Urinokultura je jedna od najvažnijih laboratorijskih analiza u dijagnostici infekcija mokraćnih puteva. Ipak, u praksi se često dešava da rezultati budu različiti kada se test ponovi nakon nekoliko dana ili nedelja.

Ovakve promene ne znače nužno grešku u laboratoriji, već mogu biti posledica više različitih faktora koji utiču na prisustvo i broj bakterija u urinu.

Uticaj antibiotske terapije

Jedan od najčešćih razloga za promenu rezultata urinokulture jeste upotreba antibiotika između dva testiranja.

Antibiotici mogu:

smanjiti broj bakterija u urinu

potpuno eliminisati određene uzročnike

“maskirati” infekciju ako se uzorak uzme tokom ili neposredno nakon terapije

Zbog toga se može desiti da je prvi nalaz pozitivan, a sledeći negativan – ili obrnuto, ukoliko terapija nije bila u potpunosti efikasna.

Prirodni tok infekcije

Infekcija mokraćnih puteva nije statično stanje. Broj bakterija može da varira iz dana u dan.

To znači da:

infekcija može biti u ranoj fazi i teško detektabilna

ili se može pogoršati i postati jasno vidljiva u kulturi

imuni sistem može delimično suzbiti bakterije bez terapije

Zbog toga se u različitim vremenskim intervalima mogu dobiti različiti nalazi.

Način uzorkovanja urina

Urinokultura je vrlo osetljiva analiza i kvalitet uzorka ima veliki uticaj na rezultat.

Razlike mogu nastati ako:

nije uzet “srednji mlaz” urina

nije sprovedena adekvatna higijena pre uzimanja uzorka

uzorak nije brzo dostavljen u laboratoriju

U takvim slučajevima može doći do kontaminacije bakterijama koje ne potiču iz mokraćnih puteva, što može promeniti nalaz.

Promena uzročnika ili nova infekcija

U određenim situacijama dolazi do stvarne promene kliničke slike:

jedna bakterija može biti eliminisana, a druga se naknadno razviti

može doći do nove infekcije u međuvremenu

kod osoba sa oslabljenim imunitetom infekcije se mogu češće menjati ili vraćati

Zbog toga ponovljeni test može pokazati potpuno drugačiji mikrobiološki nalaz.

Klinički kontekst je presudan

Lekari rezultate urinokulture ne tumače izolovano, već zajedno sa:

simptomima (peckanje, učestalo mokrenje, bol)

prethodnim terapijama

opštim zdravstvenim stanjem pacijenta

Zato je ponavljanje analize u određenim slučajevima potpuno očekivano i deo standardne dijagnostičke prakse.

Kako se pripremiti za analizu?

Na rezultat urinokulture mogu uticati i faktori vezani za pripremu uzorka. Najvažniji su:

prethodna upotreba antibiotika ili uroantiseptika

pravilna hidratacija

pravilno uzimanje uzorka

Kod biljnih čajeva i diuretika (npr. preparati koji pojačavaju izlučivanje tečnosti), može doći do razređenja urina, što u nekim slučajevima utiče na koncentraciju bakterija. Međutim, uticaj ovih faktora nije uvek klinički značajan i zavisi od konkretne situacije.

Zbog toga je važno da se lekar ili laboratorija uvek obaveste o svim lekovima i suplementima koji su korišćeni pre analize.

Razlike u rezultatima urinokulture nakon nekoliko dana nisu retkost i najčešće su posledica kombinacije faktora: terapije, prirodnog toka infekcije, načina uzorkovanja i kliničkog stanja pacijenta.

Zato se u medicinskoj praksi često preporučuje ponavljanje analize u kontrolisanim uslovima, kako bi se dobila što preciznija slika infekcije.