Strah od oštećenja jetre jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se pacijenti, ali i lekari, dvoume oko uvođenja statina u terapiju. Posebno kada laboratorijski nalazi pokažu povišene transaminaze, dilema postaje još izraženija - da li započeti terapiju ili je odložiti. Upravo na to pitanje odgovor na Instagram nalogu kardiloga dr Borke Pezo daje gastroenterolog dr Tihomir Bradić, koji objašnjava u kojim situacijama blago povišene vrednosti nisu prepreka, ali i kada je potreban dodatni oprez.

Danas je Svetski dan jetre Svetski dan jetre obeležava se 19. aprila sa ciljem da podseti koliko je ovaj organ važan za celokupno zdravlje, ali i koliko često njegove probleme prepoznajemo kasno. Jedan od retkih simptoma koji može da se javi jeste uporan umor, ali i nelagodnost ispod desnog rebarnog luka. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da su zdrave navike i redovne kontrole ključne za njeno očuvanje.

- Blago povišenje transaminaza (enzima jetre) ne mora da bude kontraindikacija za uvođenje statina. Šta to znači? To znači da porast transaminaza AST i ALTdo tri puta iznad gornje granice normale, a to je otprilike sto do sto dvadeset, nije prepreka za uvođenje statina u terapiju. Naime, te transaminaze mogu da budu i posledica povišenih masnoća, pa statini mogu čak i da pomognu jetri da bolje funkcioniše i da se transaminaze smire - objašnjava dr Bradić.

Gde je granica za oprez

Međutim, ukoliko su u pitanju značajniji porasti transaminaza ili se jave žutica i poremećaj koagulacije, tada treba biti mnogo oprezniji, dodaje gastroentrolog. U takvim situacijama povišene masnoće više nisu najvažniji problem, jer se očigledno radi o ozbiljnijoj bolesti jetre koju treba drugačije lečiti.

Kada se jave ozbiljni problemi s jetrom, onda povišene masnoće padaju u drugi plan