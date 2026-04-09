Bol u kuku je čest razlog posete lekaru, posebno u starijoj životnoj dobi, ali uzrok bola ne mora uvek biti sam zglob. Ponekad bol potiče iz lumbalne kičme, što otežava dijagnozu i odlaže odgovarajuću terapiju. Razlikovanje izvora bola je ključno, jer terapijski pristup zavisi od toga da li bol dolazi iz kuka ili je reflektovan iz kičme. Netačna procena može produžiti simptome i smanjiti efikasnost lečenja.

Koksartroza je najčešći uzrok bola u kuku

Koksartroza je degenerativna bolest zglobova koja nastaje postepenim habanjem hrskavice i utiče i na kost, ligamente i zglobnu kapsulu. Simptomi uključuju smanjenu pokretljivost, ukočenost i bol koji značajno utiču na svakodnevno funkcionisanje. Najčešće se javlja sa godinama, ali i usled povreda, prekomernog opterećenja, gojaznosti, urođenih deformacija ili inflamatornih bolesti.

Rendgenski nalazi ne moraju uvek odgovarati intenzitetu bola; neki pacijenti sa izraženim degenerativnim promenama osećaju samo blage simptome, dok drugi sa minimalnim promenama imaju jake bolove. Zbog toga se leči pacijent, a ne sam nalaz. Klinički pregled, opis simptoma i funkcionalno stanje često su važniji od radiološke slike.

Kako razkikovati bol kuka i kičme?

Bol iz kuka najčešće se javlja u preponama, pogoršava hodanjem ili opterećenjem i povezan je sa smanjenom pokretljivošću zglobova. Bol iz kičme može se širiti u kuk, butinu ili koleno i često je praćen peckanjem, trnjenjem ili „probacanjem“. Intenzitet bola menja se u zavisnosti od položaja tela.

Takvi simptomi ukazuju na iritaciju nerava, često zbog degenerativnih promena ili hernije diska. Dijagnoza se zasniva na kombinaciji kliničkog pregleda, snimanja (rendgen, magnetna rezonanca) i dodatnih testova. Cilj je precizno utvrditi izvor bola kako bi se izabrala najefikasnija terapija.

Nehirurško lečenje

Bol u kuku ne znači automatski operaciju. U ranim i srednjim fazama koksartroze, lečenje je najčešće nehirurško: lekovi protiv bolova i upale, fizikalna terapija, ciljane vežbe za jačanje mišića i stabilizaciju zgloba. Kontrola telesne težine igra važnu ulogu, posebno kod osoba sa prekomernom težinom.

PRP terapija smanjuje bol i poboljšava funkciju zgloba

PRP terapija sve je popularnija i primenjuje se u serijama od 2–3 tretmana sa razmakom od nekoliko nedelja. Efekat se razvija postepeno tokom nedelja do meseci aktiviranjem prirodnih mehanizama oporavka u tkivu. Za razliku od kortikosteroida, koji brzo smanjuju upalu ali kratko deluju, PRP stimuliše dugoročnije biološke procese.

Kod ranih i umerenih oblika osteoartritisa, PRP može smanjiti bol i poboljšati funkciju zgloba. Kod uznapredovalih promena efekat je ograničen i tretman se koristi uglavnom za odlaganje operacije. PRP nije standardizovan – različite metode pripreme plazme i primene mogu uticati na rezultat. Rezultati u studijama nisu uvek dosledni, pa je potrebna dodatna istraživanja.

PRP se često kombinuje sa fizikalnom rehabilitacijom i kinezi terapijom. Zbog dubine zgloba kuka, primena zahteva preciznost i iskustvo, obično uz vođenje slikom radi bezbednosti. Koristi se sopstvena krv pacijenta, što smanjuje rizik od alergija. Mogući su kratkotrajni neželjeni efekti poput lokalnog bola ili otoka, ozbiljnije komplikacije su retke.

Kada je operacija neophodna

Operacija, odnosno ugradnja veštačkog kuka, razmatra se kada bol postane konstantan i značajno narušava kvalitet života, a nehirurške metode više ne pomažu. Obično su to situacije kada pacijenti imaju ozbiljna ograničenja u svakodnevnim aktivnostima: hodanje, oblačenje, spavanje.

Savremena ortopedska hirurgija postiže odlične rezultate sa visokim stepenom uspeha i poboljšanjem kvaliteta života. Međutim, radi se o velikom zahvatu koji zahteva pažljivu procenu opšteg zdravstvenog stanja i individualni pristup.

Blagovremeno prepoznavanje uzroka bola i pravilna terapija ključni su za očuvanje pokretljivosti. U mnogim slučajevima operacija se može odložiti godinama uz odgovarajuću kombinaciju terapija i prilagođavanja načina života.

Bol u kuku je složen simptom i ne treba ga pojednostavljivati. Može biti posledica promena u zglobu, ali i odraz problema u kičmi ili okolnim strukturama, što zahteva sveobuhvatan pristup i pažljivu dijagnostiku.