Aluminijum je laki metal i treći najzastupljeniji element u Zemljinoj kori, a apsorbujemo ga iz hrane, vode i proizvoda koji sadrže aluminijum, kao što su posude i ambalaža za hranu, i kozmetika (antiperspiranti, paste za izbeljivanje zuba, karmini, kreme za sunčanje). Takođe se nalazi u nekim lekovima, posebno onima koji se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline.

Utiče na kosti, bubrege i nerve

Svaka osoba svakodnevno apsorbuje određenu količinu aluminijuma i većina se izlučuje putem bubrega, a neizlučeni aluminijum može se taložiti u kostima i negativno uticati na bubrege, kosti i živce.

Osobe sa oboljenjem bubrega su u povećanom riziku jer njihovi bubrezi ne izlučuju štetne materije kako bi trebalo, pa se savetuje oprez sa dnevnim unosom aluminijuma. Stoga je Evropska agencija za bezbednost hrane preporučila vrednost za tolerantni nedeljni unos, koji je jedan miligram po kilogramu telesne težine.

Stručnaci Nemačkog saveznog instituta za procenu rizika zaključili da je aluminijum u antiperspirantima znatno niži nego što se ranije pretpostavljal Foto: Shutterstock

Razmatrani su i drugi zdravstveni efekti, kao što je da li prekomerni unos aluminijuma može pokrenuti rak dojke ili Alchajmerovu bolest. Međutim, prema nedavnim procenama Nemačkog saveznog instituta za procenu rizika (BfR), nema pouzdanih dokaza za ove tvrdnje.

Takođe su zaključili da je aluminijum u antiperspirantima znatno niži nego što se ranije pretpostavljalo, pa su zdravstveni problemi izazvani njihovom redovnom upotrebom malo verovatni. Međutim, ako proizvod sprečava znojenje (antiperspirant), gotovo sigurno sadrži neki oblik aluminijuma, pa ga izbegavajte tokom perioda kada se ne znojite obilno.

Korisne mere

Generalno se preporučuje da se ne koristi previše proizvoda koji sadrže aluminijum. Izbegavajte aluminijumsku foliju, aluminijumske plehove za roštilj ili neprevučeno aluminijumsko posuđe (posebno gotova jela u neprevučenim aluminijumskim plehovima) i nemojte ih koristiti sa kiselom ili slanom hranom. Na primer, peciva ne treba peći na neobrađenim aluminijumskim plehovima.

Aluminijum je rastvorljiv u solima i kiselinama, pa izbegavajte začinjavanje hrane na roštilju i nemojte uvijati kriške jabuke ili voćne kolače u aluminijumsku foliju, već koristite drugu vrstu ambalaže. Koristite paste za izbeljivanje zuba štedljivo ili izaberite alternativu bez aluminijuma.

Hrana sa visokim sadržajem aluminijuma uključuje: orašaste plodove, začine, bilje, listove čaja, dagnje, uljarice, mahunarke, kakao i čokoladu Foto: Shutterstock

Najlakše ga je prepoznati na listi sastojaka tako što ćete potražiti reč aluminijum/INCI naziv ili kao E-broj iz serije E5xx. Na primer, u kozmetici se nalazi i kao Aluminijum hlorohidrat, Aluminijum cirkonijum tetrahlorohidreks GLY, Alum (kalijum aluminijum sulfat), u lekovima Aluminijum hidroksid, Aluminijum fosfat, Dihidroksialuminijum natrijum karbonat...

Hrana koja sadrži aluminijum

Hrana sa visokim sadržajem aluminijuma uključuje: orašaste plodove, začine, bilje, listove čaja, dagnje, uljarice, mahunarke, kakao i čokoladu. Često se nalazi u pekarskim proizvodima, prašku za pecivo i nekim sirevima. Međutim, većina prirodnih namirnica sadrži manje od pet miligrama aluminijuma po kilogramu.

Takođe se može prepoznati kao prehrambena boja E173 i pod brojevima E520 (aluminijum sulfat), E521 (aluminijum natrijum sulfat), E522 (aluminijum kalijum sulfat), E523 (aluminijum amonijum sulfat) i E541 (natrijum aluminijum fosfat).