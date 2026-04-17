Godinama se punomasni mlečni proizvodi svrstavaju među namirnice koje bi trebalo ograničiti, naročito kada je reč o zdravlju srca i krvnih sudova. Međutim, novo veliko istraživanje dovodi u pitanje takav jednostavan pogled i otvara zanimljivu temu – da li pojedine vrste sira mogu da imaju zaštitni efekat na mozak i smanje rizik od demencije, otkriva na svom blogu čuveni neurolog dr Dejvid Permater.

Analiza koja je trajala čak 25 godina obuhvatila je više od 27.000 odraslih u Švedskoj i pratila njihove prehrambene navike, kao i pojavu demencije tokom vremena. Rezultati su pokazali da su osobe koje su redovno unosile veće količine punomasnog sira imale manji rizik od razvoja demencije u poređenju sa onima koji su ga retko konzumirali.

- Istraživači su utvrdili da unos od oko 50 grama punomasnog sira dnevno može da bude povezan sa približno 13 odsto manjim rizikom od demencije. Sličan trend primećen je i kod unošenja punomasne pavlake, dok takav efekat nije zabeležen kod mleka, fermentisanih mlečnih proizvoda ili varijanti sa smanjenim udelom masti - napominje neurolog.

Nije stvar samo u mastima

Ono što ovu studiju čini posebno zanimljivom jeste zaključak da nije presudan samo procenat masti, već i sama struktura namirnice. Drugim rečima, način na koji su hranljive materije "upakovane" u određenoj hrani može da igra važniju ulogu od same količine masti.

Način na koji su hranljive materije "upakovane" u određenoj hrani čini razliku

- Kada su učesnici u ishrani zamenili sir ili pavlaku drugim namirnicama, poput mleka ili prerađenog mesa, rizik od demencije bio je veći, što dodatno ukazuje na to da nije svaka mast ista i da izbor konkretne hrane ima značaj - dodaje dr Permater.

Šta stoji iza ovog efekta?

Naučnici pretpostavljaju da bi objašnjenje moglo da se krije u složenom sastavu sira, posebno u fermentaciji i prisustvu bioaktivnih jedinjenja, kao što je vitamin K2, koji se povezuje sa zdravljem krvnih sudova i mozga.

- Takođe, poznato je da su dijabetes i povišen krvni pritisak među ključnim faktorima rizika za demenciju, a ranija istraživanja već su ukazivala na to da unos sira može povoljno da utiče na ove parametre - naglašava doktor.

Važna napomena

Ipak, autori naglašavaju da ova studija ne dokazuje da sir direktno sprečava demenciju, već pokazuje povezanost. Drugim rečima, sir nije "lek", ali može da bude deo šireg obrasca ishrane koji dugoročno utiče na zdravlje mozga.