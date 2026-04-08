Učestalo noćno ustajanje, mokrenje u prekidima, tanak mlaz i osećaj nepotpunog pražnjenja bešike, sve su to simptomi sa kojima se suočava svaki drugi muškarac stariji od 50 godina. Iako se ove tegobe često shvataju kao normalan deo starenja, one to svakako nisu i ukazuju na uvećanu prostatu, odnosno benignu hiperplaziju prostate(BHP). Ovo stanje, ukoliko se ne leči na vreme, može ozbiljno narušiti kvalitet života i ugroziti zdravlje celokupnog mokraćnog sistema.

Dobra vest je da danas postoji trajno rešenje, koje je konačno dostupno i u Srbiji.

Ono što je do skoro podrazumevalo odlazak u inostranstvo, visoke troškove i klasične operacije sa dugim oporavkom, sada se rešava najsavremenijom laserskom metodom koja predstavlja zlatni standard moderne urologije.

Reč je o HoLEP laserskoj enukleaciji prostate, minimalno invazivnoj proceduri koju izvodi iskusni urološki tim koji predvode dr Saša Tomović, dr Uroš Kenić i dr Nikola Lukač. Procedura se izvodi bez ijednog reza na telu, kroz prirodni put, uz izuzetnu preciznost i sigurnost za pacijenta.

„Ovo je velika prekretnica u lečenju jer danas problem možemo da rešimo jednom intervencijom, bez klasične operacije i uz minimalan rizik. Ono zbog čega je ova metoda najbolja do sada je upotreba najsuperiornijeg Magneto Holmijum lasera, koji je nadmoćan čak i u odnosu na standardne lasere jer ima vrhunski efekat protiv krvarenja. Za razliku od starijih tehnologija koje koriste ekstremno veliku snagu i rizikuju oštećenje okolnog tkiva, ovaj laser hirurgu omogućava da precizno odvoji uvećano tkivo od kapsule uz minimalnu agresivnost. Za pacijenta to znači sigurniju intervenciju, kraći boravak u bolnici i značajno brži oporavak“, objašnjava dr Saša Tomović, član urološkog tima koji izvodi ove intervencije.

Za razliku od starijih metoda koje uklanjaju samo deo tkiva i ostavljaju mogućnost da se problem vremenom vrati, savremeni laser omogućava potpuno uklanjanje uvećane prostate. Upravo zato se ova metoda smatra trajnim rešenjem jer se uzrok problema eliminiše u celosti.

Posebno je značajno što se ova metoda uspešno primenjuje i kod pacijenata sa izrazito uvećanom prostatom, gde su ranije opcije bile ograničene i često podrazumevale invazivne operacije. Danas, zahvaljujući savremenoj tehnologiji, i najsloženiji slučajevi mogu se rešiti bez reza i dugotrajnog oporavka.

Laser koji „pretvara kamen u prašinu“

Ista tehnologija koristi se i za jedno od najbolnijih uroloških stanja: kamen u bubregu i mokraćnim kanalima. Zahvaljujući preciznosti lasera, kamen se razbija u najsitnije čestice koje se potom prirodno eliminišu iz organizma.

Intervencija se izvodi bez reza, bez dugog oporavka i uz minimalno opterećenje za pacijenta. Ono što ova metoda omogućava jeste brzo, efikasno i gotovo trenutno rešavanje problema, bez komplikacija koje su ranije bile česte.

Laserske operacije i urološke intervencije se izvode u savremenom hirurškom bloku Sava Memorial Bolnice.

