, nadutost, hroničan umor. Antitela u tom slučaju mogu da budu uredna - sugeriše Lišanin i opominje da male promene u ishrani ponekad imaju veliki metabolički efekat.