Slušaj vest

Vaš lekar može zatražiti analizu krvi koja se zove lipidni panel kako bi proverio nivo holesterola. Ovo može biti test „na gladno” ili „bez gladovanja”, u zavisnosti od toga šta najbolje funkcioniše u vašoj situaciji.

Ovaj test pokazuje nivoe nekoliko vrsta masti u krvi, uključujući:

* ukupni holesterol
* HDL ili „dobar” holesterol
* LDL ili „loš” holesterol
* trigliceride

Vaš zdravstveni radnik može vam pomoći da razumete šta vaši rezultati znače za vas. Sve odrasle osobe starije od 19 godina trebalo bi da urade ovaj test.

Holesterol je voštana supstanca koju vaše telo koristi za izgradnju ćelija i proizvodnju hormona. Vašem organizmu je potrebna određena količina holesterola, ali njegov višak u krvi povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Holesterol dolazi iz dva izvora. Vaša jetra proizvodi sav holesterol koji vam je potreban. Ostatak holesterola u organizmu potiče iz hrane životinjskog porekla. Na primer, meso, živina i mlečni proizvodi sadrže holesterol iz ishrane.

Šta je napredni lipidni panel i kako se razlikuje od standardnog testa?

Standardni test holesterola pokazuje uobičajene vrednosti:

* LDL
* HDL
* ukupni holesterol
* trigliceride

Napredni lipidni panel ide korak dalje. Može da meri:

* ApoB
* broj čestica holesterola

Ovo daje precizniji uvid u rizik od srčanih bolesti. Ovakvo dodatno testiranje može biti korisno za određene osobe, a vaš lekar može proceniti da li je potrebno u vašem slučaju.

epruveta za analizu krvi za test holsterola koju drži medicinski radnik sa plavim rukavicama
Standardni test holesterola pokazuje vaše uobičajene nivoe holesterola, uključujući LDL, HDL, ukupni holesterol i trigliceride. Foto: Shutterstock

Šta je lipoprotein (a) i zašto ga testirati?

Lp(a) je lipoprotein koji prenosi holesterol u krvi. Njegov nivo je uglavnom nasledan.

Kada je povišen, može povećati rizik od:

* srčanih bolesti
* moždanog udara

Nove smernice Američkog udruženja za srce preporučuju da svaka odrasla osoba testira Lp(a) bar jednom u životu.

Šta je ApoB i kada se preporučuje testiranje?

Ako već uzimate terapiju za snižavanje holesterola, posebno u slučaju:

* srčanih bolesti
* kardiometaboličkog sindroma
* bolesti bubrega (CKM)
* dijabetesa tipa 2
* povišenih triglicerida

Provera ApoB nivoa može pomoći lekarima da procene da li je potrebna dodatna terapija, čak i kada je LDL već u ciljnim vrednostima.

Šta je skeniranje kalcijuma koronarnih arterija (CAC)?

Skeniranje kalcijuma koronarnih arterija (CAC) je jednostavan slikovni test koji otkriva rano nakupljanje plaka u zidovima arterija.

Može se razmotriti kod:

* muškaraca starijih od 40 godina
* žena starijih od 45 godina

Najkorisniji je kada nije jasno da li je potrebno započeti terapiju za snižavanje holesterola.

shutterstock_2695917809.jpg
Vašem organizmu je potrebna određena količina holesterola, ali njegov višak u krvi povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara Foto: Shutterstock

Šta je hsCRP test?

hsCRP (visoko osetljivi C-reaktivni protein) je jednostavan test krvi koji meri nivo upale u organizmu.

Povišen nivo može ukazivati na:

* povećan rizik od srčanog udara
* povećan rizik od moždanog udara

Ovaj test daje dodatnu informaciju koja pomaže lekaru i pacijentu da donesu odluku o daljim koracima u prevenciji srčanih bolesti.

Izvor: heart.org

