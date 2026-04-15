Slušaj vest

Većina ljudi danas veruje da je smanjila unos šećera – izbacili su slatkiše, gazirana pića ili kolače. Ipak, šećer je i dalje deo svakodnevne ishrane, često neprimetno skriven u proizvodima koje doživljavamo kao ,,zdrave”. Upravo ti mali, kontinuirani unosi mogu imati veći uticaj nego što mislimo.

Šećer nije samo u slatkišima Za razliku od ranije, kada se šećer povezivao uglavnom sa kolačima i desertima, danas je prisutan u gotovo svim kategorijama industrijski prerađene hrane. Nalazi se tamo gde ga ne očekujemo – uključujući i proizvode koji se reklamiraju kao lagani, dijetalni ili čak zdravi. Problem nije samo količina, već činjenica da ga unosimo često i nesvesno, tokom celog dana.

Najčešći izvori skrivenog šećera Jedan od najvećih izazova je to što se šećer krije u svakodnevnim namirnicama. Voćni jogurti, na primer, često sadrže više dodatog šećera nego što pretpostavljamo. Slično važi i za žitarice za doručak, čak i one koje nose oznake poput ,,fit” ili ,,integralno”. Sokovi i industrijski smutiji, iako deluju kao zdrav izbor, mogu sadržati velike količine prirodnih i dodatih šećera. Ni slani proizvodi nisu izuzetak – kečap, razni sosevi i dresinzi često imaju značajan udeo šećera kako bi se poboljšao ukus. Takođe, i hleb i peciva mogu doprineti dnevnom unosu više nego što mislimo.

Foto: Shuterstock





Kako nas skriveni šećer sabotira Kada unosimo šećer u manjim količinama, ali često, dolazi do naglih skokova i padova energije. To može dovesti do bržeg osećaja gladi, potrebe za dodatnim obrocima i začaranog kruga u kojem telo traži još hrane. Vremenom, ovakav način ishrane može otežati kontrolu telesne težine, čak i kada imamo utisak da jedemo ,,umereno” ili ,,zdravo”.





Kako da ga prepoznate Jedan od ključnih koraka je čitanje deklaracija. Šećer se često ne navodi samo kao ,,šećer”, već pod različitim nazivima poput glukoze, fruktoze ili sirupa. Važno je znati i da oznake poput ,,low fat” ili ,,bez masti” ne znače nužno da je proizvod zdraviji – često se upravo u tim slučajevima dodaje više šećera kako bi se nadoknadio ukus.

Foto: Shutterstock

Male promene koje prave razliku Potpuno izbacivanje šećera nije realan cilj za većinu ljudi, ali male promene mogu imati veliki efekat. Biranje vode umesto zaslađenih napitaka, jednostavniji doručak bez dodatih šećera ili pažljiviji izbor užina mogu značajno smanjiti dnevni unos. Najvažnije je razviti svest i znanje o tome gde se šećer nalazi i donositi odluke, bez osećaja restrikcije ili pritiska.

Umesto zaključka – pogled u budućnost