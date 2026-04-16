Rezultati naučnog istraživanaj pokazuju jasne i dugotrajne razlike u sastavu crevnog mikrobioma u zavisnosti od učestalosti pražnjenja

Prema istraživanju iz 2024. godine, učestalost pražnjenja creva može direktno uticati na mikrobiom u debelom crevu. Ova studija se nadovezuje na sve veći broj dokaza da navike pražnjenja creva imaju značajnu ulogu u opštem zdravlju.

- Naši rezultati pokazuju jasne i dugotrajne razlike u sastavu crevnog mikrobioma u zavisnosti od učestalosti pražnjenja. Pokazali smo da ređe pražnjenje creva može biti povezano sa većom raznovrsnošću mikroorganizama u crevima… Ovi rezultati jasno ukazuju da se sastav i količina bakterija menjaju u zavisnosti od učestalosti pražnjenja - navodi tim predvođen Hakdong Shin sa Univerziteta Sejong u Južnoj Koreji.

Šta je zapravo crevni mikrobiom?

Poslednjih godina naučnici sve bolje razumeju da zajednica mikroorganizama u digestivnom traktu ima veliki uticaj na zdravlje. Ovi mikroorganizmi, zajedno sa svojim genima i funkcijama, nazivaju se crevni mikrobiom.

Mikrobiom pomaže u razgradnji hrane i izvlačenju hranljivih materija, a tokom tog procesa stvara i različite supstance koje mogu uticati na organizam.

Šta je pokazalo istraživanje?

U ovoj studiji analiziran je mikrobiom 20 osoba, koje su podeljene prema učestalosti pražnjenja:

1–3 puta nedeljno

4–6 puta nedeljno

svakodnevno

Analizom uzoraka stolice tokom tri nedelje, naučnici su uočili jasne razlike u sastavu mikrobioma i u supstancama koje bakterije proizvode.

Posebno je zanimljivo da su osobe koje ređe imaju stolicu imale raznovrsniji mikrobiom nego one sa redovnim pražnjenjem.

Takođe su primećene razlike u vrstama bakterija:

bakterije roda Ruminococcus bile su češće kod osoba sa ređim pražnjenjem

bakterije roda Bacteroides bile su zastupljenije kod onih koji imaju stolicu svakodnevno

U studijama na životinjama, bakterije Bacteroides povezane su sa manjim dobijanjem na težini, jer razgrađuju supstance koje doprinose gojaznosti.

Kako vreme zadržavanja stolice utiče na organizam?

Rezultati ukazuju da učestalost pražnjenja creva stvara svojevrsni „začarani krug“.

Što se stolica duže zadržava u debelom crevu:

bakterije imaju više vremena da fermentišu sadržaj

menja se kiselost u crevima

stvaraju se supstance koje mogu uticati na zdravlje

Na to direktno utiče i ishrana – na primer, proteini se sporije vare i zahtevaju drugačije bakterije.

Ako je ishrana bogata proteinima, mikrobiom se vremenom prilagođava i povećava se broj bakterija koje razgrađuju proteine. One proizvode supstance koje dodatno menjaju sredinu u crevima.

Veza sa bolestima

Ovaj odnos je složen i na njega utiču brojni faktori:

ishrana

unos tečnosti

fizička aktivnost

san

Ipak, poznato je da spor prolazak sadržaja kroz creva i zatvor mogu biti povezani sa:

metaboličkim poremećajima

upalnim bolestima

neurološkim bolestima, poput Parkinsonove bolesti

Takođe, neki proizvodi razgradnje proteina (poput p-krezola i indola) mogu doprineti razvoju hroničnih bolesti bubrega i srca.

Šta kažu druga istraživanja?

Još jedno istraživanje iz 2024. godine, koje je obuhvatilo 1.425 ljudi, pokazalo je da su najzdraviji oni koji imaju stolicu jednom do dva puta dnevno.

Zaključak

Iako je ovo istraživanje obuhvatilo mali broj ispitanika, sve veći broj studija ukazuje da učestalost pražnjenja creva ima važnu ulogu u zdravlju.

Crevni mikrobiom je promenljiv i složen, pa su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ova veza bolje razumela.

Kako navode autori, buduće studije bi trebalo da koriste preciznije metode merenja i veći broj ispitanika kako bi se dobila jasnija slika.

Rezultati su objavljeni u časopisu International Journal of Molecular Sciences.