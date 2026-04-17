Test magnezijuma u krvi se preporučuje kod hroničnih bolesti bubrega, dijabetesa koji nije dobro regulisan, poremećaja varenja i apsorpcije, hronične dijareje, neishranjenosti i zloupotrebe alkohola.

Test magnezijuma u krvi jedan je od osnovnih laboratorijskih pregleda koji pomaže da se proceni količina ovog važnog minerala u organizmu. Magnezijum je esencijalni mineral koji se unosi hranom, a nalazi se u namirnicama kao što su orašasti plodovi, semenke, pasulj, integralne žitarice, zeleno lisnato povrće i mleko.

Njegova uloga u organizmu je višestruka. Neophodan je za pravilan rad mišića, nerava i srca, a učestvuje i u regulaciji krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Pored toga, važan je za zdravlje kostiju i jačanje imunog sistema.

Magnezijum spada u grupu elektrolita – minerala koji imaju električni naboj i učestvuju u održavanju ravnoteže tečnosti, kao i kiselinsko-bazne (pH) ravnoteže u organizmu.

Kako organizam reguliše magnezijum?

Najveći deo magnezijuma u telu nalazi se u kostima i tkivima, dok je samo mali procenat prisutan u krvi. Organizam pažljivo održava njegovu ravnotežu, a ključnu ulogu u tome imaju bubrezi i creva. Bubrezi eliminišu višak putem urina, dok creva kontrolišu njegovu apsorpciju iz hrane.

Zašto se radi test magnezijuma?

Analiza se koristi kako bi se utvrdilo da li je nivo magnezijuma u krvi snižen ili povišen, kao i da bi se otkrili mogući uzroci poremećaja ravnoteže drugih minerala poput kalcijuma, kalijuma i fosfora.

Lekar može preporučiti ovaj test ako postoji sumnja na:

* nedostatak magnezijuma (hipomagnezijemija)

* povišen nivo magnezijuma (hipermagnezijemija), što je ređe i najčešće povezano sa bubrežnim oboljenjima

Najveći deo magnezijuma u telu nalazi se u kostima i tkivima, dok je samo mali procenat prisutan u krvi Foto: Shutterstock

Simptomi poremećaja magnezijuma

Nizak nivo magnezijuma može izazvati:

* gubitak apetita, mučninu i povraćanje

* umor i slabost

* grčeve u mišićima

* trnjenje i utrnulost

* poremećaj srčanog ritma

* u težim slučajevima i napade

Povišen nivo magnezijuma može izazvati:

* mučninu i dijareju

* bolove i grčeve u stomaku

* usporen rad srca, a u ekstremnim slučajevima i srčani zastoj

Kada se posebno preporučuje testiranje?

Lekar može savetovati ovu analizu ako pacijent ima:

* hronične bolesti bubrega

* dijabetes koji nije dobro regulisan

* poremećaje varenja ili malapsorpciju

* hroničnu dijareju ili neishranjenost

* zloupotrebu alkohola

Takođe, test se radi i kod osoba koje koriste lekove koji mogu uticati na nivo magnezijuma, poput diuretika, određenih antibiotika, inhibitora protonske pumpe, kao i preparata koji sadrže magnezijum.

Ukoliko uzimate magnezijum, obratite pažnju i konsultujte se sa lekarom ukoliko je potrebno da istovremeno uzimate i antibiotike, diuretike, lekove za lečenje osteoporoze, cink, gvožđ

Kako izgleda analiza? Test se izvodi jednostavnim vađenjem krvi iz vene na ruci. Procedura traje svega nekoliko minuta i ne zahteva posebnu pripremu, osim u slučajevima kada se istovremeno rade druge analize koje zahtevaju gladovanje.

Šta znače rezultati?

Abnormalne vrednosti magnezijuma mogu ukazivati na različite poremećaje – od nedovoljnog unosa hranom, preko problema sa apsorpcijom, do bolesti bubrega ili hormonskih disbalansa.