Postoje i takozvani „tihi“ simptomi, naročito kod žena, osoba sa dijabetesom i hipertenzijom

Aritmije predstavljaju poremećaje rada srca kod kojih dolazi do nepravilnog ritma, bilo da srce kuca prebrzo, presporo ili neujednačeno. Ventrikularni bigeminus ili bigeminija spada među češće poremećaje ritma koji često prolaze bez posledica, ali simptomi koje izaziva jesu razlog da se obratite lekaru i proverite o čemu je reč.

Bigeminus označava poremećaj srčanog ritma u kome se javlja ponavljajući obrazac - jedan normalan otkucaj, pa jedan preuranjeni, nakon čega sledi kratka pauza. Do toga dolazi kada se srce stegne deliću sekunde ranije nego što bi trebalo, stvarajući takozvani prevremeni otkucaj. Ove kontrakcije najčešće nastaju u donjim srčanim šupljinama, komorama, i nazivaju se prevremene ventrikularne kontrakcije (PVC).

Nakon takvog otkucaja srce pravi kratku pauzu kako bi se vratilo u uobičajen ritam. Tokom te pauze u komorama se nakupi nešto više krvi, pa sledeći otkucaj može biti jači nego inače. Upravo zbog toga ljudi često imaju utisak da je srce "preskočilo" ili da je na trenutak stalo, pa zatim snažno nastavilo da kuca. Neki ovaj osećaj opisuju kao lupanje ili „prevrtanje“ u grudima.

Prevremeni otkucaji mogu se javiti povremeno i nasumično, ali se o ventrikularnom bigeminusu govori kada se takav obrazac ponavlja - svaki normalan otkucaj prati jedan prevremeni.

Slična pojava može nastati i u gornjim srčanim šupljinama, pretkomorama, kada se javljaju prevremene atrijalne kontrakcije (PAC). Kada se i one smenjuju sa normalnim otkucajima, reč je o atrijalnom bigeminusu, koji je obično blaži i često prolazi neprimećeno. Postoji i takozvana trigeminija, kada jedan prevremeni otkucaj prati dva normalna.

Najčešći okidači i faktori rizika

Uzrok ovakvih poremećaja ritma najčešće su nepravilni električni signali u srcu, a mogu ih pokrenuti različiti faktori. Među najčešćima su kofein, nikotin, veće količine alkohola, pojedini lekovi za astmu, prehladu i alergije, kao i stres, anksioznost, nedostatak sna i dehidratacija ili poremećaj elektrolita.

Kofein i druga jedinjenja iz kafe mogu da utiču na srčani ritam kroz više mehanizama

Na pojavu bigeminusa mogu uticati i određena zdravstvena stanja, poput poremećaja rada štitne žlezde, anemije, kao i bolesti srca i krvnih sudova, uključujući povišen krvni pritisak ili posledice infarkta.

Kako se postavlja dijagnoza i kada reagovati

U velikom broju slučajeva, ovaj poremećaj ritma prolazi sam od sebe i ne zahteva posebno lečenje. Ipak, kod osoba kod kojih se prvi put otkrije, preporučuje se dodatna procena, naročito ako se jave simptomi poput nesvestice, vrtoglavice, bola u grudima, otežanog disanja ili neobjašnjivog umora.

Dodatna procena ne neophodna ako se jave simptomi poput nesvestice, vrtoglavice, bola u grudima, otežanog disanja ili neobjašnjivog umora

Osnovni pregled podrazumeva elektrokardiogram (EKG), kojim se beleži električna aktivnost srca. Po potrebi se rade i dodatne analize, poput ultrazvuka srca, kako bi se procenila struktura srčanog mišića, ili nošenje holtera, malog uređaja koji tokom dužeg perioda prati rad srca.