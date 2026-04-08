Hematokrit, skraćeno Hct, je parametar koji se rutinski proverava kao deo kompletne krvne slike i predstavlja procenat zapremine crvenih krvnih zrnaca, poznatih kao eritrociti, u ukupnoj zapremini krvi. Jednostavno rečeno, ovaj broj pokazuje koliko je vaša krv bogata ćelijama koje su neophodne za život.

Eritrociti igraju neophodnu ulogu u transportu kiseonika iz pluća do svakog tkiva i organa u telu. Stoga, kada je nivo hematokrita nizak, smanjena je i sposobnost krvi da snabdeva telo preko potrebnim kiseonikom, što može dovesti do brojnih zdravstvenih problema.

Referentne vrednosti variraju u zavisnosti od pola, starosti i nadmorske visine na kojoj osoba živi, ali se generalno smatra da je normalan raspon za odrasle muškarce od 40 do 54 procenta, dok je za žene ova vrednost nešto niža, od 36 do 48 procenata. Svako odstupanje od ovih vrednosti je signal da se nešto dešava u telu.

Ubrzan i nepravilan rad srca

Simptomi koji prate nizak hematokrit često su nespecifični. Najčešći znak upozorenja je hronični umor i neobjašnjiva iscrpljenost koji se ne poboljšavaju čak ni nakon odmora. Ljudi se mogu žaliti na kratak dah, posebno pri fizičkom naporu, vrtoglavicu, glavobolju i osećaj slabosti.

Drugi vidljivi znaci uključuju bledu kožu, sluzokožu i desni, krhke nokte i kosu, kao i hladne ruke i stopala. U težim slučajevima, može se javiti ubrzan ili nepravilan rad srca, poznat kao tahikardija ili palpitacije, jer srce pokušava da nadoknadi nedostatak kiseonika bržim pumpanjem krvi kroz telo. Pojava bilo kog od ovih simptoma, posebno ako potraju, zahteva medicinsku procenu.

Najčešći uzroci niskog hematokrita

Ubedljivo najčešći uzrok niskog hematokrita je anemija, stanje koje pogađa skoro trećinu svetske populacije i opisuje smanjen broj zdravih crvenih krvnih zrnaca. Postoji nekoliko vrsta anemije, ali najčešća je uzrokovana nedostatkom gvožđa, ključne komponente hemoglobina, proteina koji vezuje kiseonik.

Pored gvožđa, vitamin B12 i folna kiselina su takođe neophodni za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, tako da njihov nedostatak u ishrani takođe može dovesti do pada hematokrita.

Još jedan značajan uzrok je gubitak krvi, koji može biti akutan, kao posledica povrede ili operacije, ili hroničan i skriven.

Hronično krvarenje, kao što je iz digestivnog trakta zbog čireva ili tumora, ili obilne menstruacije kod žena, postepeno iscrpljuje zalihe gvožđa i dovodi do niskih vrednosti.

Pored nutritivnih nedostataka i krvarenja, nizak hematokrit može biti indikator ozbiljnijih medicinskih stanja. Hronične bolesti, poput bolesti bubrega, često su povezane sa anemijom jer bubrezi proizvode eritropoetin (EPO), hormon koji stimuliše koštanu srž da proizvodi crvena krvna zrnca. Kada je funkcija bubrega oštećena, proizvodnja ovog hormona se smanjuje.

Bolesti koštane srži, poput leukemije, limfoma ili aplastične anemije, direktno utiču na sposobnost tela da proizvodi krvne ćelije. Trudnoća takođe može fiziološki sniziti hematokrit jer se zapremina krvne plazme povećava brže od broja crvenih krvnih zrnaca, što dovodi do „razređivanja“ krvi.

Manje česti uzroci uključuju hemolizu, stanje u kojem se crvena krvna zrnca brzo razgrađuju, što može biti rezultat autoimunih bolesti ili genetskih poremećaja.

Nivoi koji se smatraju kritičnim

Iako telu može biti potrebno dugo vremena da se prilagodi postepenom padu hematokrita, postoje fnivoi koji se smatraju kritičnim i zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju.

U savremenoj medicinskoj praksi, prag za transfuziju krvi kod stabilnih pacijenata se obično postavlja kada nivo hemoglobina padne ispod sedam do osam g/dl, što otprilike odgovara vrednosti hematokrita od 21 do 24 procenta.

Međutim, ako hematokrit padne ispod dvadeset procenata, rizik od ozbiljnih komplikacija, poput srčane insuficijencije ili oštećenja vitalnih organa usled teške hipoksije, odnosno nedostatka kiseonika, dramatično se povećava. U takvim situacijama, lekari obično ne čekaju, već odmah počinju sa lečenjem kako bi sprečili posledice opasne po život.

Put ka oporavku

Lečenje niskog hematokrita usmereno je na rešavanje osnovnog uzroka. Dijagnoza se nikada ne postavlja samo na osnovu jedne vrednosti; lekari analiziraju kompletnu krvnu sliku, uključujući nivo hemoglobina, indekse crvenih krvnih zrnaca koji otkrivaju veličinu i oblik ćelija i broj retikulocita, mladih crvenih krvnih zrnaca koji ukazuju na to koliko aktivno koštana srž radi.

Ako se sumnja na nedostatak hranljivih materija, lečenje uključuje suplementaciju gvožđem, vitaminom B12 ili folnom kiselinom, uz promene u ishrani. Preporučuje se ishrana bogata crvenim mesom, iznutricama, sočivom, spanaćem i drugim zelenim lisnatim povrćem.

Takođe je važno konzumirati hranu bogatu vitaminom C, kao što su agrumi i paprike, jer on poboljšava apsorpciju gvožđa. U teškim slučajevima anemije ili akutnog gubitka krvi, jedino rešenje može biti transfuzija krvi ili upotreba lekova koji stimulišu proizvodnju crvenih krvnih zrnaca.