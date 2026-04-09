Zajednica okupljena oko projekta „Otvori plavi krug“ nastavlja da pomera granice, ne samo u broju pređenih koraka, već i u snazi solidarnosti. Više hiljada korisnika istoimene aplikacije koji svakodnevno šetaju i mere broj pređenih koraka, učestvuju u izazovu koji zahteva da se do kraja june ove godine pređe 180.000 kilometara. Posebnu vrednost izazovu daje to što se svaki pređeni kilometar u aplikaciji direktno pretvara u donaciju kompanije Novo Nordisk, namenjenu organizaciji i održavanju letnjih kampova za decu sa dijabetesom u Srbiji.

„Od početka projekta pre više od pet godina, nastojimo da povežemo šetanje kao najjednostavniju fizičku aktivnost sa prevencijom i borbom protiv dijabetesa, ali i da je obogatimo dajući joj humani karakter. Ovo je već treći izazov posvećen mališanima sa dijabetesom, odnosno kampovima na kojima deca, pod nadzorom zdravstenih radnika i brojnih volontera, uče kako da žive sa dijabetesom, upoznaju vršnjake i stiču dragocena iskustva. Ovi kampovi već godinama predstavljaju ključne tačke podrške za decu i njihove porodice, nudeći više od samog boravka u prirodi. U sigurnom okruženju, uz vršnjake sa sličnim iskustvom, deca razvijaju samopouzdanje, samostalnost i osećaj zajedništva koji je od neprocenjivog značaja. Deca su za sve nas ogromna motivacija, a na ovaj način lični trud i svakodnevna fizička aktivnost članova zajednice, uz zdravstvene benefite, dobijaju i konkretnu vrednost i postaju deo podrške koja menja živote najmlađih“, poručuju iz projekta „Otvori plavi krug“.

Kao i prethodnih i ove godine projekat podržava dva najveća kampa za decu sa dijabetesom i to kamp Dijabetološkog saveza Srbije i kamp Saveza društava za borbu protiv šećerne bolesti Srbije, koji se do sada uglavnom odvijao u selu Kušići kod Ivanjice. Svake godine na ovim kampovima zajedno učestvuje približno 100 mališana, a detalji ovogodišnjih kampova biće blagovremeno objavljeni, pa će zainteresovana deca i roditelji na vreme imati sve informacije. Brojač na aplikaciji trenutno je na nešto više od 100.000 pređenih kilometara, a da bi se dostigao željeni cilj potrebno je još truda i koraka. Ako već niste ovo je jedinstvena prilika da sa App Store-a i Google Play-a preuzmete aplikaciju „Otvori plavi krug“, instalirate aplikaciju i pridružite nam se u šetnji, jer svaki korak se računa – kako za vaše zdravlje, tako i za pomoć mališanima sa dijabetesom. Besplatna škola nordijskog hodanja za osobe sa dijabetesom

Dodatni zamah projektu ovog proleća daje i jubilarno, deseto izdanje besplatne škole nordijskog hodanja, koje se realizuje u saradnji sa klubom Brave Hearts u Beogradu. Nakon velikog interesovanja i brojnih upita korisnika, ponovo je pokrenuta ova inicijativa, a upis je trenutno u toku. Uz nadzor profesionalnih trenera škola svim zainteresovanima omogućava kvalitetan i stručan ulazak u svet ove sve popularnije fizičke aktivnosti.

Program je namenjen osobama sa dijabetesom, ali i svima koji su u riziku od razvoja ove bolesti, uključujući osobe sa predijabetesom i one sa indeksom telesne mase većim od 30. Za sve polaznike obezbeđeni su štapovi za nordijsko hodanje, dok je broj mesta ograničen na 30 učesnika. Dodatne informacije o besplatnoj školi i načinu prijave dostupne su na sajtu Otvori Plavi krug.