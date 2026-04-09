Idealne aktivnosti su one koje nas podstiču na više nivoa, fizički, mentalno i društveno

Hobiji nisu samo način da se ispuni slobodno vreme, a sve je više dokaza da aktivnosti koje radimo iz zadovoljstva mogu da smanje stres, ojačaju društvene veze i doprinesu zdravijem starenju. Ključ, međutim, nije u tome da izaberete "pravi" hobi sa liste, već da pronađete aktivnost koja istovremeno angažuje telo, mozak i emocije.

- Najvažnije je da izaberete nešto što vas zaista zanima i u čemu uživate, jer je upravo kontinuitet ono što donosi korist. Idealne aktivnosti su one koje nas podstiču na više nivoa, fizički, mentalno i društveno - kaže Dženifer Timons, stručnjak za dugovečnost.

Upravo takva kombinacija pokazala se kao najkorisnija za zdravlje. Fizička aktivnost, čak i u umerenoj formi, doprinosi očuvanju srca i mozga, dok istovremeno aktivnosti koje uključuju učenje, pamćenje i donošenje odluka"vežbaju" kognitivne funkcije. Kada se tome doda i socijalni kontakt, efekat je još izraženiji.

- Hobiji koji imaju ritam i ponavljanje, ali i zahtevaju određeni fokus, mogu da smanje nivo hormona stresa i pomognu nervnom sistemu da izađe iz stalnog stanja napetosti - objašnjava psihoterapeutkinja Emili Linder.

Šta izabrati?

Zato aktivnosti koje kombinuju pokret, razmišljanje i kontakt sa drugima imaju najširi efekat. Na primer, ples ili tenis ne angažuju samo telo, već i koordinaciju, pamćenje i reakciju u trenutku, dok istovremeno podstiču socijalnu interakciju.

Svaka aktivnost koja uključuje i druženje ima još jači efekat

Slično važi i za aktivnosti koje prvenstveno angažuju mozak. Rešavanje ukrštenica, slagalica ili učenje novog jezika "vežba" pamćenje, pažnju i sposobnost rešavanja problema, ali i daje osećaj postignuća koji podstiče da im se vraćamo.