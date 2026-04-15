Holesterol je voštana supstanca koju vaše telo koristi za izgradnju ćelija i proizvodnju hormona. Vašem organizmu je potrebna određena količina holesterola, ali njegov višak u krvi povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Holesterol dolazi iz dva izvora. Vaša jetra proizvodi sav holesterol koji vam je potreban. Ostatak holesterola u organizmu potiče iz hrane životinjskog porekla. Na primer, meso, živina i mlečni proizvodi sadrže holesterol iz ishrane.