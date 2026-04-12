Slušaj vest

Određeni nedostaci vitamina mogu doprineti razvoju psorijaze. Takođe, neki nutrijenti mogu pomoći u smanjenju upale.

Psorijaza je kožno oboljenje koje izaziva bolne epizode suve i perutave kože. Do njih dolazi zbog ubrzanog stvaranja i ljuštenja ćelija kože. Dijagnozu postavlja dermatolog, na osnovu pregleda ili biopsije.

Iako trenutno ne postoji lek za psorijazu, postoje različiti načini da se simptomi ublaže i drže pod kontrolom. To uključuje lokalne terapije, svetlosnu terapiju, kao i oralne ili injekcione lekove.

Pošto je psorijaza autoimuna bolest, važno je voditi računa o opštem zdravlju kako bi se smanjili upalni okidači. Praćenje unosa vitamina može pomoći u boljem razumevanju stanja organizma.

Iako nema dokaza da povećan unos vitamina može izlečiti psorijazu, neka istraživanja pokazuju da mogu ublažiti simptome ako se koriste uz terapiju.

Vitamini i psorijaza

Opšte zdravstveno stanje može uticati na težinu simptoma. Ishrana bogata vitaminima doprinosi jačanju organizma i borbi protiv upala.

Najbolji način da saznate koji vitamini vam nedostaju jeste analiza krvi.

Vitamin A

Vitamin Aobuhvata dve grupe: retinoide i karotenoide.

Retinoidi su poznati po pozitivnom uticaju na kožu i koriste se u terapiji psorijaze, lokalno ili oralno.

Istraživanja pokazuju da osobe sa psorijazom imaju niži nivo vitamina A u koži.

Namirnice bogate vitaminom A:

* kelj

* spanać

* bundeva

* avokado

* šargarepa

* batat

* kukuruz

* žumanca

Istraživanja pokazuju da osobe sa psorijazom imaju niži nivo vitamina A u koži Foto: Shutterstock

Vitamini B grupe

Biotin (B7) i vitamin B12 mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Nedostatak biotina je redak, ali suplementacija može doprineti zdravlju kože.

Vitamin B12 se često koristi i kao lokalna terapija i pokazao je dobre rezultate kod psorijaze. Najviše ga ima u namirnicama životinjskog porekla, dok vegetarijanci mogu koristiti obogaćene proizvode.

Biotin (B7) i vitamin B12 mogu pomoći u ublažavanju simptoma psorijaze Foto: Shutterstock

Vitamin C

Oksidativni stres nastaje kada postoji neravnoteža između slobodnih radikala i antioksidanasa. Kod psorijaze je često povećan.

Vitamin C pomaže u smanjenju oksidativnog stresa i može doprineti ublažavanju simptoma.

Vitamin D

Vitamin Dse stvara u organizmu izlaganjem suncu i ključan je za zdravlje.

Njegov nedostatak se često povezuje sa psorijazom.

Pomaže u jačanju imuniteta, što je posebno važno kod autoimunih bolesti.

Izvori vitamina D:

* sir

* žumanca

* masna riba

* obogaćene žitarice

Nedostatak vitamina D se često povezuje sa psorijazom Foto: Shutterstock

Ostali nutrijenti koji mogu pomoći Omega-3 masne kiseline

Smanjuju upalu i jačaju imunitet. Nalaze se u:

* ribljem ulju

* biljnim uljima

* orašastim plodovima

* semenkama

* soji

Glukozamin i hondroitin

Pomažu zdravlju zglobova i mogu ublažiti simptome psorijatičnog artritisa.

MSM (metilsulfonilmetan)

Može pomoći kod upale i bolova u zglobovima.

Mere opreza

* Pre uzimanja suplemenata obavezno se konsultujte sa lekarom, naročito ako ste trudni ili dojite.

* Suplementi nisu zamena za terapiju.

* Važno je kupovati proverene proizvode, jer sastav može varirati.

Česta pitanja Da li nedostatak vitamina izaziva psorijazu?

Ne direktno. Psorijaza je autoimuna bolest, ali vitamini igraju važnu ulogu u zdravlju kože.

Kako ishrana utiče na kožu?

Najbolji efekat imaju vitamini iz prirodnih izvora, kroz uravnoteženu ishranu.

Koje su standardne terapije?

* svetlosna terapija

* lokalni preparati

* lekovi (oralni i injekcioni)

Mnoge kožne promene koje liče na ekcem mogu biti zapravo druga oboljenja, pa je precizna dijagnoza ključna za pravilno lečenje Foto: Shutterstock

Kada se javiti lekaru?

Ako primetite crvenilo, perutanje, svrab ili bol na koži, obratite se lekaru pre nego što menjate ishranu ili uvodite suplemente.

Zaključak

Iako psorijaza nema trajni lek, može se uspešno držati pod kontrolom.