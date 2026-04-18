Ako imate simptome koji ukazuju na hormonske promene, najbolje je obratiti se lekaru koji će odrediti dalje korake i odgovarajuće analize

Ako su hormoniu organizmu poremećeni, telo to često pokazuje kroz različite simptome i promene. Najsigurniji način da se utvrdi poremećaj hormona jeste pregled kod lekara, koji po potrebi može preporučiti laboratorijske analize.

Postoje i privatne analize, pa čak i kućni testovi, ali stručnjaci naglašavaju da se testiranje ne bi trebalo raditi bez prethodne medicinske procene.

Šta podrazumeva test hormona?

Hormoni su hemijski glasnici koji regulišu važne procese u organizmu, uključujući:

* metabolizam

* raspoloženje

* rast i razvoj

* reproduktivno zdravlje

* seksualnu funkciju

Testiranje hormona podrazumeva analizu krvi, urina ili pljuvačke kako bi se izmerili nivoi hormona i proverilo da li su u normalnim granicama.

Na koje hormone se test najčešće odnosi?

Polni hormoni

* Estrogen – odstupanja mogu ukazivati na menopauzu, PCOS ili probleme sa plodnošću

* Progesteron – može izazvati neredovne cikluse i poteškoće sa začećem

* Testosteron – nizak kod muškaraca ili povišen kod žena može ukazivati na poremećaj

* DHEA-S – utiče na energiju, raspoloženje i seksualnu funkciju

Estrogen ima ključnu ulogu u regulaciji menstrualnog ciklusa, očuvanju gustine kostiju, kao i u održavanju energije i raspoloženja.

Hormoni štitne žlezde

* TSH, T3 i T4 – procenjuju rad štitne žlezde

* antitela štitne žlezde – otkrivaju autoimune bolesti

Hormoni nadbubrežne žlezde

* Kortizol – povezan sa stresom i njegovim posledicama

* Aldosteron – reguliše krvni pritisak i ravnotežu tečnosti

Reproduktivni hormoni

* LH i FSH – poremećaji ovulacije ili menopauza

* prolaktin – može uticati na plodnost i ciklus

Metabolički hormoni

* insulin – povezan sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom

* leptin i grelin – regulišu apetit

Hormoni kostiju i vitamina D

* PTH – utiče na kalcijum i kosti

* vitamin D – važan za kosti, imunitet i energiju

Test iz krvi pokazuje nivo vitamina D u organizmu

Simptomi poremećaja hormona

Lekar može preporučiti testiranje ako su prisutni:

* hronični umor

* promene telesne težine

* promene raspoloženja

* neredovni ciklusi ili problemi sa plodnošću

* opadanje ili pojačan rast kose

* valunzi i noćno znojenje

* smanjen libido

* poremećaji sna

* digestivne tegobe

Kako se radi test?

Najčešće metode su:

* analiza krvi – najčešća i najpreciznija

* analiza urina – širi pregled hormona

* analiza pljuvačke – za određene hormone

Hormoni se prirodno menjaju tokom dana, pa rezultati predstavljaju samo trenutni presek stanja i često se test ponavlja.

Lečenje poremećaja hormona

Terapija zavisi od uzroka i može uključivati:

* lekove za regulaciju hormona

* hormonsku terapiju (HRT) kod žena u menopauzi

* u pojedinim slučajevima hirurško lečenje

Promene životnog stila

Važnu ulogu imaju i navike:

* smanjenje stresa (meditacija, joga, šetnja)

* ishrana zasnovana na celovitim namirnicama

* kvalitetan san (7–9 sati)

* redovna fizička aktivnost

Veliki značaj hormonalne joge je u tome što deluje na reaktivaciju žlezda i individualnu energiju, aktivirajući je i usmeravajući na nekoliko tačaka u telu

Zaključak

Poremećaj hormona može imati različite simptome, ali jedini pouzdan način dijagnoze je medicinski pregled i laboratorijska analiza. Testiranje bez saveta lekara se ne preporučuje.