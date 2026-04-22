Neke od vaših svakodnevnih jutarnjih navika, poput ispijanja šoljice kafe ili intenzivnog treninga, mogu uticati na to koliko dugo će vaš lek delovati ili koliko je efikasan.

- Iako ne postoji određeno vreme za uzimanje leka, možda ćete želeti da prilagodite ove navike ako imate hroničnu bolest ili trenutno uzimate lekove ujutru - navodi Lindzi Kuk, doktor farmacije i otkriva 4 jutarnje navike koje smanjuju efekat vaše terapije.

Ispijanje kafe svakog jutra

Studije su pokazale da pijenje kafe dok uzimate lekove može uticati na to kako vaše telo apsorbuje, razgrađuje i distribuira lekove.

Utvrđeno je da kofeinkoji se nalazi u kafi i nekim čajevima (zeleni čaj) smanjuje efikasnost lekova za dijabetes, antidepresiva (escitalopram), metotreksata i lekova za štitnu žlezdu.

Ako morate da uzmete lek odmah ujutru, pokušajte da ostavite najmanje 1 do 2 sata između jutarnje šoljice kafe ili drugih kofeinski bogatih napitaka i uzimanja leka.

Ako niste sigurni da li kafa utiče na vaše lekove, razgovarajte sa svojim lekarom. On će vam reći kako kofein utiče na bilo koji lek koji uzimate i koliko dugo treba da ih uzimate.

Uzimanje jutarnjih suplemenata

Iako uzimanje jutarnjih suplemenata može izgledati kao odlična rutina, to uz lekove može uticati na to koliko dobro ti lekovi deluju.

Neki dijetetski suplementi mogu promeniti apsorpciju, metabolizam ili izlučivanje leka, što bi moglo uticati na njegovu jačinu i efikasnost.

Na primer, utvrđeno je da zeleni čaj deluje u interakciji sa lekovima koji se koriste za lečenje srčanih oboljenja, kao što je nadolol (Corgard).

Slično tome, jedna studija na životinjama je otkrila da uzimanje ekstrakta zlatne trave može smanjiti količinu metformina koju telo apsorbuje za 25%, što potencijalno smanjuje njegovu efikasnost.

Drugi uobičajeni suplementi, poput gvožđa i kalcijuma, takođe se mogu vezati za određene lekove (npr. antibiotike), smanjujući njihovu efikasnost.

Vrsta hrane koju jedete za doručak

Uobičajena hrana za doručak, poput mleka i voćnog soka, može uticati na oralnu apsorpciju nekih lekova. Mleko sadrži kalcijum, koji može formirati komplekse sa određenim lekovima, poput tiroksina, što utiče na njihovu apsorpciju.

Generalno, i zapremina i viskoznost hrane mogu direktno ili indirektno uticati na to kako se lekovi apsorbuju.

Doručak sa visokim sadržajem masti može smanjiti količinu leka koju vaše telo apsorbuje, što bi moglo učiniti da se vaš lek oseća manje efikasnim.

Uz to rečeno, svakako postoje lekovi koje treba uzimati sa hranom, kao što su NSAIL (ibuprofen, aspirin), lekovi za dijabetes i određeni antibiotici. Uvek bi trebalo da se konsultujete sa svojim lekarom.

Ako osećate nelagodnost u stomaku kada uzimate lekove na prazan stomak, razmislite o tome da pojedete nešto lagano, poput krekera, ili pitajte svog lekara koje su namirnice bezbedne za jelo.

Intenzivan jutarnji trening

Fizička aktivnost može poboljšati opšte blagostanje i čak smanjiti rizik od neželjenih efekata lekova.

Međutim, intenzivni treninzi mogu smanjiti protok krvi u unutrašnje organe i takođe su povezani sa odloženom apsorpcijom lekova.

Vežbe umerenog intenziteta, poput brzog hodanja ili vodene aerobike, mogu biti dovoljne da vas održe zdravim, a da pritom značajno ne utiču na dejstvo vaših lekova.