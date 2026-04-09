Odgovor zavisi od toga gde je stajala i da li je bila poklopljena

Svi smo se bar jednom našli u istoj situaciji: probudite se ujutru sa suvim ustima i posegnete za čašom vode koja je ostala na noćnom stočiću od prethodne večeri. Ili popijete vodu koja je stajala na radnoj površini, u kolima, na stolu… ali koliko dugo voda zapravo može da stoji i da li je takva voda bezbedna za piće?

- Velika je verovatnoća da vam voda od sinoć neće nauditi. Ali šta je sa flašom koja stoji danima, pa možda i nedeljama? Pre nego što uzmete sledeći gutljaj, dobro je znati šta se u toj vodi zapravo dešava - opominje internista dr Mark Livi.

Koliko dugo voda može da stoji?

Odgovor zavisi od toga gde je stajala i da li je bila poklopljena. U principu, voda je bezbedna za piće jedan do dva dana, pod uslovom da nije bila izložena prljavštini ili ostavljena otkrivena.

- Međutim, već posle oko 12 sati počinju promene koje utiču na ukus i kvalitet. Voda tada može da dobije "ustajao" ukus ili neprijatan miris, u zavisnosti od uslova u kojima je stajala. Iako to obično nije opasno po zdravlje, razlika se lako primeti - navodi dr Livi.

Šta se dešava sa vodom dok stoji?

Voda reaguje na okolinu. Prema navodima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), kada voda stoji na vazduhu, postepeno gubi kiseonik i upija ugljen-dioksid, što menja njen pH i svežinu. Zbog toga više nema onaj "osvežavajući" ukus.

Situacija postaje problematičnija ako je čaša bila otkrivena ili ako je neko pio iz nje. Čak i kada je u zatvorenoj flaši, kontaminacija je moguća jer na koži imamo znoj, prašinu i ćelije kože, dok pljuvačka sadrži bakterije. Kada prinesemo flašu ustima, deo toga vraća se u vodu.

Posle 12 sati stajanja počinju promene koje utiču na ukus i kvalitet vode

U takvim uslovima bakterije mogu da počnu da se razmnožavaju već posle nekoliko sati. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da mikroorganizmi posebno lako opstaju u vodi koja je kontaminirana pljuvačkom.

- Ako takva voda stoji satima, bakterije mogu da se razmnože i ponovo unesu u organizam, što može da izazove tegobe. Kada jednom prislonite flašu na usta, idelano bi bilo da je popijete do kraja i zatim bacite. Čak i bez direktnog kontakta, voda koja stoji, na primer, pored sudopere može da upije mirise iz okoline, poput deterdženata ili otpada, pa više nije prijatna za piće - upozorava dr Livi.

Šta sve može da dospe u otvorenu čašu?

Čašu vode koja je prenoćila na noćnom stočiću najbolje je ujutru prosuti. Tokom noći u nju mogu da dospeju prašina, čestice iz vazduha, pa čak i insekti, što čini površinu vode nehigijenskom.

- Rešenje je jednostavno. Poklopljena čaša ili flaša značajno smanjuje rizik od kontaminacije i čini vodu bezbednijom za piće i narednog jutra - savetuje doktor.

Da li možete da se razbolite od "ustajale" vode?

U većini slučajeva – ne. Pošto je reč o vašim sopstvenim bakterijama, mala je verovatnoća da će doći do problema. Mnogi ljudi piju iz iste čaše ili flaše tokom dana bez posledica.

- Ipak, to ne znači da je takva navika preporučljiva. Iz istog razloga ne preporučuje deljenje čaše/flaše sa drugima, jer povećava rizik od prenosa bakterija, a osobe sa oslabljenim imunitetom, poput onih na hemoterapiji, nakon transplantacije ili koje žive sa HIV-om, posebno bi trebalo da izbegavaju potencijalno kontaminiranu vodu - sugeriše dr Livi.

Poklopljena čaša ili flaša značajno smanjuje rizik od kontaminacije

Važno je znati i da nema suštinske razlike između česmovače i flaširane vode kada je reč o bezbednosti. I jedna i druga moraju da zadovolje stroge standarde, a deo flaširane vode (20-25%) zapravo potiče iz javnog vodovoda.

Kako izbeći potencijalne rizike?

Za svakodnevnu praksu važi nekoliko jednostavnih saveta:

Ne ostavljajte vodu u čaši ili flaši duže od 12 sati

Pokrijte čašu ili koristite flaše

Redovno perite flaše za višekratnu upotrebu

Izbegavajte da pijete iz iste posude tokom dužeg perioda bez pranja

Držite vodu na hladnijem mestu kada je to moguće