Test hormona: Da li vam telo šalje signale da je vreme za detaljne analize?
Ako su hormoniu organizmu poremećeni, telo to često pokazuje kroz različite simptome i promene. Najsigurniji način da se utvrdi poremećaj hormona jeste pregled kod lekara, koji po potrebi može preporučiti laboratorijske analize.
Postoje i privatne analize, pa čak i kućni testovi, ali stručnjaci naglašavaju da se testiranje ne bi trebalo raditi bez prethodne medicinske procene.
Šta podrazumeva test hormona?
Hormoni su hemijski glasnici koji regulišu važne procese u organizmu, uključujući:
* metabolizam
* raspoloženje
* rast i razvoj
* reproduktivno zdravlje
* seksualnu funkciju
Testiranje hormona podrazumeva analizu krvi, urina ili pljuvačke kako bi se izmerili nivoi hormona i proverilo da li su u normalnim granicama.
Na koje hormone se test najčešće odnosi?
Polni hormoni
* Estrogen – odstupanja mogu ukazivati na menopauzu, PCOS ili probleme sa plodnošću
* Progesteron – može izazvati neredovne cikluse i poteškoće sa začećem
* Testosteron – nizak kod muškaraca ili povišen kod žena može ukazivati na poremećaj
* DHEA-S – utiče na energiju, raspoloženje i seksualnu funkciju
Hormoni štitne žlezde
* TSH, T3 i T4 – procenjuju rad štitne žlezde
* antitela štitne žlezde – otkrivaju autoimune bolesti
Hormoni nadbubrežne žlezde
* Kortizol – povezan sa stresom i njegovim posledicama
* Aldosteron – reguliše krvni pritisak i ravnotežu tečnosti
Reproduktivni hormoni
* LH i FSH – poremećaji ovulacije ili menopauza
* prolaktin – može uticati na plodnost i ciklus
Metabolički hormoni
* insulin – povezan sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom
* leptin i grelin – regulišu apetit
Hormoni kostiju i vitamina D
* PTH – utiče na kalcijum i kosti
* vitamin D – važan za kosti, imunitet i energiju
Simptomi poremećaja hormona
Lekar može preporučiti testiranje ako su prisutni:
* hronični umor
* promene telesne težine
* promene raspoloženja
* neredovni ciklusi ili problemi sa plodnošću
* opadanje ili pojačan rast kose
* valunzi i noćno znojenje
* smanjen libido
* poremećaji sna
* digestivne tegobe
Kako se radi test?
Najčešće metode su:
* analiza krvi – najčešća i najpreciznija
* analiza urina – širi pregled hormona
* analiza pljuvačke – za određene hormone
Hormoni se prirodno menjaju tokom dana, pa rezultati predstavljaju samo trenutni presek stanja i često se test ponavlja.
Lečenje poremećaja hormona
Terapija zavisi od uzroka i može uključivati:
* lekove za regulaciju hormona
* hormonsku terapiju (HRT) kod žena u menopauzi
* u pojedinim slučajevima hirurško lečenje
Promene životnog stila
Važnu ulogu imaju i navike:
* smanjenje stresa (meditacija, joga, šetnja)
* ishrana zasnovana na celovitim namirnicama
* kvalitetan san (7–9 sati)
* redovna fizička aktivnost
Zaključak
Poremećaj hormona može imati različite simptome, ali jedini pouzdan način dijagnoze je medicinski pregled i laboratorijska analiza. Testiranje bez saveta lekara se ne preporučuje.
Ako imate simptome koji ukazuju na hormonske promene, najbolje je obratiti se lekaru koji će odrediti dalje korake i odgovarajuće analize.
Izvor: patient.info/zdravlje.kurir.rs
