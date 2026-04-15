Seboroični ekcem se odavno više ne svrstava u oboljenje skalpa i kože. Sve veći broj dermatologa komunicira sa pacijentima da je u pitanju stanje koje moraju u potpunosti da razumeju kako bi se dosadašnja pravila igre kompletno promenila. Ne govori se više o lečenju posledica ili rešavanju simptoma, sve je veći fokus na početak priče o seborei koja počinje sa prvim danima života.

Hajde da razotkrijemo istinu. Odmah po rođenju dolazi do kolonizacije naše kože mikroorganizmima sa kojima kroz dalje dane, mesece i godine izgrađujemo zdrav mikrobiom koji će postaviti formulu za budući zdrav i jak imunitet kože. Ne zaboravite da govorimo o najvećem organu, ovo je spor proces, ali utemeljen i snažan.

Šta kaže genetika? Sa druge strane genetika određuje i kodira kako i na koji način će se izgraditi i u funkcionalnom smislu razviti svaki deo našeg tela. Ukoliko posmatramo naš organizam, jasno je da je unapred određeno na koji način i u kom odnosu će određene masne kiseline, holesteroli i dr. elementi činiti sastav sebuma svake osobe ponaosob. Sada već znamo da sa jedne strane imamo kolonizaciju, dok sa druge proces lučenja sebuma sa akcentom da sastav sebuma kod svake osobe nije isti. Najznačajnija karika mikrobioma je Malassezia, gljivica koja ima ulogu ,,čuvara kiselog omotača kože“ i očuvanja Ph vrednosti. To postiže razgradnjom sebuma koji je njena osnovna hrana i ovaj proes je u balansu kod većeg broja ljudi. Kod 4% svetske populacije sastav sebuma je takav da ovoj gljivici postaje SUPER HRANA čime ona nesmetano i ubrzano uvećeva broj svojih kolonija. Više malasezije vodi do veće razgradnje sebuma, što vodi u veću potrebu za produkcijom istog jer naše telo reaguje po principu ,, sve što se ubrzano troši ubrzano se mora i stvoriti“. I eto nama prvog simptoma seboreje - MASNA KOŽA.

Kako se dalje razvija proces? Umnožavanje ove gljivice remeti idealni odnos mikrobioma i ka drugim učesnicima, pri čemu ona postaje superiornija i dalje svojim kiselim produktima snižava PH vrednost kože, narušava kožnu barijeru i direktno otvara sebi put ka dubljim strukturama kože. Alarm se pali , organizam ne podržava ovu ,,raspuštenu populaciju“ i počinje da odbacuje ljuštenjem površni sloj kože. Tako stižemo i do drugog simptoma seboreje – perutanje ili ,,PERUT“. U dubljem ,,živom sloju“ kože ona sreće najozloglašenijeg čuvara opšteg zdravlja naš IMUNITET. Borba počinje: oslobađaju se različiti medijatori, lako se širi i na susedne delove – dolazi do upale i konačno prave pune kliničke manifestacje Seboroičnog dermatitsa, razvija se CRVENILO i SVRAB. Ako ovu priču začinimo i elementima koji utiču direktno ili indikrektno na imuni sistem, na kiselost kože kroz ishranu i negu, imamo sliku i o mogućim izazivačima ovog procesa, što otvara prostor i za drugu temu.

Sada kad imamo punu sliku, složićete se da stari pristup ka rešavanju posledica ne rešava suštinu problema. A ona je uvek na početku procesa. Na genetiku ne možemo da utičemo, to je jasno ali zato možemo regulisati prisustvo Malassezije.









Lekovi sa antimikotskim dejstvom efikasno deluju u ovoj borbi 2 % ketokonazol (Mycoseb) se izdvaja sa najvećom efikasnošću. Međutim, jako oružje u rukama može biti i vaš najveći neprijatelj i zato Vam donosimo nova pravila, a evo i zašto. Neadekvatno vođenom terapijom dovodite sebe u rizik od recidiva. Pravila igre nisu jednosmerna i ne odnose se samo na tzv. strategiju „eliminiši neprijatelja“. U slučaju malasezije to je i ne moguće jer po prestanku antimikotskog dejstva leka recidivi su mogući.

Novi pristup u kontroli seboreje bi imao drugačiji pristup vratiti Malasseziju u okvire njene prirodne prisutosti. Ovu strategiju možemo podeliti na više faza.

Prva je FAZA NAPADA koja podrazumeva bezkompromisnu redukciju broja kolonija Malassezije. U zavisnosti od kliničke slike 2% ketokanozol je lek izbora i podrazumeva adekvatno nanošenje na zahvaćene delove tela jednom dnevno do prvog adekvatnog terapijskog odgovora.

Druga faza je FAZA KONSOLIDACIJE uspostaviti harmoniju mikrobioma i regulisati optimalnu sredinu za njegov oporavak i dalje se kontroliše broj kolonija, ali drugačijim pristupom utiče se na sastav sebuma i stvaranjem neadekvatnih uslova za njeno napredovanje.

Treća faza ili FAZA REDUKCIJE često se preklapa sa prethodnom u slučaju kad je klinička prezentacija izuzetno napredovala i sa težom kliničkom slikom. Ovo je faza koju vodi dermatolog i neretko se uključuju lekovi sa imunosupresivnim ili imunomodularnm dejstvom.





Gde ste tu Vi?

Verujte u proces. Ako vaš seboreični dermatitis nije u obliku teže forme i lokalizovan je samo u predelu poglavine vi ste tada kapetan, te zato kontrolišite i upravljajte njime kao profesionalac. Važno je da razumete suštinu procesa, i delujete beskompromisno i na vreme.

Rešenje je jednostavnije nego što izgleda. Kako ono izgleda u dva jednostavna koraka. 2% ketokonazol (Mycoseb ) šampon neka bude Vaš saveznik u prvoj fazi, kada primetite poboljšanje nastavak borbe prelazi u drugu fazu. Sa 2 % ketokonazola pređite na preparate kao što je Mycosens. Mycosens podržava mikrobiom kože i savršen je za fazu konsolidacije. Njegova formulacija je takva da podržava i svakodnevnu upotrebu bez isušivanja kože i kontroliše PH vrednosti. Kontinuiranom upotrebom subjektivne tegobe jenjavaju, a vi postižete kompletnu kontrolu.

Razumevanje, edukacija i delovanjeje Vaša nova formula za borbu protiv seboreičnog ekcema.

Dr Ivana Minić

Specijalista dermatovenerologije