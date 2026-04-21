Svrab dlanova je prilično česta pojava koja može biti samo prolazna smetnja, ali ponekad može biti i znak određenih zdravstvenih problema. Najčešće su to bezopasna stanja kože poput ekcema ili reakcija na iritant, ali u nekim slučajevima svrab može ukazivati i na ozbiljnije poremećaje, poput bolesti jetre ili nervnog sistema.

Zašto dlanovi svrbe?

Svrab može biti veoma neprijatan bez obzira gde se javlja, ali je posebno izražen na rukama, naročito kada ometa svakodnevne aktivnosti poput posla, pisanja ili kućnih poslova. Koža na dlanovima je izložena mnogim spoljnim uticajima – vodi, sapunima, hemikalijama i promenama temperature – što je čini podložnijom iritaciji.

Iako postoji mnogo mogućih uzroka, određena stanja se javljaju mnogo češće od drugih.

Ekcem na rukama – jedan od najčešćih uzroka

Ekcem na rukama jedan je od vodećih uzroka svraba dlanova. To je nezarazno inflamatorno oboljenje kože koje može izazvati jak svrab, suvoću, pucanje kože i promenu boje. U težim slučajevima mogu se pojaviti i mali plikovi.

Poseban oblik ovog stanja naziva se dishidrotični ekcem, a karakterišu ga mali, veoma plikovi koji dosta svrbe, koji se najčešće pojavljuju na dlanovima, a ponekad i na tabanima.

Ljudi čije ruke često dolaze u kontakt sa vlagom ili agresivnim hemikalijama su izloženi većem riziku. To uključuje zanimanja kao što su rad u ugostiteljstvu, čišćenju, frizerstvu, zdravstvu ili automehanici. Takođe, sklonost ka ekcemu može biti nasledna, pa su ljudi sa porodičnom istorijom ove bolesti skloniji razvoju simptoma.

Alergijske reakcije i kontaktni dermatitis

Svrab dlanova može se javiti i kao rezultat alergijske reakcije na određene supstance. U ovom slučaju govorimo o kontaktnom dermatitisu, odnosno upali kože koja se javlja nakon kontakta sa iritantom ili alergenom.

Zanimljivo je da reakcija ne mora da se javi odmah. Često se razvija tek nakon ponovljenog izlaganja, a simptomi se mogu pojaviti 24 do 48 sati nakon kontakta. To je zbog postepenog oslobađanja histamina – hemikalija u telu koje izazivaju svrab i iritaciju kože.

Najčešći okidači uključuju metale iz nakita, parfema, lateks rukavica, sapuna, dezinfekcionih sredstava, antiseptika, prašine, zemlje ili vode sa visokim sadržajem hlora.

Dijabetes i promene na koži

Kod osoba sa dijabetesom, visok nivo šećera u krvi može dovesti do suve kože, što često izaziva svrab. Ovaj simptom se može pojaviti na različitim delovima tela, uključujući i dlanove.

Svrab može biti praćen malim crvenim ili ljuskavim kvržicama, ali se može javiti i bez vidljivih promena na koži. U nekim slučajevima, to je rezultat oštećenja nerava ili poremećaja cirkulacije, što su česte komplikacije dijabetesa.

Istraživanja pokazuju da je svrab relativno čest simptom kod osoba sa dijabetesom i da je važno reagovati na vreme jer je oštećena i iritirana koža sklonija infekcijama.

Reakcije na lekove

Ponekad svrab dlanova nije povezan sa kontaktom sa supstancom, već sa lekovima koje osoba uzima. Blaga alergijska reakcija na novi lek može izazvati oslobađanje histamina u telu, što rezultira svrabom kože.

Dlanovi i tabani su posebno osetljivi jer se histamini mogu akumulirati u ovim područjima u većim količinama. Važno je naglasiti da terapiju ne treba samostalno prekidati bez lekarskog saveta, osim ako simptomi nisu izuzetno jaki ili se ne pojave znaci ozbiljne alergijske reakcije.

Bolest jetre i svrab dlanova

Određene bolesti jetre takođe mogu izazvati svrab dlanova. Jedan takav poremećaj je autoimuna bolest koja pogađa žučne kanale i dovodi do nakupljanja žuči u jetri. Ovo postepeno uzrokuje oštećenje tkiva i ožiljke.

Uz svrab dlanova, mogu se javiti i drugi simptomi, kao što su mučnina, bol u kostima, dijareja, tamna mokraća ili žutilo kože i očiju. Ovo stanje je češće kod žena, a tačan uzrok još uvek nije u potpunosti shvaćen.

Sindrom karpalnog tunela vrši pritisak na živac u predelu zgloba. Pored svraba, mogu se javiti utrnulost, slabost u ruci, peckanje i bol

Nervni poremećaji i sindrom karpalnog tunela

Svrab dlanova takođe može biti povezan sa oštećenjem nerava u rukama. Takvo oštećenje može nastati kao rezultat hroničnih bolesti, uključujući dijabetes, ali i zbog mehaničkog pritiska na živce.

Jedan od poznatijih primera je sindrom karpalnog tunela, stanje u kojem se vrši pritisak na živac u predelu zgloba. Pored svraba, mogu se javiti utrnulost, slabost u ruci, peckanje i bol. Simptomi se često pogoršavaju noću i mogu ometati san.

U težim slučajevima, vaš lekar može preporučiti nošenje ortoze za zglob ili, retko, operaciju kako bi se smanjio pritisak na živac.

Hidratantne kreme pomažu u održavanju zaštitne barijere kože, a njihovo čuvanje u frižideru može dodatno pojačati osećaj olakšanja kada se nanesu

Kako ublažiti svrab dlanova?

Lečenje zavisi od uzroka, ali postoje opšte mere koje mogu pomoći u smanjenju simptoma. Jedna od najjednostavnijih metoda je nanošenje hladne, vlažne obloge na dlanove na nekoliko minuta. Hladnoća može privremeno smanjiti osećaj svraba i iritacije.

Za inflamatorna stanja kože, vaš lekar može preporučiti lokalne kortikosteroidne kreme koje smanjuju crvenilo i svrab. Međutim, važno je koristiti ih prema uputstvu, jer dugotrajna i česta upotreba može isušiti kožu.

Redovno hidratiranje kože je takođe ključna mera. Hidratantne kreme pomažu u održavanju zaštitne barijere kože, a njihovo čuvanje u frižideru može dodatno pojačati osećaj olakšanja kada se nanesu.

U određenim slučajevima, posebno kod teških oblika ekcema, može se koristiti terapija ultraljubičastim svetlom. Ova metoda može smanjiti upalu i ublažiti simptome kada drugi tretmani nisu dovoljni.

Kako sprečiti ponovnu pojavu svraba?

Prevencija je posebno važna za ljude koji već imaju dijagnostikovano kožno oboljenje ili alergiju. Izbegavanje poznatih okidača jedan je od najefikasnijih načina za sprečavanje pogoršanja simptoma.

Preporučuje se pranje ruku mlakom vodom i korišćenje blagih proizvoda bez mirisa. Nakon pranja ruku, preporučljivo je odmah naneti hidratantnu kremu kako bi se zadržala vlaga u koži. Takođe je korisno nositi zaštitne rukavice prilikom rada sa hemikalijama ili deterdžentima.

Osobama sa osetljivom kožom se savetuje da izbegavaju sintetičke rukavice i koriste pamučne rukavice, kao i da ograniče upotrebu gel dezinfekcionih sredstava sa visokim sadržajem alkohola, jer mogu dodatno isušiti kožu.