So se nalazi u gotovo svemu što jedemo — od supa iz konzerve i brze hrane do grickalica i peciva. Mnogi je dodatno posipaju po obrocima kako bi poboljšali ukus.

Međutim, postavlja se važno pitanje: da li so zaista može da podigne krvni pritisak?

Odgovor je — može.

Prekomeran unos soli može da stvori dodatni pritisak na krvne sudove i srce, pre svega zbog natrijuma, jednog od glavnih sastojaka soli.

Zbog toga American Heart Association preporučuje da većina odraslih osoba ne unosi više od 2.300 miligrama natrijuma dnevno.

Kardiolog Luke Laffin objašnjava kako so utiče na krvni pritisak i šta možete učiniti da smanjite njen unos.

Kako so utiče na krvni pritisak

Prekomerna količina soli može povećati krvni pritisak na nekoliko načina:

Zadržavanje vode u organizmu

Kada unosite više natrijuma, telo zadržava više tečnosti kako bi održalo ravnotežu u krvi. To povećava pritisak na krvne sudove i može dovesti do porasta krvnog pritiska.

Povećanje zapremine krvi

Veća količina tečnosti u krvotoku znači da srce mora snažnije da pumpa krv, što dodatno opterećuje krvne sudove.

Poremećaj hormona

Previše soli može uticati na hormone koji regulišu krvni pritisak i rad bubrega, ali i pojačati reakciju hormona stresa, što dodatno podiže pritisak.

Opterećenje bubrega

Višak natrijumaiz organizma izlučuje se putem bubrega.

Kada oni moraju da rade pojačano, može doći do zadržavanja tečnosti i rasta krvnog pritiska.

- Ako pojedete picu ili čizburger, nemojte se iznenaditi ako vam krvni pritisak bude viši kasnije tokom dana - objašnjava dr Laffin.

Nije potrebno potpuno eliminisati so, osim ako nemate zdravstvene probleme koji to zahtevaju

Može li so izazvati visok krvni pritisak

Dugotrajno prekomerno unošenje soli može dovesti do razvoja hipertenzije.

Vremenom, krvni sudovi mogu postati tvrđi i uži, što smanjuje protok krvi i kiseonika do važnih organa.

Kada se to dogodi, srce mora da radi jače kako bi pumpalo krv, što dodatno povećava pritisak.

Visok krvni pritisak može izazvati ozbiljne posledice, uključujući:

* uvećanje leve srčane komore

* slabljenje srčanog mišića i razvoj srčane slabosti

* oštećenje arterija

* povećan rizik od srčani udar i moždani udar

Važno je znati da so ne utiče jednako na sve ljude. Kod nekih osoba krvni pritisak ne reaguje značajno na natrijum, dok su druge takozvane „osetljive na so“, pa i mala povećanja unosa mogu izazvati rast pritiska.

Veća osetljivost na so češća je kod osoba koje su:

* srednjih ili starijih godina

* sa viškom telesne težine ili gojaznošću

* genetski sklonije povišenom pritisku

Kako smanjiti unos soli

Smanjenje unosa soli može značajno pomoći u kontroli krvnog pritiska. Stručnjaci savetuju sledeće:

* birajte ishranu sa manje natrijuma, poput DASH dijete

* pratite koliko natrijuma unosite kroz hranu

* ograničite slanu hranu poput slanine, gotovih obroka i čipsa

* češće pripremajte obroke kod kuće

* koristite začine poput bosiljka ili đumbira umesto soli

* jedite hranu bogatu kalijumom, kao što su lisnato povrće, pasulj i paradajz

Ako promene u načinu života i smanjenje soli ne pomognu dovoljno, lekar može preporučiti lekove za snižavanje krvnog pritiska.

Najčešće se koriste:

* diuretici (lekovi koji podstiču izlučivanje tečnosti)

* ACE inhibitori ili ARB lekovi, koji opuštaju krvne sudove

Ključna poruka

Kontrolisanje unosa soli jedan je od najvažnijih koraka za očuvanje zdravlja srca. Ako imate povišen krvni pritisak ili sumnjate da unos soli utiče na vaše zdravlje, važno je da se posavetujete sa lekarom.