Nakon operacije zamene kuka važno je znati koje pokrete i aktivnosti treba izbegavati kako bi se zaštitio novi kuk i omogućio pravilan oporavak. Pridržavanje saveta lekara smanjuje rizik od komplikacija i pomaže da se što brže vratite svakodnevnim aktivnostima.

Neke aktivnosti mogu oštetiti vaš novi kuk, uzrokujući njegovo iščašenje ili druge probleme. Veoma je važno znati koje su aktivnosti nakon zamene kuka bezbedne, a koje bi trebalo izbegavati, posebno imajući u vidu šta nikada ne smete da radite nakon zamene kuka.

Važno je da pacijenti znaju o protezama kuka. Ovo znanje im pomaže da se pridržavaju postoperativnih ograničenja. Takođe osigurava da će njihov novi kuk duže trajati.

Operacija zamene kuka zamenjuje oštećeni ili artritični zglob kuka. Koristi protetske komponente koje imitiraju prirodno kretanje i funkciju kuka.

Kako funkcioniše proteza za zamenu kuka?

Proteze za zamenu kuka imaju nekoliko delova. To uključuje femuralno stablo, kuglu (ili glavu) i acetabularnu čašicu. Zajedno, oni repliciraju prirodni zglob kuka.

Glavni cilj proteze kuka je obnavljanje normalne funkcije kuka. Cilj je ublažavanje bola i poboljšanje kvaliteta života pacijenta. Protetske komponente su napravljene da budu izdržljive i dugotrajne. Međutim, potrebna im je nega da bi ostale u dobrom stanju.ž

Proteza kuka zamenjuje oštećeni zglob i omogućava pokret bez bola, ali zahteva oprez da bi dugo i pravilno funkcionisala

Zašto postoje određena ograničenja?

Postoje ograničenja kako bi se sprečilo oštećenje protetskih komponenti. Na primer, preveliko savijanje može dovesti do dislokacije protetske kugle. Aktivnosti sa velikim udarom takođe mogu opteretiti protezu, što dovodi do habanja ili preloma.

Rizici od dislokacije zbog nepravilnog savijanja ili uvijanja Šteta od aktivnosti sa visokim udarnim naponom ili kontaktnih sportova

Habanje tokom vremena, što zahteva buduće revizije

Vrste pristupa zameni kuka i njihov uticaj na ograničenja

Vrsta pristupa zamene kuka utiče na ograničenja kojih se pacijent mora pridržavati. Minimalno invazivne tehnike mogu dovesti do manjeg oštećenja tkiva i bržeg oporavka. Međutim, korišćeni pristup može uticati na režim rehabilitacije.

Prednji pristup: može omogućiti brži oporavak i manje ograničenje određenih pokreta

može omogućiti brži oporavak i manje ograničenje određenih pokreta Zadnji pristup: zahteva veći oprez pri određenim pokretima kako bi se sprečila dislokacija

zahteva veći oprez pri određenim pokretima kako bi se sprečila dislokacija Anterolateralni pristup: nudi ravnotežu između vremena oporavka i postoperativnih ograničenja

Razumevanje ovih faktora je ključno da bi pacijenti pratili svoj postoperativni režim. To osigurava dugovečnost njihove zamene kuka. Poznavanjem razloga koji stoje iza ovih ograničenja, pacijenti mogu bolje pratiti svoj program rehabilitacije i minimizirati rizik od komplikacija.

Ne ignorišite bol u kuku, često signalizira dublji problem koji zahteva pažljivu dijagnozu

Razlikovanje između privremenih i trajnih ograničenja

Važno je znati razliku između privremenih i trajnih ograničenja nakon operacije zamene kuka. Oporavak ima različite faze, svaka sa svojim pravilima. Ova pravila pomažu da zamena kuka duže traje i da pacijent ostane zdrav.

Ograničenja faze akutnog oporavka (0–12 nedelja)

Prvih 12 nedelja nakon operacije je veoma ograničeno. Ova pravila pomažu telu da se zaleči bez problema. Pacijenti ne bi trebalo da se savijaju, dižu ili uvijaju, jer to može oštetiti novi kuk. Čak i jednostavni zadaci poput oblačenja mogu zahtevati pomoć.

Neke ključne stvari koje bi trebalo izbegavati uključuju: Izbegavanje teškog dizanja

Ne savijati se više od 90 stepeni

Minimalizovanje pokreta uvijanja

Korišćenje pomoćnih uređaja za hodanje Dugoročne mere predostrožnosti (od 12 nedelja do 1 godine)

Nakon prvih 12 nedelja, neka pravila postaju lakša. Ali neke mere predostrožnosti ostaju na snazi zauvek. Važno je izbegavati aktivnosti koje bi mogle da naškode endoprotezi kuka. Pacijenti bi trebalo polako da se vrate većoj aktivnosti, ali paziti da ne iščaše kuk.

Nakon 12 nedelja deo ograničenja se smanjuje, ali oprez ostaje trajan kako bi se zaštitila proteza i izbeglo iščašenje kuka

Postepeno povećavajte udaljenost hodanja Uključite se u vežbe sa malim intenzitetom poput plivanja ili vožnje bicikla

Poboljšajte snagu i fleksibilnost

Doživotna ograničenja kojih se morate pridržavati

Neka pravila su zauvek, ne samo privremena. Aktivnosti sa velikim intenzitetom, određeni sportovi i dizanje tegova su obično zauvek zabranjeni. Poznavanje i poštovanje ovih pravila je ključno za trajnost zamene kuka.

Aktivnosti koje bi trebalo izbegavati doživotno uključuju: kontaktne sportove

trčanje ili džogiranje

aerobik visokog intenziteta

Razumevanjem razlike između privremenih i trajnih pravila, pacijenti mogu bolje da upravljaju svojim oporavkom i osiguraju uspeh operacije zamene kuka.

Aktivnosti sa visokim uticajem koje morate trajno izbegavati

Osobe sa ugrađenim kukom trebalo bi da se uzdrže od određenih aktivnosti koje mogu oštetiti protezu i dovesti do dodatnih operacija, kao što su:

Kontaktni sportovi koji rizikuju oštećenje proteze

Ragbi, fudbal i hokej na ledu su rizični sportovi jer uključuju sudare i padove.

Borilačke veštine i boks

Borilačke veštine i boks mogu izazvati udarce i opterećenje proteze kuka, što može dovesti do njenog popuštanja.

Trčanje i džogiranje: dugoročna presuda

Trčanje i džogiranje imaju veliki uticaj i dugoročno se ne preporučuju.

Skočni treninzi, pliometrija i trening visokog intenziteta

Ove aktivnosti stvaraju ponavljajuće udarce koji mogu oštetiti protezu. Nakon operacije zamene kuka, ključno je izbegavati ekstremno savijanje kuka, ukrštanje nogu i uvrtanje, jer mogu dovesti do iščašenja ili oštećenja proteze. Takođe treba izbegavati okretanje na operisanoj nozi. Poštovanje ovih pravila je ključno za oporavak i dugotrajnost proteze.

Izvor: acibademinternational.com/Zdravlje.Kurir.rs