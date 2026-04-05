Kamen u bubregu nastaje kada se supstance poput kalcijuma, oksalata i mokraćne kiseline u urinu nađu u visokoj koncentraciji i počnu da formiraju kristale, koji se vremenom uvećavaju. Iako manji kamenci često mogu da prođu spontano, njihovo izbacivanje zavisi od veličine, položaja i sastava, objašnjava dr Brajan Ajzner iz Opšte bolnice u Masačusetsu, koja je povezana sa Univerzitetom Harvard.

- U tom procesu važnu ulogu ima citrat, jedinjenje koje prirodno postoji u urinu i sprečava vezivanje kalcijuma za oksalate, čime inhibira stvaranje kristala. Kada je njegov nivo nizak, veća je verovatnoća da će doći do formiranja kamenaca - ističe dr Ajzner.

Zbog toga se u kliničkoj praksi savetuje povećan unos citrata, a najjednostavniji način da se to postigne jeste unošenje limunovog soka razblaženog u vodi. Citrati iz limuna povećavaju njihovu koncentraciju u urinu i tako deluju kao prirodni inhibitor formiranja kamena, ali i mogu da uspore njegov rast.

Ostale zdrave navike

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nijedan napitak ne može da „izbaci“ kamen sam po sebi. Ključni faktor ostaje unos tečnosti, jer povećana količina urina razblažuje supstance koje učestvuju u njegovom nastanku i olakšava prolazak kroz mokraćne puteve.

- Uz to, ishrana bogata natrijumom i proteinima životinjskog porekla može dodatno da poveća koncentraciju kalcijuma i mokraćne kiseline u urinu, pa se savetuje njihovo ograničavanje, naročito kod osoba koje su već imale kamen u bubregu - sugeriše dr Ajzner.

