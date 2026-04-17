Izloženost plavom svetlu noću može da smanji nivo melatonina i do 40 odsto

Slušaj vest

Ekrani su postali deo svakodnevice, koristimo ih za posao, komunikaciju i zabavu, često satima bez pauze. Iako olakšavaju život, sve je više dokaza da prekomerno vreme pred ekranom može da utiče na hormonsku ravnotežu i tako naruši san, raspoloženje i metabolizam, opominje ginekolog dr Šobha Gupta.

- Hormoni imaju ključnu ulogu u regulaciji sna, apetita, stresa i reproduktivnog zdravlja. Kada se taj sistem poremeti, posledice mogu da budu nesanica, umor, promene raspoloženja i dobijanje na težini. Prekomerno vreme pred ekranom ima merljiv uticaj na hormonsku ravnotežu, posebno kada se koristi bez pauze. Tada dolazi do poremećaja cirkadijalnog ritma, unutrašnjeg sata koji reguliše san i lučenje hormona - navodi ona.

Plavo svetlo "zbunjuje" organizam

Poseban problem predstavlja plavo svetlo koje emituju telefoni, računari i tableti. Mozak ga doživljava kao dnevnu svetlost, čak i uveče, pa dolazi do poremećaja u komunikaciji između mozga i endokrinog sistema.

Istraživanje objavljeno u časopisu Scientific Reports pokazalo je da izloženost jakom svetlu noću može da smanji nivo melatonina i do 40 odsto, uz promene u nivou kortizola. Ove promene nastaju već nakon nekoliko minuta i sporije se vraćaju u normalu, što potvrđuje koliko je organizam osetljiv na svetlosne signale.

Dr Gupta ističe da ovakvi poremećaji vremenom utiču na san, kontrolu apetita i odgovor na stres.

Hormoni koji su najviše pogođeni

Melatonin je hormon sna i najdirektnije reaguje na svetlo. Kada se njegova proizvodnja smanji, javlja se nesanica, umor i loša koncentracija.

Kortizol reguliše stres i energiju. Dugotrajno korišćenje ekrana, naročito uz radne obaveze ili društvene mreže, može da ga održi povišenim, što dovodi do napetosti, razdražljivosti i iscrpljenosti.

Insulin je povezan sa metabolizmom. Dugo sedenje i grickanje uz ekran mogu da povećaju rizik od insulinske rezistencije, gojenja i metaboličkih poremećaja.

Kod žena poremećaji sna mogu da utiču i na reproduktivne hormone, što može da se odrazi na ciklus i plodnost. Istraživanje u časopisu Reproductive Biology and Endocrinology ukazuje da poremećen ritam sna može da naruši hormonalnu osovinu koja reguliše ove procese.

- Mogući simptomi uključuju poremećen ciklus, umor, otežano održavanje telesne težine i promene raspoloženja - upozorava doktorka.

Najveći problem nastaje uveče Večernje korišćenje ekrana posebno remeti lučenje melatonina, upozorava dr Gupta. - Već jedan do dva sata pred ekranom pre spavanja mogu da odlože njegovo lučenje i otežaju uspavljivanje. To ne utiče samo na vreme odlaska na spavanje, već i na kvalitet sna, pa dolazi do čestih buđenja i osećaja umora uprkos dovoljnom broju sati u krevetu.

Kada se obratiti lekaru

Povremeni umor nije razlog za brigu, ali dugotrajni simptomi zahtevaju pažnju. Dr Gupta savetuje da se lekaru obratite ako imate:

dugotrajne probleme sa snom

neredovan ciklus

pogoršanje PCOS-a

hroničan umor

promene raspoloženja

neobjašnjivo gojenje