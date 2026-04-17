Kada se radi test magnezijuma u krvi: Šta pokazuje i zašto je važan
Test magnezijuma u krvi jedan je od osnovnih laboratorijskih pregleda koji pomaže da se proceni količina ovog važnog minerala u organizmu. Magnezijum je esencijalni mineral koji se unosi hranom, a nalazi se u namirnicama kao što su orašasti plodovi, semenke, pasulj, integralne žitarice, zeleno lisnato povrće i mleko.
Njegova uloga u organizmu je višestruka. Neophodan je za pravilan rad mišića, nerava i srca, a učestvuje i u regulaciji krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Pored toga, važan je za zdravlje kostiju i jačanje imunog sistema.
Magnezijum spada u grupu elektrolita – minerala koji imaju električni naboj i učestvuju u održavanju ravnoteže tečnosti, kao i kiselinsko-bazne (pH) ravnoteže u organizmu.
Kako organizam reguliše magnezijum?
Najveći deo magnezijuma u telu nalazi se u kostima i tkivima, dok je samo mali procenat prisutan u krvi. Organizam pažljivo održava njegovu ravnotežu, a ključnu ulogu u tome imaju bubrezi i creva. Bubrezi eliminišu višak putem urina, dok creva kontrolišu njegovu apsorpciju iz hrane.
Zašto se radi test magnezijuma?
Analiza se koristi kako bi se utvrdilo da li je nivo magnezijuma u krvi snižen ili povišen, kao i da bi se otkrili mogući uzroci poremećaja ravnoteže drugih minerala poput kalcijuma, kalijuma i fosfora.
Lekar može preporučiti ovaj test ako postoji sumnja na:
* nedostatak magnezijuma (hipomagnezijemija)
* povišen nivo magnezijuma (hipermagnezijemija), što je ređe i najčešće povezano sa bubrežnim oboljenjima
Simptomi poremećaja magnezijuma
Nizak nivo magnezijuma može izazvati:
* gubitak apetita, mučninu i povraćanje
* umor i slabost
* grčeve u mišićima
* trnjenje i utrnulost
* poremećaj srčanog ritma
* u težim slučajevima i napade
Povišen nivo magnezijuma može izazvati:
* mučninu i dijareju
* bolove i grčeve u stomaku
* usporen rad srca, a u ekstremnim slučajevima i srčani zastoj
Kada se posebno preporučuje testiranje?
Lekar može savetovati ovu analizu ako pacijent ima:
* hronične bolesti bubrega
* dijabetes koji nije dobro regulisan
* poremećaje varenja ili malapsorpciju
* hroničnu dijareju ili neishranjenost
* zloupotrebu alkohola
Takođe, test se radi i kod osoba koje koriste lekove koji mogu uticati na nivo magnezijuma, poput diuretika, određenih antibiotika, inhibitora protonske pumpe, kao i preparata koji sadrže magnezijum.
Test se izvodi jednostavnim vađenjem krvi iz vene na ruci. Procedura traje svega nekoliko minuta i ne zahteva posebnu pripremu, osim u slučajevima kada se istovremeno rade druge analize koje zahtevaju gladovanje.
Šta znače rezultati?
Abnormalne vrednosti magnezijuma mogu ukazivati na različite poremećaje – od nedovoljnog unosa hranom, preko problema sa apsorpcijom, do bolesti bubrega ili hormonskih disbalansa.
Važno je naglasiti da normalan nivo magnezijuma u krvi ne mora uvek značiti i stvarne rezerve u organizmu, jer se deo ovog minerala nalazi u kostima i tkivima. Zbog toga lekar po potrebi može preporučiti dodatne analize, poput testa u urinu ili analize u eritrocitima.
Izvor: medlineplus.gov/zdravlje.kurir.rs
