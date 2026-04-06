Reagujte na vreme, pre nego što pokret postane bolniji i ograničeniji

Da li vam se nekada desilo da pokušate da savijete ili ispravite prst, a on kao da se na trenutak „zaglavi“, pa se zatim naglo otkoči uz osećaj klika? Mnogi to u početku ignorišu, posebno ako bol nije jak, ali upravo taj simptom može da ukaže na stanje koje lekari nazivaju škljocavi prst, stručno stenozirajući tenosinovitis.

Reč je o bolnom poremećaju kod kog se prst ili palac otežano pomera, uz karakterističan osećaj preskakanja ili blokade. Naziv dolazi od pokreta koji podseća na povlačenje okidača (eng. trigger finger), kada se prst iznenada „oslobodi“ nakon zastoja. Najčešće su pogođeni palac i domali prst, ali problem može da se javi na bilo kom prstu.

Uzrok se nalazi u tetivama koje omogućavaju savijanje prstiju. One normalno klize kroz uski kanal, ali kada dođe do zadebljanja tetive ili suženja tog prostora, pokret više ne ide glatko. Tada se javlja zapinjanje, bol ili osećaj „pucanja“ pri pokretu.

Prvi znaci su obično blagi i lako se previde. Može da se javi bol ili osetljivost u osnovi prsta, kao i blago zadebljanje na tom mestu. Kod nekih ljudi prst se ujutru ukoči u savijenom položaju, pa se tokom dana postepeno „razradi“. Vremenom simptomi mogu da postanu izraženiji, pa prst može i potpuno da se zaglavi.

Ko je u riziku?

Iako tačan uzrok nije uvek jasan, stanje zapravo nije retko. Procene kažu da se javlja kod oko 2–3% opšte populacije, a znatno češće kod određenih grupa - osoba starijih od 40 godina, kao i kod onih koji imaju dijabetes (učestalost ide i do 10%+), giht ili reumatoidni artritis. Rizik je veći i kod ljudi koji često ponavljaju iste pokrete šakom, bilo zbog posla ili hobija (računari, telefoni, kod majstora, muzičara).

Lečenje - od obloga do operacije

Lečenje najčešće počinje jednostavnim merama. Preporučuje se mirovanje zahvaćenog prsta, ponekad i imobilizacija pomoću longete, naročito tokom noći kako bi se sprečilo zaglavljivanje. Hladne obloge mogu da ublaže bol, dok lekovi protiv upale, poput ibuprofena ili naproksena, mogu da pomognu kod otoka i nelagodnosti. Blage vežbe istezanja takođe mogu da poboljšaju pokretljivost.

Ukoliko simptomi ne prolaze nakon nekoliko nedelja ili se pogoršavaju, lekar može da preporuči injekciju kortikosteroida koja smanjuje upalu u zahvaćenom području. Kada ni to ne daje rezultat, razmatra se i hirurško rešenje, kojim se oslobađa prostor kroz koji tetiva prolazi, kako bi ponovo mogla nesmetano da klizi.